https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/chp-genel-baskani-ozel-israilin-gucu-turkiyeye-yetmez-1088774538.html
CHP Genel Başkanı Özel: İsrail'in gücü Türkiye'ye yetmez
CHP Genel Başkanı Özel: İsrail'in gücü Türkiye'ye yetmez
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'nin açılışında 'İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye'dir açıklamasıyla ilgili konuştu. Özel... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T15:22+0300
2024-10-03T15:22+0300
2024-10-03T15:22+0300
politika
cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
israil
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Antalya'da temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye” açıklamasını değerlendirdi. 'TBMM'nin derhal bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz'Özel konuyla ilgili şunları söyledi: 'Bir risk görüyorlarsa anlatsınlar, gereğini hep beraber yapalım'Bilgilendirme yapılmadığı sürece insanların aklında farklı düşünceler oluşabileceğine vurgu yapan Özel, "Tehlike büyük, bir arada duralım, savaş tehlikesi var söylemleriyle bunun Erdoğan açısından geçmişte de gerilimi artırdığı, büyük tehlikelere işaret ettiği ve 'Açsınız, yoksulsunuz, işsizsiniz' ama 'Tehlike büyük, beni desteklemelisiniz' noktasındaki faydacılığından herkes endişe ediyor. Elbette İsrail'in yaptığı insanlık suçunu ilk günden beri lanetledik. Dünyadaki tüm sol sosyal demokrat parti liderlerine ıslak imzayla Filistin'i tanımları için mektup yolladım. Sosyalist Enternasyonel'in her toplantısında Filistin'i ekletiyorum. İsrail'in saldırganlığına karşı her türlü diplomatik atak, uluslararası kurumların harekete geçilmesi noktasında hükümet ne yapacaksa destekliyoruz. Ama meclis açılışında 'Yakında bize saldıracaklar, tehlike büyük' deyip endişe sağlamak, şu sonucu doğurmasın; bugün Türkiye'de en büyük sorun ne denildiğinde ortaya yoksulluk çıkıyor, güvenlik kaygıları öne çıktığında bunlar geriye gidiyor. Hayat pahalılığını gidermeyip, 'tehlike büyük' söylemlerine milletin karnı tok, çünkü milletin karnı aç. Bir risk görüyorlarsa anlatsınlar, gereğini hep beraber yapalım. Gün birlik olma günüyse en iddialı parti biziz, bugüne kadar Türkiye'yi kutuplaştırdınız. Bundan kim fayda gördü?” diye konuştu.Netanyahu'nun alnını karışlarız Özel sözlerini şöyle tamamladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/chp-lideri-ozel-kemal-bey-cokca-tweet-atiyor-onceki-genel-baskanlarimizin-tercih-etmedigi-bir-yol-1088738708.html
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cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, israil
cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, israil
CHP Genel Başkanı Özel: İsrail'in gücü Türkiye'ye yetmez
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'nin açılışında 'İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye'dir açıklamasıyla ilgili konuştu. Özel, İsrail'in gücünün Türkiye'ye yetmeyeceğini dile getirirken bir tehdit varsa bunu da bilmek istediklerini kaydetti.
Antalya'da temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye” açıklamasını değerlendirdi.
'TBMM'nin derhal bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz'
Özel konuyla ilgili şunları söyledi:
“Sayın Erdoğan'ın yaptığı konuşmada sarf ettiği cümleler son derece dikkat çekici, endişe verici. Çünkü Sayın Erdoğan herhangi birisi değil, TBMM kürsüsünde İsrail'in gelecek hedefleri arasında topraklarımız olduğunu söylediğinde bu çok mühim bir konudur. TBMM'nin derhal bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. En kısa sürede Sayın Erdoğan'ın Meclisi bilgilendirmesini, ilgili bakanların TBMM'ye hem askeri açıdan hem dış politika açısından bu tip bir durumda Türkiye'de yaşanacaklar noktasında tüm bilinmezlikleri ortaya çıkaracak, tüm spekülasyonları ortadan kaldıracak şekilde bir bilgilendirme yapmalarını diliyoruz. Şüphesiz böyle bir bilgilendirmenin Sayın Erdoğan'ın da mutlaka mecliste bulunduğu, bakanların yanıtlayamadığı konularda da soruları yanıtlayacağı şekilde olması son derece önemlidir. Bir kapalı oturum şeklinde yapılmasını istiyoruz, çünkü istihbarat değeri olan bilgiler vardır, onu burada söyleyemem dedikten sonra bu spekülasyonların önü alınmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne böyle açıktan bir tehdidi Cumhurbaşkanı dillendiriyorsa, bunu bütün somut gerekçeleriyle milletin meclisinden, milletin vekillerinden gizleyemez."
'Bir risk görüyorlarsa anlatsınlar, gereğini hep beraber yapalım'
Bilgilendirme yapılmadığı sürece insanların aklında farklı düşünceler oluşabileceğine vurgu yapan Özel, "Tehlike büyük, bir arada duralım, savaş tehlikesi var söylemleriyle bunun Erdoğan açısından geçmişte de gerilimi artırdığı, büyük tehlikelere işaret ettiği ve 'Açsınız, yoksulsunuz, işsizsiniz' ama 'Tehlike büyük, beni desteklemelisiniz' noktasındaki faydacılığından herkes endişe ediyor. Elbette İsrail'in yaptığı insanlık suçunu ilk günden beri lanetledik. Dünyadaki tüm sol sosyal demokrat parti liderlerine ıslak imzayla Filistin'i tanımları için mektup yolladım. Sosyalist Enternasyonel'in her toplantısında Filistin'i ekletiyorum. İsrail'in saldırganlığına karşı her türlü diplomatik atak, uluslararası kurumların harekete geçilmesi noktasında hükümet ne yapacaksa destekliyoruz. Ama meclis açılışında 'Yakında bize saldıracaklar, tehlike büyük' deyip endişe sağlamak, şu sonucu doğurmasın; bugün Türkiye'de en büyük sorun ne denildiğinde ortaya yoksulluk çıkıyor, güvenlik kaygıları öne çıktığında bunlar geriye gidiyor. Hayat pahalılığını gidermeyip, 'tehlike büyük' söylemlerine milletin karnı tok, çünkü milletin karnı aç. Bir risk görüyorlarsa anlatsınlar, gereğini hep beraber yapalım. Gün birlik olma günüyse en iddialı parti biziz, bugüne kadar Türkiye'yi kutuplaştırdınız. Bundan kim fayda gördü?” diye konuştu.
Netanyahu'nun alnını karışlarız
Özel sözlerini şöyle tamamladı:
“Bütün muhaliflere düşman hukuku uygulayanlar şimdi 'İsrail saldıracak, birlik beraberlik zamanı' diyor. Bu ülkede her zaman birlik beraberlik zamanı. Bir savaş olduğunda bu ülkeyi savunmayı dedelerimiz gibi Çanakkale'de Conk Bayırı'nda Anadolu'nun dört bir karışında kefensiz yatanların torunları burada. Tehlike büyükse önce bu milletin her bir ferdiyle kucaklaşılacak. Bu ülkenin dört bir tarafıyla helalleşilecek. Bir İsrail tehlikesini ortaya koyup, toplanın arkama geçin devri geride kaldı. Bu ülke için İsrail kim cürmü kadar yer yakar, eğer ki bu ülkede birlik beraberlik olacaksak; bu ülkeyi Samsun'dan yola çıkıp, Sivas'tan başlayıp bu ülkeyi kurtarana kadar nefes almadan koşturan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti buradadır. Canıyla, bütün iradesiyle ortada. İsrail meselesini varsa tehdit bilmek istiyoruz, İsrail'in gücü Türkiye'ye yetmez. Netanyahu'nun alnını karışlarız ama bu sorunla Türkiye'nin gerçek sorunlarının üstünü örttürmeyiz."