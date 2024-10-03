https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/chp-genel-baskani-ozel-israilin-gucu-turkiyeye-yetmez-1088774538.html

CHP Genel Başkanı Özel: İsrail'in gücü Türkiye'ye yetmez

CHP Genel Başkanı Özel: İsrail'in gücü Türkiye'ye yetmez

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'nin açılışında 'İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye'dir açıklamasıyla ilgili konuştu. Özel... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T15:22+0300

2024-10-03T15:22+0300

2024-10-03T15:22+0300

politika

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

cumhurbaşkanı

recep tayyip erdoğan

israil

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Antalya'da temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye” açıklamasını değerlendirdi. 'TBMM'nin derhal bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz'Özel konuyla ilgili şunları söyledi: 'Bir risk görüyorlarsa anlatsınlar, gereğini hep beraber yapalım'Bilgilendirme yapılmadığı sürece insanların aklında farklı düşünceler oluşabileceğine vurgu yapan Özel, "Tehlike büyük, bir arada duralım, savaş tehlikesi var söylemleriyle bunun Erdoğan açısından geçmişte de gerilimi artırdığı, büyük tehlikelere işaret ettiği ve 'Açsınız, yoksulsunuz, işsizsiniz' ama 'Tehlike büyük, beni desteklemelisiniz' noktasındaki faydacılığından herkes endişe ediyor. Elbette İsrail'in yaptığı insanlık suçunu ilk günden beri lanetledik. Dünyadaki tüm sol sosyal demokrat parti liderlerine ıslak imzayla Filistin'i tanımları için mektup yolladım. Sosyalist Enternasyonel'in her toplantısında Filistin'i ekletiyorum. İsrail'in saldırganlığına karşı her türlü diplomatik atak, uluslararası kurumların harekete geçilmesi noktasında hükümet ne yapacaksa destekliyoruz. Ama meclis açılışında 'Yakında bize saldıracaklar, tehlike büyük' deyip endişe sağlamak, şu sonucu doğurmasın; bugün Türkiye'de en büyük sorun ne denildiğinde ortaya yoksulluk çıkıyor, güvenlik kaygıları öne çıktığında bunlar geriye gidiyor. Hayat pahalılığını gidermeyip, 'tehlike büyük' söylemlerine milletin karnı tok, çünkü milletin karnı aç. Bir risk görüyorlarsa anlatsınlar, gereğini hep beraber yapalım. Gün birlik olma günüyse en iddialı parti biziz, bugüne kadar Türkiye'yi kutuplaştırdınız. Bundan kim fayda gördü?” diye konuştu.Netanyahu'nun alnını karışlarız Özel sözlerini şöyle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/chp-lideri-ozel-kemal-bey-cokca-tweet-atiyor-onceki-genel-baskanlarimizin-tercih-etmedigi-bir-yol-1088738708.html

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cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, israil