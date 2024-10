https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/almanya-basbakani-scholz-turkiye-ziyaretinde-gorusulecek-bircok-konu-var-1089363775.html

Almanya Başbakanı Scholz: Türkiye ziyaretinde görüşülecek birçok konu var

Almanya Başbakanı Scholz: Türkiye ziyaretinde görüşülecek birçok konu var

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Brüksel'deki AB Zirvesi sonrası düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, cumartesi günü İstanbul'da... 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T01:53+0300

2024-10-18T01:53+0300

2024-10-18T01:53+0300

dünya

almanya

olaf scholz

türkiye

görüşme

göç

eurofighter typhoon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0c/1083726167_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_da251c458e3f95b808791f91c4158b71.jpg

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Brüksel'deki AB Zirvesi sonrası düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Türkiye ziyareti kapsamında cumartesi günü İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birçok konuyu görüşeceklerini dile getiren Scholz, Türkiye'ye yapacağı ziyarette göç, Avrupa Birliği (AB) ve ikili ilişkiler gibi birçok konuyu ele alacaklarını belirtti.Scholz, göç konusu hakkında yaptığı açıklamada, "Göç konusu, elbette her zaman önemli bir mesele. Avrupa Birliği ile Türkiye'nin bu konuda birlikte çalışması doğru ve mantıklıdır. Biz bunu her zaman destekledik ve Avrupa Birliği'ne ilgili anlaşmaları genişletmesi çağrısında bulunduk" ifadelerinde bulundu.Scholz, göç dışında ele alınacak konulara dikkati çekerek, "Türkiye ile Avrupa arasındaki ikili ilişkiler ve Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerle ilgili görüşmemiz gereken başka konular da var" dedi.Türkiye ziyaretinde ekonomik kalkınma, Yunanistan ve diğer pek çok ülkeyle iyi komşuluk ilişkileri kurulabilmesi için bölgelerin genel olarak nasıl kalkındırılabileceği gibi konuları da görüşeceklerini ifade eden Scholz, "Elbette NATO ortaklarımıza silah sevkiyatını da her zaman görüşmek zorundayız" diye konuştu.Scholz, bir soru üzerine Eurofighter Typhoon savaş uçağı ortak projesinde lider ülke İngiltere olduğu için İngiliz ve Türk hükümetleri arasında müzakere edilen konu olduğunu vurgulayarak, "Elbette bunu durdurup durdurmayacağımız konusunda da netiz. Ancak henüz çok erken ve bu nedenle önce bir müzakere edilsin dedik" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/harris-yahya-sinvar-icin-konustu-adalet-yerini-buldu-1089362848.html

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, olaf scholz, türkiye, görüşme, göç, eurofighter typhoon