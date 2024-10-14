https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/otomobili-13-yas-uzeri-olanlar-dikkat-arac-degistirme-destegi-icin-hurda-fonu-teklifi-masada-1089190428.html

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: 'Araç değiştirme desteği' için hurda fonu teklifi masada

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: 'Araç değiştirme desteği' için hurda fonu teklifi masada

Sputnik Türkiye

Çevre Bakanlığı üzerinden bir fon oluşturulması ve eski araçların belli bir rakam karşılığında hurdaya ayrılması önerisinde bulunan Eroldu, "Araç değiştirme... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T07:40+0300

2024-10-14T07:40+0300

2024-10-14T07:42+0300

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Türkiye'deki araçların üçte birinin 13 yaş ve üzeri olduğunu belirten Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, çevre kirliliği konusunda uyarıda bulundu. Eroldu, eski araçların neden olduğu çevre kirliliğine dikkat çekerek, Çevre Bakanlığı aracılığıyla bir fon oluşturulmasını ve bu araçların belirli bir bedel karşılığında hurdaya ayrılmasını önerdi. “Bu, araç değiştirme desteği olarak düşünülebilir. Geçmişte de yapıldı” diyen Eroldu, bu uygulamanın çevresel ve ekonomik katkı sağlayacağını belirtti.Otomotiv üretimi geriledi, i̇hracat yavaşladıTürkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre otomotiv üretimindeki düşüş ve ihracattaki yavaşlama, sektörün dikkat çeken diğer sorunları arasında. OSD’nin son raporuna göre, Türkiye'de otomotiv üretimi geçen yıla oranla yüzde 7 geriledi. İhracat ise önceki yıl ile paralel bir seyir izleyerek yüzde 1 yavaşladı. Türkiye'deki kayıtlı araçların giderek yaşlanması da çevre kirliliği açısından önemli bir sorun olarak öne çıkıyor. 13 yaş üzerindeki araçlar için hurda desteği önerisi bu soruna çözüm olarak değerlendiriliyor.Otomotiv sektörü i̇hracatta i̇lk sıradaTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sektörü 2024'ün ilk dokuz ayında yüzde 16'lık payla sektörel ihracat sıralamasında birinci sırada yer aldı ve 26,7 milyar dolar ihracat hacmine ulaştı. OSD Başkanı Eroldu, Eylül ayında 3,4 milyar dolarlık ihracatla rekor kırıldığını belirterek, bu başarıda adet bazlı ihracatın önemli rol oynadığını söyledi. Eroldu, “Eylül ayında yaklaşık 90 bin adet araç ihraç ettik, bu da geçen yıla göre yüzde 16'lık bir artış anlamına geliyor” dedi.Çevre kirliliği ve kapasite sorunuCengiz Eroldu, Türkiye'de trafiğe kayıtlı 13 yaş üstü yaklaşık 10 milyon aracın çevre kirliliğinin yüzde 95’ini oluşturduğunu belirtti. Bu araçların hurdaya ayrılmasının çevreye ve ekonomiye büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Eroldu, “2000 yılı öncesi modellerin yakıt tüketimi, yeni araçlara kıyasla iki kat daha fazla. Bu araçların trafikten çekilmesi, ülkenin yakıt tasarrufuna da ciddi katkı sağlar” dedi.Eroldu ayrıca, hibrit ve elektrikli araçların yaygınlaştırılmasının da Türkiye’nin sıfır emisyon hedeflerine ulaşmasına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/meteorolojiden-5-sehre-sari-kod-saganak-yagis-geliyor-1089189557.html

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