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BRICS’in ekonomik gücü artıyor: Dolar’ın hegemonyası kırılacak mı?
BRICS’in ekonomik gücü artıyor: Dolar’ın hegemonyası kırılacak mı?
Sputnik Türkiye
Rusya’da düzenlenecek olan BRICS zirvesinden yeni üyeliklerin gündeme gelmesi bekleniyor. Küresel ekonomideki payı da yüzde 40'lara yaklaşan BRICS yeni üyeler... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
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Kurulduğu günden bu yana ekonomik ve jeopolitik adımları ile öne çıkan BRICS’in liderleri önümüzdeki hafta Rusya’da bir araya gelmeye hazırlanıyor. BRICS Zirvesi önemli ekonomik ve stratejik mesajları içermesi bekleniyor.Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, son katılan ülkeler ile birlikte BRICS'in ekonomik büyüklüğü 29,5 trilyon doları geçiyor. Küresel ekonomideki payı da yüzde 40'ları buluyor. Üyelerinin nüfusu değerlendirildiğinde ise BRICS yaklaşık 3,5 milyarlık nüfusu ile yaklaşık olarak dünyanı yarısını kapsıyor. IMF’nin tahminlerine göre 2028’de dünya satın alma gücünün yüzde 38,6’sını oluşturması beklenen BRICS grubunun ekonomik büyümesini sürdürmesi bekleniyor.BRICS petrol ve doğal kaynaklarda liderBRICS 2024 itibariyle yeni ülkelerin katılımıyla birlikte dünya üzerinde 45 milyon metrekarede etkili olurken, dünya petrol üretimin yüzde 45’i yanı sıra lityum, altın, gümüş ve kömür gibi kaynakların büyük çoğunluğuna sahip. Adaylığı gündemde olan Venezüella'nın üyeliğe kabul edilmesi sonucunda petrol rezervinin çoğunluğu BRICS kapsamında olacak. Venezüella dünya petrol rezervinin çoğunluğunu elinde bulunduruyor.Ortak para birimi çalışmaları sürüyorPetrol ve doğal kaynaklar bakımından önemli güce sahip olan BRICS ülkeleri bu güçlerini doların hegemonyasını kırmak için kullanmak istiyor. Özellikle birliktelik içindeki ülkelerin kendi aralarındaki alışverişlerde dolar yerine yerel para birimlerini ya da ortak bir parayı kullanma fikri değerlendiriliyor. Kazan’da düzenlenecek zirvede de bu konunun gündeme gelmesi bekleniyor.Ortak ödeme sistemi gündemde olacakABD ve Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlarında bankacılık ödeme sisteminden çıkarması BRICS üyeleri arasında ortak ödeme sisteminin de gündeme gelmesine neden oldu. Ortak bankacılık ve ödeme sistemlerine ilişkin konuların değerlendirilmesi bekleniyor. Ortak ödeme sistemin hayata geçirilmesi durumunda dünya nüfusunun yarısı bu sistemden yaralanmış olacak.BRICS ülkeleri hangileri?Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın üyesi olduğu BRICS, 1 Ocak 2024'te İran, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Etiyopya'nın resmen katılımıyla birlikte organizasyondaki üye ülke sayısı 10'a kadar genişledi.Kazan zirvesine kaç ülke katılacak?Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, zirvede 32 ülkenin temsil edilmesi, 24 ülkenin de devlet lideri düzeyinde katılım göstermesi bekleniyor. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki heyet ile aday ülke sıfatı ile zirvede yerini alacak. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Zhang Ming'in yanı sıra Birleşmiş Devletler Topluluğu (BDT), Avrasya Ekonomi Birliği'nden yetkililer ve Yeni Kalkınma Bankası (NDB) Başkanı Dilma Rousseff de zirveye katılması beklenen diğer isimler arasında yer alıyor.
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brıcs nedir, brıcs ülkeleri, brıcs para birimi, brıcs üyeleri, brıcs türkiye, türkiye brıcse üyemi, brıcs toplantısı ne zaman, brıcs türkiye başvuru, türkiye brıcs'e katılırsa ne olur,

BRICS’in ekonomik gücü artıyor: Dolar’ın hegemonyası kırılacak mı?

10:50 18.10.2024
© Sputnik / Anton DenisovBRICS
BRICS - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
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Rusya’da düzenlenecek olan BRICS zirvesinden yeni üyeliklerin gündeme gelmesi bekleniyor. Küresel ekonomideki payı da yüzde 40'lara yaklaşan BRICS yeni üyeler ile gücünü daha da artırmayı hedefliyor. Zirvede ortak para biriminin de gündeme gelmesi bekleniyor.
Kurulduğu günden bu yana ekonomik ve jeopolitik adımları ile öne çıkan BRICS’in liderleri önümüzdeki hafta Rusya’da bir araya gelmeye hazırlanıyor. BRICS Zirvesi önemli ekonomik ve stratejik mesajları içermesi bekleniyor.
Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, son katılan ülkeler ile birlikte BRICS'in ekonomik büyüklüğü 29,5 trilyon doları geçiyor. Küresel ekonomideki payı da yüzde 40'ları buluyor. Üyelerinin nüfusu değerlendirildiğinde ise BRICS yaklaşık 3,5 milyarlık nüfusu ile yaklaşık olarak dünyanı yarısını kapsıyor. IMF’nin tahminlerine göre 2028’de dünya satın alma gücünün yüzde 38,6’sını oluşturması beklenen BRICS grubunun ekonomik büyümesini sürdürmesi bekleniyor.

BRICS petrol ve doğal kaynaklarda lider

BRICS 2024 itibariyle yeni ülkelerin katılımıyla birlikte dünya üzerinde 45 milyon metrekarede etkili olurken, dünya petrol üretimin yüzde 45’i yanı sıra lityum, altın, gümüş ve kömür gibi kaynakların büyük çoğunluğuna sahip. Adaylığı gündemde olan Venezüella'nın üyeliğe kabul edilmesi sonucunda petrol rezervinin çoğunluğu BRICS kapsamında olacak. Venezüella dünya petrol rezervinin çoğunluğunu elinde bulunduruyor.

Ortak para birimi çalışmaları sürüyor

Petrol ve doğal kaynaklar bakımından önemli güce sahip olan BRICS ülkeleri bu güçlerini doların hegemonyasını kırmak için kullanmak istiyor. Özellikle birliktelik içindeki ülkelerin kendi aralarındaki alışverişlerde dolar yerine yerel para birimlerini ya da ortak bir parayı kullanma fikri değerlendiriliyor. Kazan’da düzenlenecek zirvede de bu konunun gündeme gelmesi bekleniyor.

Ortak ödeme sistemi gündemde olacak

ABD ve Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlarında bankacılık ödeme sisteminden çıkarması BRICS üyeleri arasında ortak ödeme sisteminin de gündeme gelmesine neden oldu. Ortak bankacılık ve ödeme sistemlerine ilişkin konuların değerlendirilmesi bekleniyor. Ortak ödeme sistemin hayata geçirilmesi durumunda dünya nüfusunun yarısı bu sistemden yaralanmış olacak.

BRICS ülkeleri hangileri?

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın üyesi olduğu BRICS, 1 Ocak 2024'te İran, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Etiyopya'nın resmen katılımıyla birlikte organizasyondaki üye ülke sayısı 10'a kadar genişledi.

Kazan zirvesine kaç ülke katılacak?

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, zirvede 32 ülkenin temsil edilmesi, 24 ülkenin de devlet lideri düzeyinde katılım göstermesi bekleniyor. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki heyet ile aday ülke sıfatı ile zirvede yerini alacak. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Zhang Ming'in yanı sıra Birleşmiş Devletler Topluluğu (BDT), Avrasya Ekonomi Birliği'nden yetkililer ve Yeni Kalkınma Bankası (NDB) Başkanı Dilma Rousseff de zirveye katılması beklenen diğer isimler arasında yer alıyor.
Kazan'daki BRICS Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
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RIA Novosti, Kazan'daki BRICS Zirvesi’nin resmi fotoğraf ajansı oldu
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