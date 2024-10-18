https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/almanya-basbakani-scholz-turkiye-ziyaretinde-gorusulecek-bircok-konu-var-1089363775.html
Almanya Başbakanı Scholz: Türkiye ziyaretinde görüşülecek birçok konu var
Almanya Başbakanı Scholz: Türkiye ziyaretinde görüşülecek birçok konu var
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Brüksel'deki AB Zirvesi sonrası düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, cumartesi günü İstanbul'da... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T01:53+0300
2024-10-18T01:53+0300
2024-10-18T01:53+0300
dünya
almanya
olaf scholz
türkiye
görüşme
göç
eurofighter typhoon
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Brüksel'deki AB Zirvesi sonrası düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Türkiye ziyareti kapsamında cumartesi günü İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birçok konuyu görüşeceklerini dile getiren Scholz, Türkiye'ye yapacağı ziyarette göç, Avrupa Birliği (AB) ve ikili ilişkiler gibi birçok konuyu ele alacaklarını belirtti.Scholz, göç konusu hakkında yaptığı açıklamada, "Göç konusu, elbette her zaman önemli bir mesele. Avrupa Birliği ile Türkiye'nin bu konuda birlikte çalışması doğru ve mantıklıdır. Biz bunu her zaman destekledik ve Avrupa Birliği'ne ilgili anlaşmaları genişletmesi çağrısında bulunduk" ifadelerinde bulundu.Scholz, göç dışında ele alınacak konulara dikkati çekerek, "Türkiye ile Avrupa arasındaki ikili ilişkiler ve Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerle ilgili görüşmemiz gereken başka konular da var" dedi.Türkiye ziyaretinde ekonomik kalkınma, Yunanistan ve diğer pek çok ülkeyle iyi komşuluk ilişkileri kurulabilmesi için bölgelerin genel olarak nasıl kalkındırılabileceği gibi konuları da görüşeceklerini ifade eden Scholz, "Elbette NATO ortaklarımıza silah sevkiyatını da her zaman görüşmek zorundayız" diye konuştu.Scholz, bir soru üzerine Eurofighter Typhoon savaş uçağı ortak projesinde lider ülke İngiltere olduğu için İngiliz ve Türk hükümetleri arasında müzakere edilen konu olduğunu vurgulayarak, "Elbette bunu durdurup durdurmayacağımız konusunda da netiz. Ancak henüz çok erken ve bu nedenle önce bir müzakere edilsin dedik" ifadesini kullandı.
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almanya, olaf scholz, türkiye, görüşme, göç, eurofighter typhoon
almanya, olaf scholz, türkiye, görüşme, göç, eurofighter typhoon
Almanya Başbakanı Scholz: Türkiye ziyaretinde görüşülecek birçok konu var
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Brüksel'deki AB Zirvesi sonrası düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, cumartesi günü İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile göç, Avrupa Birliği ve ikili ilişkiler gibi birçok konuyu görüşeceğini açıkladı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Brüksel'deki AB Zirvesi sonrası düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Türkiye ziyareti kapsamında cumartesi günü İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birçok konuyu görüşeceklerini dile getiren Scholz, Türkiye'ye yapacağı ziyarette göç, Avrupa Birliği (AB) ve ikili ilişkiler gibi birçok konuyu ele alacaklarını belirtti.
Scholz, göç konusu hakkında yaptığı açıklamada, "Göç konusu, elbette her zaman önemli bir mesele. Avrupa Birliği ile Türkiye'nin bu konuda birlikte çalışması doğru ve mantıklıdır. Biz bunu her zaman destekledik ve Avrupa Birliği'ne ilgili anlaşmaları genişletmesi çağrısında bulunduk" ifadelerinde bulundu.
Scholz, göç dışında ele alınacak konulara dikkati çekerek, "Türkiye ile Avrupa arasındaki ikili ilişkiler ve Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerle ilgili görüşmemiz gereken başka konular da var" dedi.
Türkiye ziyaretinde ekonomik kalkınma, Yunanistan ve diğer pek çok ülkeyle iyi komşuluk ilişkileri kurulabilmesi için bölgelerin genel olarak nasıl kalkındırılabileceği gibi konuları da görüşeceklerini ifade eden Scholz, "Elbette NATO ortaklarımıza silah sevkiyatını da her zaman görüşmek zorundayız" diye konuştu.
Scholz, bir soru üzerine Eurofighter Typhoon savaş uçağı ortak projesinde lider ülke İngiltere olduğu için İngiliz ve Türk hükümetleri arasında müzakere edilen konu olduğunu vurgulayarak, "Elbette bunu durdurup durdurmayacağımız konusunda da netiz. Ancak henüz çok erken ve bu nedenle önce bir müzakere edilsin dedik" ifadesini kullandı.