https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/abd-baskani-trump-amerikan-vergi-mukellefleri-cok-uzun-zamandir-dolandiriliyor-1095081366.html

ABD Başkanı Trump: Amerikan vergi mükellefleri çok uzun zamandır dolandırılıyor

ABD Başkanı Trump: Amerikan vergi mükellefleri çok uzun zamandır dolandırılıyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, 'misilleme gümrük vergilerini' ilan eden bir kararname imzalayacağını belirterek kapsamlı gümrük vergilerini duyurduğu 'Kurtuluş Günü'... 02.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-02T23:22+0300

2025-04-02T23:22+0300

2025-04-02T23:23+0300

poli̇ti̇ka

abd

donald trump

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ABD Başkanı Donald Trump, 'Amerika'yı tekrar zenginleştirme' sözü vererek başladığı konuşmasında, "2 Nisan 2025, Amerikan endüstrisinin yeniden doğduğu gün, Amerika'nın kaderinin geri alındığı gün olarak sonsuza dek hatırlanacak" cümlesinin altını çizdi.ABD Başkanı Donald Trump bugün uygulamaya koyduğu gümrük vergilerinin gece yarısı yürürlüğe gireceğini söyledi. Söz konusu bu tarifeler yabancı menşeli tüm otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını da içeriyor.Trump, çeşitli ülkelere karşılıklı gümrük vergileri getiren kararnameyi imzalayacağı bugünün Amerikan tarihinin 'en önemli günlerinden biri' olduğunu söyledi.Düzenlenen bir etkinlikte yeni önlemleri açıklarken “Bu bizim ekonomik bağımsızlık ilanımızdır” diyen Trump, ABD'nin gümrük tarifelerinden elde edilen parayı 'vergilerimizi azaltmak ve ulusal borcu ödemek' için kullanacağını söyledi.ABD Başkanı Trump'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/trump-bugun-amerikanin-kurtulus-gunu-diyerek-duyurmustu-neler-bekleniyor-1095071186.html

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