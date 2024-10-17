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Konut satışları 21 ayın zirvesinde: Satış sayısının en fazla olduğu iller belli oldu
Konut satışları 21 ayın zirvesinde: Satış sayısının en fazla olduğu iller belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Konut Satış İstatistikleri paylaştı. Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T10:09+0300
2024-10-17T10:16+0300
ekonomi
konut
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
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Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Konut satışları Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5.2 oranında artarak 947 bin 236 olarak gerçekleşti. Böylece konut satışları 2022 Aralık'tan bu yana en yüksek düzeyde gerçekleşti.Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 21 bin 314 ile İstanbul, 13 bin 205 ile Ankara ve 7 bin 612 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 74 ile Hakkari, 82 ile Ardahan ve 106 ile Bayburt olarak gerçekleşti.İpotekli konut satışları 15 bin 825 olarak gerçekleştiTürkiye genelinde ipotekli konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87.4 oranında artarak 15 bin 825 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 11.2 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42.6 oranında azalarak 92 bin 310 oldu.Eylül ayında 3 bin 685; Ocak-Eylül döneminde ise 21 bin 702 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.Türkiye genelinde diğer konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32.8 oranında artarak 125 bin 94 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 88.8 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15.7 oranında artarak 854 bin 926 oldu.İlk el konut satış sayısı 44 bin 858 olarak gerçekleştiTürkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47.1 oranında artarak 44 bin 858 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31.8 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12.0 oranında artarak 300 bin 879 olarak gerçekleşti.İkinci el konut satışlarında 96 bin 61 konut el değiştirdiTürkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33.1 oranında artarak 96 bin 61 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68.2 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.4 oranında artarak 646 bin 357 olarak gerçekleşti.Yabancılara yapılan konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31.0 oranında azalarak 2 bin 22 oldu. Eylül ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1.4 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 783 ile İstanbul, 548 ile Antalya ve 210 ile Mersin oldu.Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39.1 oranında azalarak 17 bin 90 oldu.Eylül ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 346 ile Rusya Federasyonu, 163 ile İran ve 139 ile Irak vatandaşlarına yapıldı.
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konut, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)
konut, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)

Konut satışları 21 ayın zirvesinde: Satış sayısının en fazla olduğu iller belli oldu

10:09 17.10.2024 (güncellendi: 10:16 17.10.2024)
© İHA / OZAN KÖSE - TOLGA ŞAHİN-AW104994bina - konut - deprem - ev
bina - konut - deprem - ev - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
© İHA / OZAN KÖSE - TOLGA ŞAHİN-AW104994
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Konut Satış İstatistikleri paylaştı. Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37.3 oranında artarak 140 bin 919 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller de belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Konut satışları Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5.2 oranında artarak 947 bin 236 olarak gerçekleşti. Böylece konut satışları 2022 Aralık'tan bu yana en yüksek düzeyde gerçekleşti.
Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 21 bin 314 ile İstanbul, 13 bin 205 ile Ankara ve 7 bin 612 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 74 ile Hakkari, 82 ile Ardahan ve 106 ile Bayburt olarak gerçekleşti.

İpotekli konut satışları 15 bin 825 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87.4 oranında artarak 15 bin 825 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 11.2 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42.6 oranında azalarak 92 bin 310 oldu.
Eylül ayında 3 bin 685; Ocak-Eylül döneminde ise 21 bin 702 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.
Türkiye genelinde diğer konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32.8 oranında artarak 125 bin 94 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 88.8 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15.7 oranında artarak 854 bin 926 oldu.

İlk el konut satış sayısı 44 bin 858 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47.1 oranında artarak 44 bin 858 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31.8 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12.0 oranında artarak 300 bin 879 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışlarında 96 bin 61 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33.1 oranında artarak 96 bin 61 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68.2 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.4 oranında artarak 646 bin 357 olarak gerçekleşti.
Yabancılara yapılan konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31.0 oranında azalarak 2 bin 22 oldu. Eylül ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1.4 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 783 ile İstanbul, 548 ile Antalya ve 210 ile Mersin oldu.
Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39.1 oranında azalarak 17 bin 90 oldu.
Eylül ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 346 ile Rusya Federasyonu, 163 ile İran ve 139 ile Irak vatandaşlarına yapıldı.
İstanbul, konut, boğaz - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
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Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
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