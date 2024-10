https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/aym-baskani-ozkayadan-hdp-kapatma-davasina-iliskin-aciklama-su-an-dosya-raportorde-1089405325.html

AYM Başkanı Özkaya'dan HDP kapatma davasına ilişkin açıklama: 'Şu an dosya raportörde'

AYM Başkanı Özkaya'dan HDP kapatma davasına ilişkin açıklama: 'Şu an dosya raportörde'

Sputnik Türkiye

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Özkaya basın mensuplarının sorularını yanıtladı. HDP'nin temelli kapatılması adına açılan davada sürecin uzadığına yönelik... 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T18:05+0300

2024-10-18T18:05+0300

2024-10-18T18:05+0300

türkiye

aym

anayasa mahkemesi (aym)

kadir özkaya

hdp

halkların demokratik partisi (hdp)

can atalay

gezi parkı

gezi parkı eylemleri

devlet bahçeli

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/19/1083162096_0:184:2991:1866_1920x0_80_0_0_00a339698d2d052640c435ac26d5fa25.jpg

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, "HDP kapatma davasının bugün itibarıyla karara bağlanamamış olmasının sebebi dayanılan delillerin niteliği ve bu delillerin neredeyse tamamının adli yargı sürecine tabi olmasıdır" dedi.Kapatma davasına ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında 451 kişi hakkında siyasi yasak talep edildiğini anımsatan Özkaya, bu kişiler hakkında yargı mercilerine intikal etmiş çok sayıda dosyanın bulunduğunu ifade etti.Kadir Özkaya, "HDP davasının bugün itibarıyla karara bağlanamamış olmasının, esas inceleme raporunun hazırlanamamış olmasının sebebi dayanılan delillerin niteliği ve bu delillerin neredeyse tamamının adli yargı sürecine tabi olması ve bu süreçlerin tamamlanmamış olması" ifadelerini kullandı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Anayasa Mahkemesi kapatılsın" söylemine ilişkin görüşü sorulan Özkaya, "Bu konulara cevap verildiği zaman tartışmaların içerisine gireriz, Anayasa Mahkemesi olarak biz kararlarımızla yolumuza devam ederiz. Bu bakımdan yorum yapmayacağım" dedi.'AYM'nin ihlal kararları yüzde 3'e tekabül ediyor'AYM Başkanı Özkaya, 'Anayasa'nın 153. maddesinde AYM kararlarının bağlayıcı olduğunun hüküm altına alındığı ancak bireysel başvuruda verilen kararların bağlayıcı olup olmadığı' yönündeki soru üzerine, "Anayasa Mahkemesi verdiği kararlarıyla bu konudaki görüşünü söylemiştir" ifadelerini kullandı.Özkaya, TİP'ten milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay kararının hatırlatılması üzerine, Atalay hakkında AYM'nin verdiği son kararda da yöneltilen sorunun cevabının yer aldığını bildirdi.AYM Başkanı Özkaya, Can Atalay kararı nedeniyle AYM'ye yapılan 'süper temyiz incelemesi yaptığı' yönündeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine, "İstatistiksel olarak Anayasa Mahkemesinin işin esasını inceletip ihlal verdiği kararların oranı yüzde 3'e tekabül ediyor. Bu da Anayasa Mahkemesinin temyiz incelemesi yapmadığının göstergesi. Aynı zamanda bu yüzde 3'lük ihlal, Türk yargısının da insan haklarının korunması noktasında oldukça başarılı olduklarını gösteriyor" cevabını verdi.Özkaya, AYM'nin vereceği bir kararda Yargıtay'da içtihat değişikliğine neden olacak bir durumun söz konusu olması halinde ilgili Yargıtay dairesiyle görüşme yapacak bir mekanizmanın da kurulduğunu kaydetti.Can Atalay ile Gezi Parkı davasında verilen mahkumiyetlere ilişkin Yüksek Mahkemeye yapılan başvuruların ne zaman gündeme alınacağına dair soruya yanıt veren Özkaya, "Dosyalar hazır olduğunda incelenir hale geldiğinde değerlendirilecek. Takvim veremiyorum ama çok uzamaz diye tahmin ediyorum" dedi.'Elindeki bütün dosyaları kenara koy, bu dosyayı bir an önce incele'AYM Başkanı Özkaya, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptal isteminin ne zaman görüşüleceğine ilişkin soruya da cevap verdi.Başvuruyla ilgili bir an önce karar vererek ülke gündeminden çıkmasını istediklerini belirten Özkaya, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/adalet-bakani-tunc-yeni-duzenlemelerde-son-asamaya-geldik-1089402443.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aym, anayasa mahkemesi (aym), kadir özkaya, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), can atalay, gezi parkı, gezi parkı eylemleri, devlet bahçeli, sokak hayvanları