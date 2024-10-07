https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/istanbulda-saganak-etkisini-gosterdi-yagis-ne-zamana-kadar-surecek-1088892126.html
İstanbul'da sağanak etkisini gösterdi: Yağış ne zamana kadar sürecek?
İstanbul'da sağanak etkisini gösterdi: Yağış ne zamana kadar sürecek?
Sputnik Türkiye
Meteoroloji'nin İstanbul için '2 saatlik periyod' uyarısının ardından gece yarısından itibaren özellikle Anadolu yakasında gök gürültülü sağanak yağış etkisini... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T02:14+0300
2024-10-07T02:14+0300
2024-10-07T02:24+0300
türkiye
sağanak
sağanak yağış
istanbul
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış artarak etkili oldu. 7 Ekim Pazartesi gününe yoğun sağanak yağışla başlayan İstanbul'da yolda olan sürücüler zorluk yaşadı.Anadolu yakasında çok sayıda semtte etkili olan sağanak yağışın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.Meteoroloji'nin açıklamasıMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2 saatlik periyotta İstanbul'da yerel gök gürültülü sağanak beklendiği bildirilmişti.Yağışların kısa sürede yerel kuvvetli olacağı bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/eskisehirde-pazar-kurulan-cadde-saganak-nedeniyle-coktu-1088604123.html
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İstanbul'da sağanak etkisini gösterdi: Yağış ne zamana kadar sürecek?
02:14 07.10.2024 (güncellendi: 02:24 07.10.2024)
Meteoroloji'nin İstanbul için '2 saatlik periyod' uyarısının ardından gece yarısından itibaren özellikle Anadolu yakasında gök gürültülü sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış artarak etkili oldu. 7 Ekim Pazartesi gününe yoğun sağanak yağışla başlayan İstanbul'da yolda olan sürücüler zorluk yaşadı.
Anadolu yakasında çok sayıda semtte etkili olan sağanak yağışın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Meteoroloji'nin açıklaması
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2 saatlik periyotta İstanbul'da yerel gök gürültülü sağanak beklendiği bildirilmişti.
Yağışların kısa sürede yerel kuvvetli olacağı bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenmişti.