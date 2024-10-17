https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/ria-novosti-kazandaki-brics-zirvesinin-resmi-fotograf-ajansi-oldu-1089321438.html

RIA Novosti, Kazan'daki BRICS Zirvesi’nin resmi fotoğraf ajansı oldu

RIA Novosti, Kazan'daki BRICS Zirvesi’nin resmi fotoğraf ajansı oldu

Sputnik Türkiye

16. BRICS Zirvesi'nin resmi fotoğraf ajansı olan RIA Novosti, Zirve’nin fotoğraf bankasını açtı. Banka, zirve katılımcıları ve medya temsilcileri tarafından... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T09:00+0300

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2024-10-17T09:00+0300

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16. BRICS Zirvesi'nin resmi fotoğraf ajansı olan RIA Novosti, Zirve’nin fotoğraf bankası olan https://photo-summit.brics-russia2024.ru adresini açtı.Ajansın foto muhabirlerinin hazırladığı foto röportajlar, tüm Zirve katılımcıları ve medya temsilcileri tarafından yüksek çözünürlükte ücretsiz olarak kullanılabilecek. Materyaller, hacim ve süre konusunda hiçbir kısıtlama uygulanmadan her türlü medyada yayınlanabilecek.Fotoğrafların profesyonel faaliyetlerde kullanılması için tek koşul, fotoğrafı çeken kişinin adıyla birlikte orijinal kaynağın “Fotoğrafçının adı/photo-summit.brics-russia2024.ru” şeklinde gösterilmesi.Söz konusu servis, mobil cihazlarda da kullanılabilecek şekilde uyarlandı.16. BRICS Zirvesi 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da yapılacak.Etkinlik web sitesi: https://brics-russia2024.ru/summit/

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