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Van'da kaybolan üniversite öğrencisinden hala haber yok
Van'da kaybolan üniversite öğrencisinden hala haber yok
Sputnik Türkiye
Van'da 27 Eylül Cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları onuncu gününde de sürüyor. 07.10.2024, Sputnik Türkiye
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Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor.Rojin Kabaiş nerede?Sahilde cep telefonu ve kulaklığı bulunan Kabaiş'in bulunması için ekipler tüm imkanlarını kullanarak hem gölde hem de kıyıda arama yapıyor.Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, su altı görüntüleme cihazı kullanarak gölün derinliklerinde çalışma yürütüyor.Koruma Daire Başkanlığına bağlı Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğünce gönderilen yandan taramalı sonar cihazıyla da bölge kontrol ediliyor.Kabaiş'in ailesi ve yakınları da aramanın yapıldığı bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.
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Van'da kaybolan üniversite öğrencisinden hala haber yok

12:21 07.10.2024 (güncellendi: 12:25 07.10.2024)
© AA / Nevzat Umut UzelÜniversiteli Rojin nerede?
Üniversiteli Rojin nerede? - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2024
© AA / Nevzat Umut Uzel
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Van'da 27 Eylül Cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları onuncu gününde de sürüyor.
Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor.

Rojin Kabaiş nerede?

Sahilde cep telefonu ve kulaklığı bulunan Kabaiş'in bulunması için ekipler tüm imkanlarını kullanarak hem gölde hem de kıyıda arama yapıyor.
Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, su altı görüntüleme cihazı kullanarak gölün derinliklerinde çalışma yürütüyor.
Koruma Daire Başkanlığına bağlı Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğünce gönderilen yandan taramalı sonar cihazıyla da bölge kontrol ediliyor.
Kabaiş'in ailesi ve yakınları da aramanın yapıldığı bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.
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