https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/beyoglundaki-binada-anne-ve-bebegin-cansiz-bedeni-bulundu-1089466792.html
Beyoğlu'ndaki binada anne ve bebeğin cansız bedeni bulundu
Beyoğlu'ndaki binada anne ve bebeğin cansız bedeni bulundu
Sputnik Türkiye
Beyoğlu’nda 4 katlı bir apartmanın birinci katından gelen kokular üzerine ihbarda bulunuldu. Afrika uyruklu Sauda A. ve 1 yaşındaki bebeği ölü bulundu. 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T05:13+0300
2024-10-21T05:13+0300
2024-10-21T05:19+0300
türkiye
beyoğlu
bina
ceset
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/15/1089466638_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_ca5c2ccccc19b0b979acb1a94410f7ad.jpg
Afrika uyruklu Sauda A. ve 1 yaşındaki bebeğinin yaşadığı Bülbül Mahallesi Büyük Kırlangıç Sokak'taki apartmanın 1. katındaki daireden gelen kokudan rahatsız olan vatandaşlar, kapıyı çaldı. Kimsenin cevap vermemesi üzerine polise haber verildi.Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Eve giren ekipler, bir kadın ve bebeği hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, Sauda A. ve 1 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. AFAD ekipleri koku nedeniyle bölgede ölçüm yaptı. Yapılan ölçümlerde bir olumsuzluğa rastlanmadı.Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından anne ve bebeğin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/ankara-valiliginden-uyari-hurjet-ucagimiz-ilk-kez-ses-hizi-uzerinde-ucus-gerceklestirecek-1089466007.html
türkiye
beyoğlu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/15/1089466638_125:0:874:562_1920x0_80_0_0_73ede10b32822d76a0c06f56425e4d13.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
beyoğlu, bina, ceset
Beyoğlu'ndaki binada anne ve bebeğin cansız bedeni bulundu
05:13 21.10.2024 (güncellendi: 05:19 21.10.2024)
Beyoğlu’nda 4 katlı bir apartmanın birinci katından gelen kokular üzerine ihbarda bulunuldu. Afrika uyruklu Sauda A. ve 1 yaşındaki bebeği ölü bulundu.
Afrika uyruklu Sauda A. ve 1 yaşındaki bebeğinin yaşadığı Bülbül Mahallesi Büyük Kırlangıç Sokak'taki apartmanın 1. katındaki daireden gelen kokudan rahatsız olan vatandaşlar, kapıyı çaldı. Kimsenin cevap vermemesi üzerine polise haber verildi.
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, bir kadın ve bebeği hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, Sauda A. ve 1 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. AFAD ekipleri koku nedeniyle bölgede ölçüm yaptı. Yapılan ölçümlerde bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından anne ve bebeğin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.