https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/ispanyadaki-fenomenlerin-favori-koprusune-tirmanan-bir-ingiliz-duserek-oldu-1089217278.html

İspanya'daki fenomenlerin favori köprüsüne tırmanan bir İngiliz düşerek öldü

İspanya'daki fenomenlerin favori köprüsüne tırmanan bir İngiliz düşerek öldü

Sputnik Türkiye

İspanya'nın Talavera kentindeki köprü, mimari tasarımı sebebiyle sosyal medyada en çok tercih edilen mekanlardan biri olarak biliniyor ancak bu sefer bir... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T17:29+0300

2024-10-14T17:29+0300

2024-10-14T17:29+0300

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sosyal medya fenomeni

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Talavera belediyesinden yapılan açıklamada 26 yaşında İngiliz bir gencin, tırmanmanın yasak olduğu köprüye yanındaki bir kişiyle tırmanırken düşerek hayatını kaybettiğini duyurdu. Genç adama 24 yaşında başka bir İngilizin eşlik ettiğini belirten yetkili “Öğrenebildiğimiz kadarıyla Talavera'ya köprüye tırmanmak ve sosyal ağlar için içerik oluşturmak için gelmişlerdi, bu da bu talihsiz ve üzücü sonuçla sonuçlandı” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/meksikada-5-kisinin-cesedi-ve-kesilmis-baslari-ayri-ayri-torbalanmis-sekilde-bulundu-1089211363.html

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