https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/iskur-acikladi-791-bin-acik-is-pozisyonu-olan-meslek-yuksek-maaslara-ragmen-kimse-calismiyor-1089039642.html

İŞKUR açıkladı, 791 bin açık iş pozisyonu olan meslek: Yüksek maaşlara rağmen kimse çalışmıyor

İŞKUR açıkladı, 791 bin açık iş pozisyonu olan meslek: Yüksek maaşlara rağmen kimse çalışmıyor

Sputnik Türkiye

Türkiye'de son dönemde pek çok sektörde yaşanan eleman açığı, üretim ve hizmet süreçlerini olumsuz etkiliyor. Mobilya, tekstil, gıda ve inşaat gibi birçok... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T08:23+0300

2024-10-10T08:23+0300

2024-10-10T08:23+0300

ekonomi

imalat sanayi

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imalathane

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İŞKUR’un son verilerine göre, imalat sektöründe yaklaşık 791 bin açık iş pozisyonu bulunuyor. İmalat sektöründe yaşanan usta sıkıntısı, marangoz, döşemeci, doğal gaz tesisatçısı ve kaynakçı gibi mesleklerde de kendini gösteriyor. İşverenler, yetişmiş eleman bulmanın giderek zorlaştığını, bu mesleklerde çalışan kişilerin ise yüksek kazanç elde ettiğini vurguluyor. Öyle ki, bir demir ustasının maaşı, mühendis maaşını aşmış durumda. Ancak, bu kazançlara rağmen mesleklerle ilgilenen yeni eleman bulunamıyor.Emekli İşçiler Yeniden İş BaşındaSektördeki usta eksikliği nedeniyle birçok firma, emekli işçileri geri çağırmak zorunda kalıyor. 73 yaşındaki bir çalışan, hala iş hayatına devam ettiğini belirterek, genç işçilerin zorluklar nedeniyle kısa sürede işten ayrıldığını dile getiriyor. Uzmanlar, mevcut duruma çözüm bulunmazsa, 5-10 yıl içinde bu mesleklerin tamamen yok olabileceği uyarısında bulunuyor.Ara Eleman Krizi Teslimat Sürelerini UzatıyorAra eleman sıkıntısı, birçok sektörde üretim süreçlerini sekteye uğratırken, teslimat süreleri de uzamış durumda. Özellikle mobilya ve inşaat sektörlerinde ürün teslimatları, iş gücü eksikliği nedeniyle bir haftadan 20-25 güne kadar uzayabiliyor. Sektör temsilcileri, kalifiye eleman bulunamamasının uzun vadede ciddi ekonomik sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.Yiyecek Sektöründe Zirvede Garsonlar VarYiyecek sektöründe de eleman açığı önemli bir sorun haline gelmiş durumda. Garson, mutfak elemanı gibi pozisyonlar için personel bulmakta zorluk çeken işletmeler, bu durumu çözmek için acil önlemler almaya çalışıyor. Birçok işletme sahibi, eleman yetersizliği nedeniyle işlerini tek başına yürütmek zorunda kaldıklarını ifade ediyor.Sonuç olarak, Türkiye genelinde ara eleman krizinin derinleşmesi birçok sektörde iş akışını zorlaştırırken, çözüm yolları aranıyor. Eleman açığının kapatılması için eğitim programları ve iş gücü teşvikleri gibi adımların atılması gerektiği vurgulanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/turkiyenin-her-yerine-sandik-kurulacak-yazilanlari-dogrudan-cumhurbaskani-erdogan-okuyacak-1089038717.html

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