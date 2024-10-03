https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/narin-guran-cinayeti-sorusturmasinda-son-gelisme-diyarbakir-barosunun-basvurusu-kabul-edildi-1088765928.html

Narin Güran cinayeti soruşturmasında son gelişme: Diyarbakır Barosu'nun başvurusu kabul edildi

Narin Güran cinayeti soruşturmasında son gelişme: Diyarbakır Barosu'nun başvurusu kabul edildi

Sputnik Türkiye

Diyarbakır Barosu, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada müşteki olarak yer almalarının Cumhuriyet Başsavcılığınca kabul... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T13:16+0300

2024-10-03T13:16+0300

2024-10-03T13:16+0300

türkiye

narin güran

diyarbakır

baro

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Narin Güran soruşturmasında Diyarbakır Barosu'nun müşteki olması kabul edildi. Diyarbakır Barosu'ndan yapılan açıklamada, Narin Güran soruşturmasına daha önce yaptıkları başvuruda "aile bireylerinin şüpheli konumunda bulunması, toplumda infial yaratan yaşam hak temelli yargılama dosyasında adaletin sağlanması, maddi gerçeğin açığa çıkması, faillerin cezalandırılması, adalet sistemi içerisinde çocukların haklarının korunması için soruşturma sürecinde müşteki sıfatıyla eklenme" talebinde bulunulduğu hatırlatıldı.Talebin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca bugün itibarıyla kabul edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Dosyada şüpheli sıfatı olmayan Narin'in ağabeyi Baran Güren, faillerin tespiti ve cezalandırılması için hukuki destek talebiyle Baromuza daha önce talepte bulunmuş ise de kurumsal olarak müşteki taraf sıfatı ile dosyaya eklenmiş olmamız nedeniyle dosyanın takibi artık bu sıfatla sürdürülecektir. Diyarbakır Barosu olarak Narin'in fail veya faillerinin hak ettikleri cezayı almaları için hukuk mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Narin'i yaşatamadık ama Narin için adaleti sağlayacağız."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/narin-guran-sorusturmasinda-yeni-delil-iddiasi-ahirda-bulundu-1088373585.html

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