Sivas'ta kız öğrenci yurduna telleri aşıp giren bir erkek gözaltına alındı

Sivas'ta kız öğrenci yurduna telleri aşıp giren bir erkek gözaltına alındı

Sivas'ta telleri aşarak Cumhuriyet Üniversitesi Binali Yıldırım Kız Yurdu'na giren erkek gözaltına alındı. 07.10.2024, Sputnik Türkiye

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde bulunan Binali Yıldırım Kız Yurdu'na M.Y. isimli bir erkek izinsiz girdi. Telleri aşarak kız yurduna giriş yaptığı iddia edilen M.Y., kampüs içerisindeki kız öğrencilerin tepkisi üzerine kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramalar sonucunda M.Y. gözaltına alınarak, hakkında işlem başlatıldı. Sivas Valiliği tarafından olayla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar ifade edildi:

