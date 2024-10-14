https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/ispanyadaki-fenomenlerin-favori-koprusune-tirmanan-bir-ingiliz-duserek-oldu-1089217278.html
İspanya'daki fenomenlerin favori köprüsüne tırmanan bir İngiliz düşerek öldü
İspanya'daki fenomenlerin favori köprüsüne tırmanan bir İngiliz düşerek öldü
Sputnik Türkiye
İspanya'nın Talavera kentindeki köprü, mimari tasarımı sebebiyle sosyal medyada en çok tercih edilen mekanlardan biri olarak biliniyor ancak bu sefer bir... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T17:29+0300
2024-10-14T17:29+0300
2024-10-14T17:29+0300
dünya
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sosyal medya
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Talavera belediyesinden yapılan açıklamada 26 yaşında İngiliz bir gencin, tırmanmanın yasak olduğu köprüye yanındaki bir kişiyle tırmanırken düşerek hayatını kaybettiğini duyurdu. Genç adama 24 yaşında başka bir İngilizin eşlik ettiğini belirten yetkili “Öğrenebildiğimiz kadarıyla Talavera'ya köprüye tırmanmak ve sosyal ağlar için içerik oluşturmak için gelmişlerdi, bu da bu talihsiz ve üzücü sonuçla sonuçlandı” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/meksikada-5-kisinin-cesedi-ve-kesilmis-baslari-ayri-ayri-torbalanmis-sekilde-bulundu-1089211363.html
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ispanya, sosyal medya, sosyal medya fenomeni
ispanya, sosyal medya, sosyal medya fenomeni
İspanya'daki fenomenlerin favori köprüsüne tırmanan bir İngiliz düşerek öldü
İspanya'nın Talavera kentindeki köprü, mimari tasarımı sebebiyle sosyal medyada en çok tercih edilen mekanlardan biri olarak biliniyor ancak bu sefer bir kişiye mezar oldu. Yerel yetkililer, dün İngiliz bir gencin sosyal medya içeriği çekmek için köprüye tırmanırken düşerek öldüğünü duyurdu.
Talavera belediyesinden yapılan açıklamada 26 yaşında İngiliz bir gencin, tırmanmanın yasak olduğu köprüye yanındaki bir kişiyle tırmanırken düşerek hayatını kaybettiğini duyurdu. Genç adama 24 yaşında başka bir İngilizin eşlik ettiğini belirten yetkili “Öğrenebildiğimiz kadarıyla Talavera'ya köprüye tırmanmak ve sosyal ağlar için içerik oluşturmak için gelmişlerdi, bu da bu talihsiz ve üzücü sonuçla sonuçlandı” dedi.