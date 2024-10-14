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2024’te emekli olanlar yüzde 30 daha fazla maaş alacaktı: Düzenleme rafa mı kalkıyor?
2024’te emekli olanlar yüzde 30 daha fazla maaş alacaktı: Düzenleme rafa mı kalkıyor?
Sputnik Türkiye
2024'te emekli olacakların, 2025 yılında emekli olacaklara göre yüzde 30’dan fazla emekli aylığı alacağına ilişkin hesaplamalar kamuoyunda gündem olmuştu. Bu... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T08:48+0300
2024-10-14T08:48+0300
maaş
brüt maaş
net maaş
eşit maaş
maaş krizi
yüksek maaş
maaş farkı
kök maaş
emekli maaşı
işsizlik maaşı
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli maaş farklarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geçmiş yıllardaki maaş bağlama oranları ve usulleri devam ediyor. Şu anda bize bu farkların oluşabileceğine dair resmi bir rapor ulaşmadı" dedi. Güler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) statülerine bakıldığında 2024-2025 dönemi için belirgin bir farkın gözlemlenmediğini belirtti.SGK uzmanı: Maaş farkı yüzde 35’e varan oranda olabilirSosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz ise yaptığı değerlendirmede, emekli maaşı hesaplama sistemine göre 2024 ile 2025 yılları arasında yüzde 35’e varan maaş farkları oluşabileceğini söyledi. Bu farkların enflasyon oranlarıyla ilişkilendirildiğini ve enflasyonda yapılacak güncellemelerin maaş farklarını değiştirebileceğini belirtti.Maaş farkı i̇çin hangi formüller masada?Maaş farklarının oluşmasının temel nedeni olarak güncelleme katsayısı gösteriliyor. Uzmanlar, 2025'te emekli olacaklara 'refah payı' adı altında bir ek ödeme yapılabileceğini ve emekli maaşlarının asgari ücrete endekslenebileceğini söylüyor. Ayrıca, emekli maaş hesaplama sisteminde köklü değişiklikler yapılması gerektiği ve çalışma hayatında kalmayı teşvik edecek yeni formüllerin üretileceği ifade ediliyor.Maaş farkı düzenlemesi yapılacak mı?Maaş farklarıyla ilgili düzenlemenin yapılıp yapılmayacağı hala belirsizliğini koruyor. Yıl sonuna kadar Ekim, Kasım ve Aralık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla maaş farklarına yönelik çalışmaların netleşmesi bekleniyor. Özellikle Aralık ayında bütçe rakamlarının etkisiyle hareketli bir süreç öngörülüyor.Enflasyon farkı ne kadar olacak?Eylül ayı itibarıyla emeklilerin alacağı 3 aylık enflasyon farkı yüzde 8.92 olarak hesaplandı. Yıl sonuna kadar her ay yüzde 1 enflasyon artışı olursa fark yüzde 12.22’ye, her ay yüzde 2 artış olursa yüzde 15.59’a, her ay yüzde 3 artış olması durumunda ise yüzde 19.32’ye ulaşacak.En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?Halihazırda 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının, 2024 yılında 14 bin TL ile 15 bin TL arasında olması bekleniyor. Ancak, kök maaşı düşük olan emekliler için sıfır zam riski bulunuyor. Hükümetin bu konuda bir iyileştirme yapması bekleniyor.
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maaş farkı ne zaman yatacak, zam farkı hesaplama, zam farkı ne zaman yatacak, zam farkı ne zaman yatar, zam farki ne zaman verilecek 2025, zam farkı ne zaman ödenecek, en düşük memur maaşı ne kadar oldu, en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak, ssk emeklileri maaş zammı 2025, bağkur emeklileri maaş zammı 2025, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak, emekli maaşı, memur maaşı, emekli maaşı 2025, 2025 emekli maaşı ne kadar, emekli maaşı ne kadar olacak, refah payı ne demek, refah payı, en düşük emekli maaşı, 2025 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ocak zammı, ocak ayı memur zammı, ocak ayı emekli zammı

2024’te emekli olanlar yüzde 30 daha fazla maaş alacaktı: Düzenleme rafa mı kalkıyor?

08:48 14.10.2024
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2024'te emekli olacakların, 2025 yılında emekli olacaklara göre yüzde 30’dan fazla emekli aylığı alacağına ilişkin hesaplamalar kamuoyunda gündem olmuştu. Bu maaş farklarına yönelik bir rapor hazırlanacağı açıklanmıştı. Ancak, kulislerde maaş farklarına ilişkin düzenlemenin yapılmayabileceği konuşuluyor.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli maaş farklarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geçmiş yıllardaki maaş bağlama oranları ve usulleri devam ediyor. Şu anda bize bu farkların oluşabileceğine dair resmi bir rapor ulaşmadı" dedi. Güler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) statülerine bakıldığında 2024-2025 dönemi için belirgin bir farkın gözlemlenmediğini belirtti.

SGK uzmanı: Maaş farkı yüzde 35’e varan oranda olabilir

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz ise yaptığı değerlendirmede, emekli maaşı hesaplama sistemine göre 2024 ile 2025 yılları arasında yüzde 35’e varan maaş farkları oluşabileceğini söyledi. Bu farkların enflasyon oranlarıyla ilişkilendirildiğini ve enflasyonda yapılacak güncellemelerin maaş farklarını değiştirebileceğini belirtti.

Maaş farkı i̇çin hangi formüller masada?

Maaş farklarının oluşmasının temel nedeni olarak güncelleme katsayısı gösteriliyor. Uzmanlar, 2025'te emekli olacaklara 'refah payı' adı altında bir ek ödeme yapılabileceğini ve emekli maaşlarının asgari ücrete endekslenebileceğini söylüyor. Ayrıca, emekli maaş hesaplama sisteminde köklü değişiklikler yapılması gerektiği ve çalışma hayatında kalmayı teşvik edecek yeni formüllerin üretileceği ifade ediliyor.

Maaş farkı düzenlemesi yapılacak mı?

Maaş farklarıyla ilgili düzenlemenin yapılıp yapılmayacağı hala belirsizliğini koruyor. Yıl sonuna kadar Ekim, Kasım ve Aralık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla maaş farklarına yönelik çalışmaların netleşmesi bekleniyor. Özellikle Aralık ayında bütçe rakamlarının etkisiyle hareketli bir süreç öngörülüyor.

Enflasyon farkı ne kadar olacak?

Eylül ayı itibarıyla emeklilerin alacağı 3 aylık enflasyon farkı yüzde 8.92 olarak hesaplandı. Yıl sonuna kadar her ay yüzde 1 enflasyon artışı olursa fark yüzde 12.22’ye, her ay yüzde 2 artış olursa yüzde 15.59’a, her ay yüzde 3 artış olması durumunda ise yüzde 19.32’ye ulaşacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Halihazırda 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının, 2024 yılında 14 bin TL ile 15 bin TL arasında olması bekleniyor. Ancak, kök maaşı düşük olan emekliler için sıfır zam riski bulunuyor. Hükümetin bu konuda bir iyileştirme yapması bekleniyor.
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