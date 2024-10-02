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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/rusya-savunma-bakanligi-rus-birlikleri-donbassta-verhnekamenskoye-yerlesiminin-kontrolu-ele-1088705428.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri Donbass’ta Verhnekamenskoye yerleşiminin kontrolü ele geçirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri Donbass’ta Verhnekamenskoye yerleşiminin kontrolü ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Verhnekamenskoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi. Açıklamaya... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T12:37+0300
2024-10-02T13:19+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna
donbass
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov Bölgesi'nin Liptsı ve Volçansk istikametlerinde aktif eylemlerine devam ederek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Çatışmalarda yaklaşık 75 Ukrayna askeri etkisiz hale getirilirken, beş otomobil, bir D-30 obüsü ve bir Bukovel-AD elektronik harp sistemi imha edildi.Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirerk Harkov Bölgesi’nde Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Bir karşı saldırı girişimi püskürtülen Ukrayna birlikleri 385 kadar asker, iki otomobil, ABD ve İngiliz yapımı topçu sistemleri dahil olmak üzere çok sayıda askeri teçhizat kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait yedi mühimmat deposu imha etti.Yug (Güney) Askeri Grubu birlikleri, başarılı eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Verhnekamenskoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi, DHC’nin iki ilçesinde Ukrayna oluşumlarını bozguna uğrattı. Ukrayna birlikleri 855 kadar asker, bir zırhlı muharebe aracı, dört otomobil, ABD ve İngiliz yapımı topçu sistemleri dahil olmak üzere çok sayıda askeri teçhizat kaybetti, düşmanın bir mühimmat deposu imha edildi.Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını pekiştirerek DHC’nin dört ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Düşmanın üç karşı saldırısı Rus askerleri tarafından püskürtüldü. Çatışmalarda ölü ya da yaralı olarak 630'a yakın Ukrayna askeri, bir zırhlı personel taşıyıcısı, bir zırhlı muharebe aracı, beş otomobil ve askeri teçhizat etkisiz hale getirildi.Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirerek, DHC’nin Dobrovolye ilçesinde konuşlanan düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. İki karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna birlikleri 110 kadar asker, sekiz otomobil, bir İngiliz yapımı FH-70 obüsü ve bir D-20 topçu sistemi kaybetti.Dnepr (Dinyeper) Askeri Grubu birlikleri ise Zaporojye Bölgesi ve Herson’da yer aldıkları çatışmalarda düşman oluşumlarını bozguna uğrattı, çatışmalarda 65 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, beş otomobil ve bir Anklav-N elektronik harp sistemi imha edildi.Rapora göre hava ve topçu-füze birlikleri ile İHA’ların desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin çalışmalarını destekleyen enerji tesislerini, Ukrayna ordusunun Lugansk Taktik Grubu’nun komuta merkezini vurdu, ayrıca Ukrayna ordusunun 135 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatı vuruldu.Rus hava savunma sistemleri ise bir adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası ve Ukrayna’ya ait 32 adet uçak tipi İHA düşürdü.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, özel askeri harekat
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, özel askeri harekat

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri Donbass’ta Verhnekamenskoye yerleşiminin kontrolü ele geçirildi

12:37 02.10.2024 (güncellendi: 13:19 02.10.2024)
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya askeri operasyon ordu Ukrayna
Rusya askeri operasyon ordu Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Verhnekamenskoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi. Açıklamaya göre Ukrayna ordusu son bir günde 2 bin 120 kadar asker kaybetti.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov Bölgesi'nin Liptsı ve Volçansk istikametlerinde aktif eylemlerine devam ederek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Çatışmalarda yaklaşık 75 Ukrayna askeri etkisiz hale getirilirken, beş otomobil, bir D-30 obüsü ve bir Bukovel-AD elektronik harp sistemi imha edildi.
Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirerk Harkov Bölgesi’nde Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Bir karşı saldırı girişimi püskürtülen Ukrayna birlikleri 385 kadar asker, iki otomobil, ABD ve İngiliz yapımı topçu sistemleri dahil olmak üzere çok sayıda askeri teçhizat kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait yedi mühimmat deposu imha etti.
Yug (Güney) Askeri Grubu birlikleri, başarılı eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Verhnekamenskoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi, DHC’nin iki ilçesinde Ukrayna oluşumlarını bozguna uğrattı. Ukrayna birlikleri 855 kadar asker, bir zırhlı muharebe aracı, dört otomobil, ABD ve İngiliz yapımı topçu sistemleri dahil olmak üzere çok sayıda askeri teçhizat kaybetti, düşmanın bir mühimmat deposu imha edildi.
Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını pekiştirerek DHC’nin dört ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Düşmanın üç karşı saldırısı Rus askerleri tarafından püskürtüldü. Çatışmalarda ölü ya da yaralı olarak 630'a yakın Ukrayna askeri, bir zırhlı personel taşıyıcısı, bir zırhlı muharebe aracı, beş otomobil ve askeri teçhizat etkisiz hale getirildi.
Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirerek, DHC’nin Dobrovolye ilçesinde konuşlanan düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. İki karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna birlikleri 110 kadar asker, sekiz otomobil, bir İngiliz yapımı FH-70 obüsü ve bir D-20 topçu sistemi kaybetti.
Dnepr (Dinyeper) Askeri Grubu birlikleri ise Zaporojye Bölgesi ve Herson’da yer aldıkları çatışmalarda düşman oluşumlarını bozguna uğrattı, çatışmalarda 65 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, beş otomobil ve bir Anklav-N elektronik harp sistemi imha edildi.
Rapora göre hava ve topçu-füze birlikleri ile İHA’ların desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin çalışmalarını destekleyen enerji tesislerini, Ukrayna ordusunun Lugansk Taktik Grubu’nun komuta merkezini vurdu, ayrıca Ukrayna ordusunun 135 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatı vuruldu.
Rus hava savunma sistemleri ise bir adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası ve Ukrayna’ya ait 32 adet uçak tipi İHA düşürdü.
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