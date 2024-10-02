https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/chp-lideri-ozel-kemal-bey-cokca-tweet-atiyor-onceki-genel-baskanlarimizin-tercih-etmedigi-bir-yol-1088738708.html

CHP lideri Özel: Kemal Bey çokça tweet atıyor, önceki genel başkanlarımızın tercih etmediği bir yol izliyor

CHP lideri Özel: Kemal Bey çokça tweet atıyor, önceki genel başkanlarımızın tercih etmediği bir yol izliyor

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özel, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çokça tweet attığını söyleyerek başkanlığı bırakan önceki genel başkanlardan farklı bir yol... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T23:19+0300

2024-10-02T23:19+0300

2024-10-02T23:37+0300

politika

özgür özel

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhurbaşkanı adayı

beşar esad

recep tayyip erdoğan

bülent ecevit

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TV100 canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.TBMM yasama yılı açılışı dolayısıyla Genel Kurul salonuna giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı CHP Grubu milletvekillerinin de ayağa kalkarak karşılamasıyla ilgili değerlendirmede bulunması istenen Özel, kendisinden öncekilerin yaptıklarını aynen sürdürmek üzere genel başkanlık yapacak olsa bu akışı değiştirmeyeceğini, fakat partisi 47 yıl sonra birinci parti olduysa farklı şeyler yaptığı için olduğunu söyledi.Özel "Bu kararım makama saygı çünkü Cumhurbaşkanlığı makamına saygıyı halk bekliyor. Ben de Cumhurbaşkanlığı makamına saygılı davranacağımı söylemiştim, devam ediyorum ama bir kelime eksik muhalefet yapmıyorum" şeklinde konuştu.'Kimseyi zorlamadık, tehdit etmedik'Ayağa kalkarak karşılamanın bir grup kararı olmadığını dile getiren Özel, bu konuda kendisinden önceki üç genel başkan; Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin'den görüş aldığını söyledi ve şu açıklamayı yaptı:Özel, Ecevit'in 1970'lerde bambaşka bir siyasi hat oturtarak girdiği iki genel, iki yerel seçimden partiyi birinci çıkardığını ifade ederek şunları söyledi:Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerinin ayağa kalkmasına yönelik eleştirileriyle ilgili soru yöneltilen Özel şu değerlendirmeyi yaptı:'Ben doğru bildiğimi söylerim ama saygıda kusur etmem'Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile diyaloglarının sorulması üzerine şunları ifade etti:'Cumhurbaşkanı adayı olabilecek mi, olamazsa kim olacak tartışmasının içinde bizi tutmaya çalışan bir akıl var'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla ilgili davanın neticesinde siyasi yasak alması halinde parti olarak ne yapacaklarını konuştuklarını belirten Özel, "Bence siyasi yasak İstinafta onanacak ama Yargıtay aşamasında kalacak. Bizi 'Acaba Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelecek mi, cumhurbaşkanı adayı olabilecek mi, olamazsa kim olacak, olursa o mu olacak?' tartışmasının içinde tutmaya çalışan bir akıl var. Bu oyuna gelmeyelim" ifadelerini kullandı.Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belirlenirken üyelerden kendi adının çıkması durumunda ne olacağının sorulması üzerine de "Ben üyelerden böyle bir şey istemem. Ben seçimin kazanılmasının teminatıyım. Kendim iddia koyarsam o işin içine kendi hırslarım, heveslerim, kıskançlıklarım, beni kıskananların kötü duyguları girer ki işte bu bize seçimi kaybettirir. Ben burada en doğru adayın en geniş mutabakat ve en ortak akılla belirlenmesinin teminatıyım." diye konuştu.'Yeni anayasa yapalım diyorlar, mevcuda uy'Özel, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili "Mevcut anayasaya uysunlar, yeni anayasayı gelip konuşsunlar. Can Atalay içeride, Gezi'den arkadaşlarımız içeride. AİHM kararlarına uymuyorlar. Anayasa Mahkemesini tanımıyorlar, 'kapatacağız' diyorlar. Sonra dönüyorlar gelip 'Yeni anayasa yapalım.' diyorlar. Mevcuda uy." diye konuştu.Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan randevu talebiyle ilgili soruya karşılık, kendilerine gün bildirilmesini beklediklerini söyledi ve "Esad ile görüşmeyle ilgili arka kapı diplomasisiyle sorduk. 'Olumlu bakıyoruz, resmi talepte bulunun, cevaplayalım.' dediler. Resmi yazımızı yolladık" dedi.

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Sputnik Türkiye

özgür özel, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhurbaşkanı adayı, beşar esad, recep tayyip erdoğan, bülent ecevit