https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/meksikada-5-kisinin-cesedi-ve-kesilmis-baslari-ayri-ayri-torbalanmis-sekilde-bulundu-1089211363.html
Meksika'da 5 kişinin cesedi ve kesilmiş başları ayrı ayrı torbalanmış şekilde bulundu
Meksika'da 5 kişinin cesedi ve kesilmiş başları ayrı ayrı torbalanmış şekilde bulundu
Sputnik Türkiye
Meksika'nın Ojuelos kentindeki yol kenarında başları kesik 5 erkeğe ait ceset bulundu. Yetkililer, cesetlerin başlarının ise ayrı bir torba içinde cesetlerin... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T16:09+0300
2024-10-14T16:09+0300
2024-10-14T16:09+0300
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kartel savaşı
yeni nesil jalisco karteli (cjng)
uyuşturucu kartelleri
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Meksika'da uyuşturucu karteli Jalisco Yeni Nesil'in kontrol ettiği söylenen bir bölgedeki otoyolun asfalt bölümünde, torbalar içinde kafası kesilmiş 5 ceset bulundu. Bölge savcılığı dünkü açıklamasında, cesetlerin kesilmiş başlarının ayrı bir torba içinde bulunduğunu ifade ederek erkek olduğu belirtilen cesetlerin kimlik tespit çalışmasının yürütüldüğünü belirtti. Jalisco'da resmi rakamlara göre Ocak ve Eylül ayları arasında 1.415 kişi öldürüldü. Dünyanın en yüksek cinayet oranlarından birine sahip olan Meksika'da her yıl 30 binden fazla kişi uyuşturucu kartellerinin karıştığı olaylarla öldürülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/trumpa-yeni-saldiri-onlendigi-duyurulmustu-fbi-suikast-girisimi-degil-dedi-1089204706.html
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meksika, kartel, kartel savaşı, yeni nesil jalisco karteli (cjng), uyuşturucu kartelleri
meksika, kartel, kartel savaşı, yeni nesil jalisco karteli (cjng), uyuşturucu kartelleri
Meksika'da 5 kişinin cesedi ve kesilmiş başları ayrı ayrı torbalanmış şekilde bulundu
Meksika'nın Ojuelos kentindeki yol kenarında başları kesik 5 erkeğe ait ceset bulundu. Yetkililer, cesetlerin başlarının ise ayrı bir torba içinde cesetlerin yanında bulunduğunu açıkladı.
Meksika'da uyuşturucu karteli Jalisco Yeni Nesil'in kontrol ettiği söylenen bir bölgedeki otoyolun asfalt bölümünde, torbalar içinde kafası kesilmiş 5 ceset bulundu. Bölge savcılığı dünkü açıklamasında, cesetlerin kesilmiş başlarının ayrı bir torba içinde bulunduğunu ifade ederek erkek olduğu belirtilen cesetlerin kimlik tespit çalışmasının yürütüldüğünü belirtti.
Jalisco'da resmi rakamlara göre Ocak ve Eylül ayları arasında 1.415 kişi öldürüldü. Dünyanın en yüksek cinayet oranlarından birine sahip olan Meksika'da her yıl 30 binden fazla kişi uyuşturucu kartellerinin karıştığı olaylarla öldürülüyor.