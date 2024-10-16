https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/konut-fiyatlarinda-reel-dusus-suruyor-1089278614.html
Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 27,4... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T10:12+0300
2024-10-16T10:12+0300
2024-10-16T10:15+0300
ekonomi
konut
fiyat
tcmb
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
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Türkiye'de konut fiyatlardaki reel kayıp serisi sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Konut Fiyat Endeksi eylülde bir önceki aya göre yüzde 1 artışla 148 seviyesine yükseldi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 27,4 oranında artış gösterdi. Reel olarak ise yüzde 14,7 oranında azaldı.3 büyükşehirdeki konut fiyatlarıTCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:"İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,2, 2,2 ve 0,8 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 23,4, 30,4 ve 23,1 oranlarında artış göstermiştir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/merkez-bankasindan-dolar-faiz-enflasyon-tahmini-1089089969.html
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konut, fiyat, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
konut, fiyat, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
10:12 16.10.2024 (güncellendi: 10:15 16.10.2024)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 27,4 oranında artış gösterdi. Reel olarak ise yüzde 14,7 oranında azaldı.
Türkiye'de konut fiyatlardaki reel kayıp serisi sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Konut Fiyat Endeksi eylülde bir önceki aya göre yüzde 1 artışla 148 seviyesine yükseldi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 27,4 oranında artış gösterdi. Reel olarak ise yüzde 14,7 oranında azaldı.
3 büyükşehirdeki konut fiyatları
TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,2, 2,2 ve 0,8 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 23,4, 30,4 ve 23,1 oranlarında artış göstermiştir."