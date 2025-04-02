https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/abd-baskani-trump-amerikan-vergi-mukellefleri-cok-uzun-zamandir-dolandiriliyor-1095081366.html
ABD Başkanı Trump: Amerikan vergi mükellefleri çok uzun zamandır dolandırılıyor
ABD Başkanı Trump: Amerikan vergi mükellefleri çok uzun zamandır dolandırılıyor
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ABD Başkanı Trump, 'misilleme gümrük vergilerini' ilan eden bir kararname imzalayacağını belirterek kapsamlı gümrük vergilerini duyurduğu 'Kurtuluş Günü'... 02.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-02T23:22+0300
2025-04-02T23:22+0300
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abd
donald trump
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ABD Başkanı Donald Trump, 'Amerika'yı tekrar zenginleştirme' sözü vererek başladığı konuşmasında, "2 Nisan 2025, Amerikan endüstrisinin yeniden doğduğu gün, Amerika'nın kaderinin geri alındığı gün olarak sonsuza dek hatırlanacak" cümlesinin altını çizdi.ABD Başkanı Donald Trump bugün uygulamaya koyduğu gümrük vergilerinin gece yarısı yürürlüğe gireceğini söyledi. Söz konusu bu tarifeler yabancı menşeli tüm otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını da içeriyor.Trump, çeşitli ülkelere karşılıklı gümrük vergileri getiren kararnameyi imzalayacağı bugünün Amerikan tarihinin 'en önemli günlerinden biri' olduğunu söyledi.Düzenlenen bir etkinlikte yeni önlemleri açıklarken “Bu bizim ekonomik bağımsızlık ilanımızdır” diyen Trump, ABD'nin gümrük tarifelerinden elde edilen parayı 'vergilerimizi azaltmak ve ulusal borcu ödemek' için kullanacağını söyledi.ABD Başkanı Trump'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/trump-bugun-amerikanin-kurtulus-gunu-diyerek-duyurmustu-neler-bekleniyor-1095071186.html
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abd, donald trump
ABD Başkanı Trump: Amerikan vergi mükellefleri çok uzun zamandır dolandırılıyor
23:22 02.04.2025 (güncellendi: 23:23 02.04.2025)
Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Trump, 'misilleme gümrük vergilerini' ilan eden bir kararname imzalayacağını belirterek kapsamlı gümrük vergilerini duyurduğu 'Kurtuluş Günü' etkinliğinde konuşuyor.
ABD Başkanı Donald Trump, 'Amerika'yı tekrar zenginleştirme' sözü vererek başladığı konuşmasında, "2 Nisan 2025, Amerikan endüstrisinin yeniden doğduğu gün, Amerika'nın kaderinin geri alındığı gün olarak sonsuza dek hatırlanacak" cümlesinin altını çizdi.
ABD Başkanı Donald Trump bugün uygulamaya koyduğu gümrük vergilerinin gece yarısı yürürlüğe gireceğini söyledi. Söz konusu bu tarifeler yabancı menşeli tüm otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını da içeriyor.
Trump, çeşitli ülkelere karşılıklı gümrük vergileri getiren kararnameyi imzalayacağı bugünün Amerikan tarihinin 'en önemli günlerinden biri' olduğunu söyledi.
Düzenlenen bir etkinlikte yeni önlemleri açıklarken “Bu bizim ekonomik bağımsızlık ilanımızdır” diyen Trump, ABD'nin gümrük tarifelerinden elde edilen parayı 'vergilerimizi azaltmak ve ulusal borcu ödemek' için kullanacağını söyledi.
ABD Başkanı Trump'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:
2 Nisan 2025, Amerikan sanayisinin yeniden doğduğu gün olarak sonsuza dek hatırlanacak.
Ülkemiz onlarca yıldır hem müttefikler hem de düşmanlar tarafından yağmalandı, talan edildi.
Vergi mükelleflerimiz 50 yıldan fazla süredir dolandırıldı ancak artık bu olmayacak.
Gece yarısından itibaren tüm yabancı yapımı otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağız.