https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/mahkeme-tuikten-enflasyon-belgelerini-talep-etti-memur-ve-emekli-maasi-icin-bir-donum-noktasi-1089040002.html

Mahkeme TÜİK'ten enflasyon belgelerini talep etti: 'Memur ve emekli maaşı için bir dönüm noktası olabilir'

Mahkeme TÜİK'ten enflasyon belgelerini talep etti: 'Memur ve emekli maaşı için bir dönüm noktası olabilir'

Sputnik Türkiye

Ankara 6. İdare Mahkemesi, Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) karşı açılan davada kritik bir karar verdi. Mahkeme, TÜİK’in enflasyon hesabında kullandığı tüm... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T08:56+0300

2024-10-10T08:56+0300

2024-10-10T08:56+0300

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

ekonomi

enflasyon

enflasyon araştırma grubu

hiper enflasyon

gıda enflasyonu

memur

memur-sen

memur zammı

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TÜİK aleyhine dava, Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz tarafından açıldı. Çilesiz, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığını ve özellikle emekli ve çalışanların maaş zamlarında kullanılan enflasyon oranının düşük tutulduğunu savunarak TÜİK’e karşı dava açtı. Çilesiz, enflasyon oranlarının yeniden hesaplanmasını talep etti, ancak TÜİK’ten yanıt gelmeyince mahkemeye başvurdu.Mahkemeden Savunma ve Belge TalebiAnkara 6. İdare Mahkemesi, TÜİK’e savunmasını yapması ve enflasyon hesabında kullandığı tüm belgeleri mahkemeye sunması için 30 günlük bir süre verdi. Mahkeme, belgelerin sunulmaması durumunda mevcut bilgi ve belgelere dayanarak karar verileceğini vurguladı. Mahkeme ayrıca, TÜİK'in savunmasını almadan yürütmeyi durdurma talebini değerlendirmeyeceğini açıkladı.Hukuki YaptırımlarDavacı tarafın avukatı Ali Erdem Gündoğan, TÜİK'in mahkeme kararını uygulamamasının anayasal bir suç olduğunu belirtti. Gündoğan, TÜİK çalışanlarının Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesi kapsamında cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti. Mahkemenin talep ettiği belgelerin bağımsız bilirkişiler tarafından inceleneceği de vurgulandı.

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