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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/rusya-rus-silahli-kuvvetleri-ukraynada-yabanci-parali-askerlerinin-gecici-konuslanma-noktalarini-1089454897.html
Rusya: Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna’da yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu
Rusya: Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna’da yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Sumi ve Harkov bölgelerinde Ukrayna ordusuna bağlı yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarını... 20.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-20T12:45+0300
2024-10-20T13:22+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov Bölgesi’nin Liptsı ve Volçansk istikametlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Çatışmalarda yaklaşık 90 Ukrayna askeri etkisiz hale getirilirken bir D-30 obüsü de imha edildi.Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını iyileştirerek Harkov Bölgesi’nde ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Üç karşı saldırısı Rus askerlerince püskürtülen Ukrayna birlikleri 4502nin üzerinde asker, ABD yapımı M113 zırhlı personel taşıyıcısı ve bir pikap dahil olmak üzere çoğu Batı yapımı çok sayıda askeri teçhizat kaybetti.Yug (Güney) Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumlarını pekiştirerek, DHC’nin 7 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. İki karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna birlikleri 645 kadar askerden yoksun kaldı, 2 pikap ve ABD yapımı bir M119 topu imha edildi.Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürerek, DHC’nin 5 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Düşmanın 9 karşı saldırısı Rus askerleri tarafından püskürtüldü. Çatışmalarda ölü ya da yaralı olarak 460 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, düşmana ait bir ABD yapımı M117 zırhlı personel taşıyıcısı, 2 Kozak zırhlısı, 5 otomobil, bir Pion kundağı motorlu topçu sistemi ve bir Grad çok namlulu roketatar sistemi imha edildi.Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirerek, DHC’nin Dobrovolnoye yerleşiminin yakınında konuşlanan düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. Bir karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu 110 kadar asker, bir zırhlı muharebe aracı, 3 otomobil ve bir Polonya yapımı Krab topçu sistemi kaybetti.Dnepr (Dinyeper) Askeri Grubu birlikleri ise Zaporojye ve Herson bölgelerinde yer aldıkları çatışmalarda düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu, çatışmalarda 50 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, 7 otomobil ve bir Plastun elektronik keşif sistemi, iki mühimmat deposu imha edildi.Rapora göre hava, topçu-füze birlikleri ile İHA ekiplerinin desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri Sumi ve Harkov bölgelerinde Ukrayna ordusuna bağlı yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarını, ayrıca İHA üretim ve devreye alma ünitelerini vurdu, ayrıca Ukrayna ordusunun 131 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu.Rus hava savunma sistemleri ise 5 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve Ukrayna’ya ait 142 uçak tipi İHA düşürdü.‘Kursk istikametinde 310’dan fazla Ukrayna askeri devre dışı kaldı’Kursk Bölgesi’ndeki askeri gelişmelere ilişkin güncel bilgileri de paylaşan bakanlık, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bu istikamette 310’un üzerinde asker kaybettiğini, düşmana ait 9 adet zırhlı aracın imha edildiğini ifade etti. Açıklamaya göre Ukrayna ordusu, Rusya topraklarına sızma girişimini başlattığı 6 Ağustos’tan bu yana 25 bin 50’den fazla askerinden yoksun kaldı, 167 tank kaybetti.Sever (Kuzey) Askeri Grubu birliklerinin taarruz eylemlerine devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, Ukrayna ordusunun 10 bölgede konuşlanan birliklerinin bozguna uğratıldığı vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/rusya-operasyona-devam-ediyor-ukraynanin-askeri-havalimanlarinin-altyapisi-vuruldu-1088550807.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, donbass, ukrayna, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, kayıp
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Rusya: Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna’da yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu

12:45 20.10.2024 (güncellendi: 13:22 20.10.2024)
© Sputnik / Сергей БобылевRus askerler operasyonda
Rus askerler operasyonda - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2024
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Sumi ve Harkov bölgelerinde Ukrayna ordusuna bağlı yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarını, ayrıca İHA üretim ve devreye alma ünitelerini vurduğunu bildirdi. Açıklamaya göre ordusu son bir günde 1.805 kadar asker kaybetti.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov Bölgesi’nin Liptsı ve Volçansk istikametlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Çatışmalarda yaklaşık 90 Ukrayna askeri etkisiz hale getirilirken bir D-30 obüsü de imha edildi.
Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını iyileştirerek Harkov Bölgesi’nde ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Üç karşı saldırısı Rus askerlerince püskürtülen Ukrayna birlikleri 4502nin üzerinde asker, ABD yapımı M113 zırhlı personel taşıyıcısı ve bir pikap dahil olmak üzere çoğu Batı yapımı çok sayıda askeri teçhizat kaybetti.
Yug (Güney) Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumlarını pekiştirerek, DHC’nin 7 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. İki karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna birlikleri 645 kadar askerden yoksun kaldı, 2 pikap ve ABD yapımı bir M119 topu imha edildi.
Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürerek, DHC’nin 5 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Düşmanın 9 karşı saldırısı Rus askerleri tarafından püskürtüldü. Çatışmalarda ölü ya da yaralı olarak 460 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, düşmana ait bir ABD yapımı M117 zırhlı personel taşıyıcısı, 2 Kozak zırhlısı, 5 otomobil, bir Pion kundağı motorlu topçu sistemi ve bir Grad çok namlulu roketatar sistemi imha edildi.
Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirerek, DHC’nin Dobrovolnoye yerleşiminin yakınında konuşlanan düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. Bir karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu 110 kadar asker, bir zırhlı muharebe aracı, 3 otomobil ve bir Polonya yapımı Krab topçu sistemi kaybetti.
Dnepr (Dinyeper) Askeri Grubu birlikleri ise Zaporojye ve Herson bölgelerinde yer aldıkları çatışmalarda düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu, çatışmalarda 50 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, 7 otomobil ve bir Plastun elektronik keşif sistemi, iki mühimmat deposu imha edildi.
Rapora göre hava, topçu-füze birlikleri ile İHA ekiplerinin desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri Sumi ve Harkov bölgelerinde Ukrayna ordusuna bağlı yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarını, ayrıca İHA üretim ve devreye alma ünitelerini vurdu, ayrıca Ukrayna ordusunun 131 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu.
Rus hava savunma sistemleri ise 5 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve Ukrayna’ya ait 142 uçak tipi İHA düşürdü.

‘Kursk istikametinde 310’dan fazla Ukrayna askeri devre dışı kaldı’

Kursk Bölgesi’ndeki askeri gelişmelere ilişkin güncel bilgileri de paylaşan bakanlık, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bu istikamette 310’un üzerinde asker kaybettiğini, düşmana ait 9 adet zırhlı aracın imha edildiğini ifade etti. Açıklamaya göre Ukrayna ordusu, Rusya topraklarına sızma girişimini başlattığı 6 Ağustos’tan bu yana 25 bin 50’den fazla askerinden yoksun kaldı, 167 tank kaybetti.
Sever (Kuzey) Askeri Grubu birliklerinin taarruz eylemlerine devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, Ukrayna ordusunun 10 bölgede konuşlanan birliklerinin bozguna uğratıldığı vurgulandı.
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