https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/harris-yahya-sinvar-icin-konustu-adalet-yerini-buldu-1089362848.html

Harris, Yahya Sinvar için konuştu: 'Adalet yerini buldu'

Harris, Yahya Sinvar için konuştu: 'Adalet yerini buldu'

Sputnik Türkiye

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Hamas liderlerine ilişkin tüm operasyonlarda Tel Aviv ile yakın çalışıp İsrail ordusuna destek verdiklerini belirterek... 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T00:35+0300

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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrailli yetkililer tarafından verilen bilgilere göre Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürülmesi hakkında açıklamalarda bulundu.Harris, ABD'nin Yahya Sinvar'ın izinin sürülmesinde İsrail'e yardımcı olduğunu açıkladığı konuşmasında, ABD istihbaratının yanı sıra ABD Özel Kuvvetlerinin de İsrail'e yardımcı olduğunu söyledi.Hamas liderlerine ilişkin tüm operasyonlarda Tel Aviv ile yakın çalışıp İsrail ordusuna destek verdiklerini belirten Harris, “ABD Özel Harekat personeli ve istihbaratı, Sinvar ve diğer Hamas liderlerini tespit etmek ve izlerini sürmek için İsrailli meslektaşlarıyla işbirliği içinde çalıştı ve ben çalışmalarını takdir ediyorum” ifadelerinde bulundu.Ayrıca Harris, Sinvar'ın öldürülmesi operasyonu için, "Adalet yerini buldu" diyerek İsrail'i tebrik etti.Harris, ateşkesin sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye yardımların girmesi konusunda da çağrıda bulunarak, "Bugün, Gazze'deki savaşı nihayet sona erdirmek için bize bir fırsat sunuyor" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/pentagon-abd-sinvarin-oldurulmesi-operasyonuna-dogrudan-dahil-degil-1089362253.html

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kamala harris, abd, israil, israil-filistin, hamas, yahya sinvar