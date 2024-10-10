https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/mahkeme-tuikten-enflasyon-belgelerini-talep-etti-memur-ve-emekli-maasi-icin-bir-donum-noktasi-1089040002.html
Mahkeme TÜİK'ten enflasyon belgelerini talep etti: 'Memur ve emekli maaşı için bir dönüm noktası olabilir'
Mahkeme TÜİK'ten enflasyon belgelerini talep etti: 'Memur ve emekli maaşı için bir dönüm noktası olabilir'
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Ankara 6. İdare Mahkemesi, Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) karşı açılan davada kritik bir karar verdi. Mahkeme, TÜİK’in enflasyon hesabında kullandığı tüm... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T08:56+0300
2024-10-10T08:56+0300
2024-10-10T08:56+0300
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
ekonomi
enflasyon
enflasyon araştırma grubu
hiper enflasyon
gıda enflasyonu
memur
memur-sen
memur zammı
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TÜİK aleyhine dava, Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz tarafından açıldı. Çilesiz, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığını ve özellikle emekli ve çalışanların maaş zamlarında kullanılan enflasyon oranının düşük tutulduğunu savunarak TÜİK’e karşı dava açtı. Çilesiz, enflasyon oranlarının yeniden hesaplanmasını talep etti, ancak TÜİK’ten yanıt gelmeyince mahkemeye başvurdu.Mahkemeden Savunma ve Belge TalebiAnkara 6. İdare Mahkemesi, TÜİK’e savunmasını yapması ve enflasyon hesabında kullandığı tüm belgeleri mahkemeye sunması için 30 günlük bir süre verdi. Mahkeme, belgelerin sunulmaması durumunda mevcut bilgi ve belgelere dayanarak karar verileceğini vurguladı. Mahkeme ayrıca, TÜİK'in savunmasını almadan yürütmeyi durdurma talebini değerlendirmeyeceğini açıkladı.Hukuki YaptırımlarDavacı tarafın avukatı Ali Erdem Gündoğan, TÜİK'in mahkeme kararını uygulamamasının anayasal bir suç olduğunu belirtti. Gündoğan, TÜİK çalışanlarının Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesi kapsamında cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti. Mahkemenin talep ettiği belgelerin bağımsız bilirkişiler tarafından inceleneceği de vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/iskur-acikladi-791-bin-acik-is-pozisyonu-olan-meslek-yuksek-maaslara-ragmen-kimse-calismiyor-1089039642.html
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Mahkeme TÜİK'ten enflasyon belgelerini talep etti: 'Memur ve emekli maaşı için bir dönüm noktası olabilir'
Ankara 6. İdare Mahkemesi, Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) karşı açılan davada kritik bir karar verdi. Mahkeme, TÜİK’in enflasyon hesabında kullandığı tüm bilgi ve belgeleri mahkemeye sunmasını istedi. TÜİK, 30 gün içinde yanıt vermezse cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.
TÜİK aleyhine dava, Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz tarafından açıldı. Çilesiz, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığını ve özellikle emekli ve çalışanların maaş zamlarında kullanılan enflasyon oranının düşük tutulduğunu savunarak TÜİK’e karşı dava açtı. Çilesiz, enflasyon oranlarının yeniden hesaplanmasını talep etti, ancak TÜİK’ten yanıt gelmeyince mahkemeye başvurdu.
Mahkemeden Savunma ve Belge Talebi
Ankara 6. İdare Mahkemesi, TÜİK’e savunmasını yapması ve enflasyon hesabında kullandığı tüm belgeleri mahkemeye sunması için 30 günlük bir süre verdi. Mahkeme, belgelerin sunulmaması durumunda mevcut bilgi ve belgelere dayanarak karar verileceğini vurguladı. Mahkeme ayrıca, TÜİK'in savunmasını almadan yürütmeyi durdurma talebini değerlendirmeyeceğini açıkladı.
Davacı tarafın avukatı Ali Erdem Gündoğan, TÜİK'in mahkeme kararını uygulamamasının anayasal bir suç olduğunu belirtti. Gündoğan, TÜİK çalışanlarının Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesi kapsamında cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti. Mahkemenin talep ettiği belgelerin bağımsız bilirkişiler tarafından inceleneceği de vurgulandı.