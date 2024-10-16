https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/konut-fiyatlarinda-reel-dusus-suruyor-1089278614.html

Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor

Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 27,4... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

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ekonomi

konut

fiyat

tcmb

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

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Türkiye'de konut fiyatlardaki reel kayıp serisi sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Konut Fiyat Endeksi eylülde bir önceki aya göre yüzde 1 artışla 148 seviyesine yükseldi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 27,4 oranında artış gösterdi. Reel olarak ise yüzde 14,7 oranında azaldı.3 büyükşehirdeki konut fiyatlarıTCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:"İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,2, 2,2 ve 0,8 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 23,4, 30,4 ve 23,1 oranlarında artış göstermiştir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/merkez-bankasindan-dolar-faiz-enflasyon-tahmini-1089089969.html

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konut, fiyat, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)