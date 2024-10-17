https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/ria-novosti-kazandaki-brics-zirvesinin-resmi-fotograf-ajansi-oldu-1089321438.html
RIA Novosti, Kazan'daki BRICS Zirvesi’nin resmi fotoğraf ajansı oldu
RIA Novosti, Kazan'daki BRICS Zirvesi’nin resmi fotoğraf ajansı oldu
Sputnik Türkiye
16. BRICS Zirvesi'nin resmi fotoğraf ajansı olan RIA Novosti, Zirve’nin fotoğraf bankasını açtı. Banka, zirve katılımcıları ve medya temsilcileri tarafından... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T09:00+0300
2024-10-17T09:00+0300
2024-10-17T09:00+0300
dünya
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brics
brics zirvesi
ria novosti
fotoğraf
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16. BRICS Zirvesi'nin resmi fotoğraf ajansı olan RIA Novosti, Zirve’nin fotoğraf bankası olan https://photo-summit.brics-russia2024.ru adresini açtı.Ajansın foto muhabirlerinin hazırladığı foto röportajlar, tüm Zirve katılımcıları ve medya temsilcileri tarafından yüksek çözünürlükte ücretsiz olarak kullanılabilecek. Materyaller, hacim ve süre konusunda hiçbir kısıtlama uygulanmadan her türlü medyada yayınlanabilecek.Fotoğrafların profesyonel faaliyetlerde kullanılması için tek koşul, fotoğrafı çeken kişinin adıyla birlikte orijinal kaynağın “Fotoğrafçının adı/photo-summit.brics-russia2024.ru” şeklinde gösterilmesi.Söz konusu servis, mobil cihazlarda da kullanılabilecek şekilde uyarlandı.16. BRICS Zirvesi 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da yapılacak.Etkinlik web sitesi: https://brics-russia2024.ru/summit/
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rusya, kazan, brics, brics zirvesi, ria novosti, fotoğraf
rusya, kazan, brics, brics zirvesi, ria novosti, fotoğraf
RIA Novosti, Kazan'daki BRICS Zirvesi’nin resmi fotoğraf ajansı oldu
16. BRICS Zirvesi'nin resmi fotoğraf ajansı olan RIA Novosti, Zirve’nin fotoğraf bankasını açtı. Banka, zirve katılımcıları ve medya temsilcileri tarafından yüksek çözünürlükte ücretsiz olarak kullanılabilecek.
16. BRICS Zirvesi
'nin resmi fotoğraf ajansı olan RIA Novosti, Zirve’nin fotoğraf bankası olan https://photo-summit.brics-russia2024.ru
adresini açtı.
Ajansın foto muhabirlerinin hazırladığı foto röportajlar, tüm Zirve katılımcıları ve medya temsilcileri tarafından yüksek çözünürlükte ücretsiz olarak kullanılabilecek. Materyaller, hacim ve süre konusunda hiçbir kısıtlama uygulanmadan her türlü medyada yayınlanabilecek.
Fotoğrafların profesyonel faaliyetlerde kullanılması için tek koşul, fotoğrafı çeken kişinin adıyla birlikte orijinal kaynağın “Fotoğrafçının adı/photo-summit.brics-russia2024.ru
” şeklinde gösterilmesi.
Söz konusu servis, mobil cihazlarda da kullanılabilecek şekilde uyarlandı.
16. BRICS Zirvesi 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da yapılacak.