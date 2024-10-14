https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/meksikada-5-kisinin-cesedi-ve-kesilmis-baslari-ayri-ayri-torbalanmis-sekilde-bulundu-1089211363.html

Meksika'da 5 kişinin cesedi ve kesilmiş başları ayrı ayrı torbalanmış şekilde bulundu

Meksika'da 5 kişinin cesedi ve kesilmiş başları ayrı ayrı torbalanmış şekilde bulundu

Sputnik Türkiye

Meksika'nın Ojuelos kentindeki yol kenarında başları kesik 5 erkeğe ait ceset bulundu. Yetkililer, cesetlerin başlarının ise ayrı bir torba içinde cesetlerin... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T16:09+0300

2024-10-14T16:09+0300

2024-10-14T16:09+0300

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yeni nesil jalisco karteli (cjng)

uyuşturucu kartelleri

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Meksika'da uyuşturucu karteli Jalisco Yeni Nesil'in kontrol ettiği söylenen bir bölgedeki otoyolun asfalt bölümünde, torbalar içinde kafası kesilmiş 5 ceset bulundu. Bölge savcılığı dünkü açıklamasında, cesetlerin kesilmiş başlarının ayrı bir torba içinde bulunduğunu ifade ederek erkek olduğu belirtilen cesetlerin kimlik tespit çalışmasının yürütüldüğünü belirtti. Jalisco'da resmi rakamlara göre Ocak ve Eylül ayları arasında 1.415 kişi öldürüldü. Dünyanın en yüksek cinayet oranlarından birine sahip olan Meksika'da her yıl 30 binden fazla kişi uyuşturucu kartellerinin karıştığı olaylarla öldürülüyor.

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meksika, kartel, kartel savaşı, yeni nesil jalisco karteli (cjng), uyuşturucu kartelleri