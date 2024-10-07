https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/istanbulda-saganak-etkisini-gosterdi-yagis-ne-zamana-kadar-surecek-1088892126.html

İstanbul'da sağanak etkisini gösterdi: Yağış ne zamana kadar sürecek?

İstanbul'da sağanak etkisini gösterdi: Yağış ne zamana kadar sürecek?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'nin İstanbul için '2 saatlik periyod' uyarısının ardından gece yarısından itibaren özellikle Anadolu yakasında gök gürültülü sağanak yağış etkisini... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T02:14+0300

2024-10-07T02:14+0300

2024-10-07T02:24+0300

türkiye

sağanak

sağanak yağış

istanbul

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış artarak etkili oldu. 7 Ekim Pazartesi gününe yoğun sağanak yağışla başlayan İstanbul'da yolda olan sürücüler zorluk yaşadı.Anadolu yakasında çok sayıda semtte etkili olan sağanak yağışın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.Meteoroloji'nin açıklamasıMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2 saatlik periyotta İstanbul'da yerel gök gürültülü sağanak beklendiği bildirilmişti.Yağışların kısa sürede yerel kuvvetli olacağı bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/eskisehirde-pazar-kurulan-cadde-saganak-nedeniyle-coktu-1088604123.html

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