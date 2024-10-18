https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/adalet-bakani-tunc-yeni-duzenlemelerde-son-asamaya-geldik-1089402443.html
Adalet Bakanı Tunç: Yeni düzenlemelerde son aşamaya geldik
Adalet Bakanı Tunç: Yeni düzenlemelerde son aşamaya geldik
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, toplumda beklenti oluşturan denetimli serbestlik, koşullu salıverme, tutuklama sebepleri gibi birçok alanda yeni düzenlemeler... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T17:26+0300
2024-10-18T17:26+0300
2024-10-18T17:26+0300
politika
adalet bakanlığı
yılmaz tunç
ceza
ceza kanunu
ceza infaz kanunu
düzenleme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/12/1089402105_0:53:998:614_1920x0_80_0_0_4ddbc5b0c67720a1bbe3c728ff3cfcf3.jpg
Muğla'da temaslarını sürdüren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kanunların ihtiyaca cevap vermediğini gördükleri anda Yargı Reformu Strateji Belgeleri ile mevzuatın güncellendiğini, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin toplumun her kesiminden gelen görüşleri değerlendirdiklerini dile getiren Tunç, artık son aşamaya geldiklerini belirtti.Bütçeden önce meclise göndermeyi planlıyoruz2024-2028 yıllarını kapsayan Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaşmasının ardından yasamayı gerektiren kanunları, ilk paketi bütçeden önce meclise göndermeyi planladıklarını kaydeden Tunç şunları söyledi: Yargı mensupları 12 milyon dosyada karar veriyorYargı mensuplarının yılda 12 milyon dosyanın kararını verdiğini açıklayan Tunç, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/cezasizlik-algisinin-sebebi-nedir-af-mi-iyi-hal-indirimi-mi-yoksa-reform-istenen-ceza-kanunu-mu-1089382092.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/12/1089402105_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_21165934328e67079b52b8d5b99828e4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
adalet bakanlığı, yılmaz tunç, ceza, ceza kanunu, ceza infaz kanunu, düzenleme
adalet bakanlığı, yılmaz tunç, ceza, ceza kanunu, ceza infaz kanunu, düzenleme
Adalet Bakanı Tunç: Yeni düzenlemelerde son aşamaya geldik
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, toplumda beklenti oluşturan denetimli serbestlik, koşullu salıverme, tutuklama sebepleri gibi birçok alanda yeni düzenlemeler getireceğini ve son aşamaya gelindiğini söyledi.
Muğla'da temaslarını sürdüren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kanunların ihtiyaca cevap vermediğini gördükleri anda Yargı Reformu Strateji Belgeleri ile mevzuatın güncellendiğini, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin toplumun her kesiminden gelen görüşleri değerlendirdiklerini dile getiren Tunç, artık son aşamaya geldiklerini belirtti.
Bütçeden önce meclise göndermeyi planlıyoruz
2024-2028 yıllarını kapsayan Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaşmasının ardından yasamayı gerektiren kanunları, ilk paketi bütçeden önce meclise göndermeyi planladıklarını kaydeden Tunç şunları söyledi:
"Toplumda beklenti oluşturan denetimli serbestlik, koşullu salıverme, tutuklama sebepleri gibi toplumsal huzuru bozmaya yönelik bazı cezalar ve tutuklama sebepleri gibi bunlarda çözüm üretecek önemli düzenlemeleri inşallah önümüzdeki süreç içerisinde hayata geçireceğiz. Hedefimiz milleti suçludan korumak. Suç şebekeleriyle kararlı bir şekilde mücadele etmek. Terörün her türlüsünün kökünü kazıyıncaya kadar milletçe birlik beraberlik içerisinde mücadele etmek."
Yargı mensupları 12 milyon dosyada karar veriyor
Yargı mensuplarının yılda 12 milyon dosyanın kararını verdiğini açıklayan Tunç, şunları kaydetti:
"12 milyon dosyanın içerisinde eleştirilen kararlar da var. Hatalı olup temyizde düzeltilen kararlar da var. Yılda verilen 12 milyon kararın içerisinde birkaç olumsuz ya da eleştirilen bir karar nedeniyle tüm yargı teşkilatının töhmet altında bırakılmasını biz kabul edemeyiz. Yargı çalışanları gece gündüz çalışarak bu kararları veriyorlar. Vatandaşın hakkına bir an önce ulaşabilmesi için üstün gayret gösteriyorlar. Birkaç olumsuz kararı öne çıkararak Türkiye'nin yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı konusunda seçimlerin, demokrasinin bile olmadığı ülkelerin gerisinde olduğunu söylemek büyük haksızlıktır. Eleştirilebilir ama bunu genelleyerek yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda bir sıkıntı varmış gibi göstererek bunun propagandasını yapmanın kasıtlı olduğunu söylemek istiyorum. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda tereddüdümüz olamaz"