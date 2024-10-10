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Mahkeme TÜİK'ten enflasyon belgelerini talep etti: 'Memur ve emekli maaşı için bir dönüm noktası olabilir'
Mahkeme TÜİK'ten enflasyon belgelerini talep etti: 'Memur ve emekli maaşı için bir dönüm noktası olabilir'
Sputnik Türkiye
Ankara 6. İdare Mahkemesi, Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) karşı açılan davada kritik bir karar verdi. Mahkeme, TÜİK’in enflasyon hesabında kullandığı tüm... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T08:56+0300
2024-10-10T08:56+0300
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
ekonomi
enflasyon
enflasyon araştırma grubu
hiper enflasyon
gıda enflasyonu
memur
memur-sen
memur zammı
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TÜİK aleyhine dava, Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz tarafından açıldı. Çilesiz, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığını ve özellikle emekli ve çalışanların maaş zamlarında kullanılan enflasyon oranının düşük tutulduğunu savunarak TÜİK’e karşı dava açtı. Çilesiz, enflasyon oranlarının yeniden hesaplanmasını talep etti, ancak TÜİK’ten yanıt gelmeyince mahkemeye başvurdu.Mahkemeden Savunma ve Belge TalebiAnkara 6. İdare Mahkemesi, TÜİK’e savunmasını yapması ve enflasyon hesabında kullandığı tüm belgeleri mahkemeye sunması için 30 günlük bir süre verdi. Mahkeme, belgelerin sunulmaması durumunda mevcut bilgi ve belgelere dayanarak karar verileceğini vurguladı. Mahkeme ayrıca, TÜİK'in savunmasını almadan yürütmeyi durdurma talebini değerlendirmeyeceğini açıkladı.Hukuki YaptırımlarDavacı tarafın avukatı Ali Erdem Gündoğan, TÜİK'in mahkeme kararını uygulamamasının anayasal bir suç olduğunu belirtti. Gündoğan, TÜİK çalışanlarının Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesi kapsamında cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti. Mahkemenin talep ettiği belgelerin bağımsız bilirkişiler tarafından inceleneceği de vurgulandı.
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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), enflasyon, enflasyon araştırma grubu, hiper enflasyon, gıda enflasyonu, memur, memur-sen, memur zammı, memur maaşı, büro memur-sen, memur alımı, polis memuru, kamu, kamu görevlisi, kamu personeli, türkiye kamu-sen, emekli, emekli ikramiyesi, emekli maaşı, maaş, brüt maaş, net maaş, eşit maaş, maaş krizi, yüksek maaş, maaş farkı, kök maaş, işsizlik maaşı
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), enflasyon, enflasyon araştırma grubu, hiper enflasyon, gıda enflasyonu, memur, memur-sen, memur zammı, memur maaşı, büro memur-sen, memur alımı, polis memuru, kamu, kamu görevlisi, kamu personeli, türkiye kamu-sen, emekli, emekli ikramiyesi, emekli maaşı, maaş, brüt maaş, net maaş, eşit maaş, maaş krizi, yüksek maaş, maaş farkı, kök maaş, işsizlik maaşı

Mahkeme TÜİK'ten enflasyon belgelerini talep etti: 'Memur ve emekli maaşı için bir dönüm noktası olabilir'

08:56 10.10.2024
© AATürkiye İstatistik Kurumu - TÜİK
Türkiye İstatistik Kurumu - TÜİK - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
© AA
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Ankara 6. İdare Mahkemesi, Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) karşı açılan davada kritik bir karar verdi. Mahkeme, TÜİK’in enflasyon hesabında kullandığı tüm bilgi ve belgeleri mahkemeye sunmasını istedi. TÜİK, 30 gün içinde yanıt vermezse cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.
TÜİK aleyhine dava, Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz tarafından açıldı. Çilesiz, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığını ve özellikle emekli ve çalışanların maaş zamlarında kullanılan enflasyon oranının düşük tutulduğunu savunarak TÜİK’e karşı dava açtı. Çilesiz, enflasyon oranlarının yeniden hesaplanmasını talep etti, ancak TÜİK’ten yanıt gelmeyince mahkemeye başvurdu.

Mahkemeden Savunma ve Belge Talebi

Ankara 6. İdare Mahkemesi, TÜİK’e savunmasını yapması ve enflasyon hesabında kullandığı tüm belgeleri mahkemeye sunması için 30 günlük bir süre verdi. Mahkeme, belgelerin sunulmaması durumunda mevcut bilgi ve belgelere dayanarak karar verileceğini vurguladı. Mahkeme ayrıca, TÜİK'in savunmasını almadan yürütmeyi durdurma talebini değerlendirmeyeceğini açıkladı.

Hukuki Yaptırımlar

Davacı tarafın avukatı Ali Erdem Gündoğan, TÜİK'in mahkeme kararını uygulamamasının anayasal bir suç olduğunu belirtti. Gündoğan, TÜİK çalışanlarının Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesi kapsamında cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti. Mahkemenin talep ettiği belgelerin bağımsız bilirkişiler tarafından inceleneceği de vurgulandı.
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