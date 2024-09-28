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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/rusya-operasyona-devam-ediyor-ukraynanin-askeri-havalimanlarinin-altyapisi-vuruldu-1088550807.html
Rusya operasyona devam ediyor: Ukrayna’nın askeri havalimanlarının altyapısı vuruldu
Rusya operasyona devam ediyor: Ukrayna’nın askeri havalimanlarının altyapısı vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Kinjal hipersonik füzeleri ve saldırı İHA’ları ile Ukrayna'nın askeri havalimanlarının altyapısına grup... 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T13:32+0300
2024-09-28T14:43+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
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donbass
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov bölgesinin Liptsı ve Volçansk istikametlerinde aktif eylemlerine devam ederek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Çatışmalarda yaklaşık 60 Ukrayna askeri etkisiz hale getirilirken, 4 otomobil, bir D-20 topu ve bir D-30 obüsü imha edildi.Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını pekiştirerek Harkov bölgesi, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) çeşitli ilçelerinde Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukrayna birlikleri 400 kadar asker, 7 pikap, bir ABD yapımı M113 zırhlı personel taşıyıcı ve M777 topçu sistemi dahil olmak üzere çok sayıda askeri teçhizat kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait bir AN/TPQ-50 radarı ve 3 sahra tipi mühimmat deposu imha etti.Yug (Güney) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirerek, DHC’nin 7 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Sekiz karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna birlikleri 725 kadar asker, bir tank, bir zırhlı muharebe aracı, 8 otomobil, bir ABD yapımı M777 topçu sistemi dahil olmak üzere çok sayıda askeri teçhizat kaybetti, düşmanın sahra tipi 4 mühimmat deposu imha edildi.Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı mevzileri ele geçirerek, DHC’nin 5 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Düşmanın 7 karşı saldırısı Rus askerleri tarafından püskürtüldü. Çatışmalarda ölü ya da yaralı olarak 620’e yakın Ukrayna askeri, 3 zırhlı muharebe aracı, 2 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat etkisiz hale getirildi.Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumunu pekiştirdi, DHC’nin 3 ilçesinde konuşlanan düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. Üç karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu 125 kadar asker, 5 otomobil, bir ABD yapımı M777 obüsü ile bir D-20 topçu sistemi kaybetti.Dnepr (Dinyeper) Askeri Grubu birlikleri ise Zaporojye ve Herson bölgelerinde yer aldıkları çatışmalarda düşmanı bozguna uğrattı, çatışmalarda 60 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, 10 otomobil ve bir Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi ile bir mühimmat deposu imha edildi.Rapora göre hava ve topçu birlikleri ile İHA’ların desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun 131 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu.Rus hava savunma sistemleri ise Ukrayna’ya ait ABD yapımı 4 adet HIMARS füzesi ve 43 uçak tipi İHA düşürdü.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, donbass, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna ordusu, kinjal, kinjal hipersonik füze sistemleri
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, donbass, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna ordusu, kinjal, kinjal hipersonik füze sistemleri

Rusya operasyona devam ediyor: Ukrayna’nın askeri havalimanlarının altyapısı vuruldu

13:32 28.09.2024 (güncellendi: 14:43 28.09.2024)
© Sputnik / Rusya Savunma BakanlığıKinjal Füzesi
Kinjal Füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2024
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Kinjal hipersonik füzeleri ve saldırı İHA’ları ile Ukrayna'nın askeri havalimanlarının altyapısına grup saldırısı düzenlediğini bildirdi. Açıklamaya göre Ukrayna ordusu son bir günde ölü ya da yaralı olarak bin 990 kadar asker kaybetti.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov bölgesinin Liptsı ve Volçansk istikametlerinde aktif eylemlerine devam ederek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Çatışmalarda yaklaşık 60 Ukrayna askeri etkisiz hale getirilirken, 4 otomobil, bir D-20 topu ve bir D-30 obüsü imha edildi.
Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını pekiştirerek Harkov bölgesi, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) çeşitli ilçelerinde Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukrayna birlikleri 400 kadar asker, 7 pikap, bir ABD yapımı M113 zırhlı personel taşıyıcı ve M777 topçu sistemi dahil olmak üzere çok sayıda askeri teçhizat kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait bir AN/TPQ-50 radarı ve 3 sahra tipi mühimmat deposu imha etti.
Yug (Güney) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirerek, DHC’nin 7 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Sekiz karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna birlikleri 725 kadar asker, bir tank, bir zırhlı muharebe aracı, 8 otomobil, bir ABD yapımı M777 topçu sistemi dahil olmak üzere çok sayıda askeri teçhizat kaybetti, düşmanın sahra tipi 4 mühimmat deposu imha edildi.
Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı mevzileri ele geçirerek, DHC’nin 5 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Düşmanın 7 karşı saldırısı Rus askerleri tarafından püskürtüldü. Çatışmalarda ölü ya da yaralı olarak 620’e yakın Ukrayna askeri, 3 zırhlı muharebe aracı, 2 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat etkisiz hale getirildi.
Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumunu pekiştirdi, DHC’nin 3 ilçesinde konuşlanan düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. Üç karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu 125 kadar asker, 5 otomobil, bir ABD yapımı M777 obüsü ile bir D-20 topçu sistemi kaybetti.
Dnepr (Dinyeper) Askeri Grubu birlikleri ise Zaporojye ve Herson bölgelerinde yer aldıkları çatışmalarda düşmanı bozguna uğrattı, çatışmalarda 60 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, 10 otomobil ve bir Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi ile bir mühimmat deposu imha edildi.
Rapora göre hava ve topçu birlikleri ile İHA’ların desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun 131 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu.
Rus hava savunma sistemleri ise Ukrayna’ya ait ABD yapımı 4 adet HIMARS füzesi ve 43 uçak tipi İHA düşürdü.
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