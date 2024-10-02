Amerikalı rapçi Diddy'ye 120 kişi cinsel saldırı davası açacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Ankara’da bekarsanız, 25 bin 706 liranın altında geliriniz varsa aslında yaşamıyorsunuz'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
MEB'in 'Toplum Yararına Program' açıklaması neyin itirafı?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Türkiye’deki özel okulların bilinmeyen rakamları
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Dilan Çıtak, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Ülkemizde ve dünyada artan sanal kumar bağımlılığı ve sonuçları
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları başlıyor
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
'Nasrallah'ın ölümü sonrası maskeler düştü'
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
SESLİ HABER
Yine çöp ev vakası: Ceset koku nedeniyle zor çıkarıldı
19:22
1 dk
ÖZEL HABER
Patrik Bartholomeos’tan Türk adalarıyla ilgili tartışma çıkarak ifadeler
19:34
4 dk
SESLİ HABER
Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan yanıtladı
19:47
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere tahliye uçuşlarına başladı: Kişi başı 350 sterlin
19:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
10 dk
SESLİ HABER
ÖSYM Başkanı duyurdu: Üniversite sınav sayısı artacak
20:13
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den askeri sevkiyat: ‘Saldırganlığı azaltmak’ için
20:21
1 dk
SESLİ HABER
Sürü sahipleri şikayetçi: 70 bin liraya çalıştıracak çoban bulamıyorlar
20:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
15 dk
SESLİ HABER
Alkole dev zam yolda
21:20
1 dk
SESLİ HABER
Avrupa’da sınırlar yeniden çiziliyor
21:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/amerikali-rapci-diddyye-120-kisi-cinsel-saldiri-davasi-acacak-1088684732.html
Amerikalı rapçi Diddy'ye 120 kişi cinsel saldırı davası açacak
Amerikalı rapçi Diddy'ye 120 kişi cinsel saldırı davası açacak
Sputnik Türkiye
Hollywood'da 'Diddy' ve 'Puff Daddy' lakaplı rapçi Sean Combs tarafından cinsel saldırı ve istismara uğradığını belirten 120 kişi dava açmaya hazırlanıyor... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T01:05+0300
2024-10-02T01:08+0300
dünya
amerika
rap
rap müzik
şarkıcı
cinsel saldırı
taciz
cinsel taciz
çocuklara taciz
sapık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103130/21/1031302145_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_f33a1c3baeb8fc449b359b074ec611ae.jpg
ABD'de hakkında cinsel saldırı suçlamaları bulunan 'Diddy' lakaplı rapçi Sean Combs'a 120 kişi cinsel saldırı davası açıyor.NBC News'in haberine göre, Avukat Tony Buzbee, 120 kişiyi temsil ettiğini belirterek rapçi Sean Combs hakkında cinsel saldırı davası açacaklarını belirtti. Avukat Buzbee, temsil ettiği 120 kişinin yarısının erkek, yarısının kadın olduğunu açıklarken mağdurlardan 25'inin ise 'cinsel istismara uğradığı dönemde reşit olmadığını' belirtti. Suçlamalara ilişkin avukat Buzbee fotoğraf, video ve mesajların ellerinde olduğunu belirtti. Sean Combs'a 'şiddetli cinsel saldırı, tecavüz, video kayıtlarının dağıtımı, reşit olmayanlara yönelik cinsel istismar' gibi suçlamalar yöneltileceğini açıkladı.Rapçi Combs suçlamaları reddettiAmerikalı rapçi Combs'un avukatlarından Erica Wolff, yaptığı açıklamada 'her iddiaya yanıt veremeyeceklerini' belirterek, müvekkilinin suçlamaları reddettiğini kaydetti.Sean Combs, 'seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme' suçlamalarıyla 16 Eylül'de gözaltına alınmıştı.Puff Diddy Kimdir?Sean Combs, sahne adıyla Puff Diddy, 1990’lardan bu yana hip-hop dünyasında büyük bir etkiye sahip olan Amerikalı rapçi, yapımcı ve iş insanıdır. Diddy, Bad Boy Records plak şirketinin kurucusu olarak birçok sanatçının kariyerine yön vermiş ve müzik dünyasında büyük başarılar elde etmiştir. Aynı zamanda moda, alkol ve medya gibi çeşitli sektörlerde de yatırımcı olan Diddy, iş dünyasında da önemli bir figür olmuştu.Bu iddialar Diddy'nin kariyerine gölge düşürse de, kendisi bu suçlamaları kesin bir dille reddetmiş ve masum olduğunu savunmuştur.Diddy'nin öne çıkan şarkıları ise çoğunlukla 90 ve 2000'li yıllardan 'I Will Be Missing You', 'Can't Nobody Hold Me Down', 'Been Around The World' olarak biliniyor.Müzik dünyasında 'Puff Daddy', 'P. Diddy' ve 'Diddy' gibi farklı sahne adlarıyla da öne çıkıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/cinsel-saldiriyla-suclanan-abdli-sarkici-diddy-hakkindaki-iddialari-reddetti-muvekkilim-kusurlu-1088185790.html
amerika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103130/21/1031302145_224:0:2953:2047_1920x0_80_0_0_ebcb68223ebef296454527d6292b3f37.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
amerika, rap, rap müzik, şarkıcı, cinsel saldırı, taciz, cinsel taciz, çocuklara taciz, sapık, tecavüz, justin bieber, dava, tazminat davası, mahkeme
amerika, rap, rap müzik, şarkıcı, cinsel saldırı, taciz, cinsel taciz, çocuklara taciz, sapık, tecavüz, justin bieber, dava, tazminat davası, mahkeme

Amerikalı rapçi Diddy'ye 120 kişi cinsel saldırı davası açacak

01:05 02.10.2024 (güncellendi: 01:08 02.10.2024)
© AP Photo / Invision/Donald TraillForbes, 2017’nin en çok kazanan müzisyenlerini açıkladı
Forbes, 2017’nin en çok kazanan müzisyenlerini açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Invision/Donald Traill
Abone ol
Hollywood'da 'Diddy' ve 'Puff Daddy' lakaplı rapçi Sean Combs tarafından cinsel saldırı ve istismara uğradığını belirten 120 kişi dava açmaya hazırlanıyor. Mağdur avukatı Buzbee, temsil ettiği 120 kişinin yarısının erkek, yarısının kadın olduğunu belirtirken 120 kişiden 25'inin ise, 'cinsel istismara uğradığı dönemde reşit olmadığını' belirtti.
ABD'de hakkında cinsel saldırı suçlamaları bulunan 'Diddy' lakaplı rapçi Sean Combs'a 120 kişi cinsel saldırı davası açıyor.
NBC News'in haberine göre, Avukat Tony Buzbee, 120 kişiyi temsil ettiğini belirterek rapçi Sean Combs hakkında cinsel saldırı davası açacaklarını belirtti. Avukat Buzbee, temsil ettiği 120 kişinin yarısının erkek, yarısının kadın olduğunu açıklarken mağdurlardan 25'inin ise 'cinsel istismara uğradığı dönemde reşit olmadığını' belirtti. Suçlamalara ilişkin avukat Buzbee fotoğraf, video ve mesajların ellerinde olduğunu belirtti. Sean Combs'a 'şiddetli cinsel saldırı, tecavüz, video kayıtlarının dağıtımı, reşit olmayanlara yönelik cinsel istismar' gibi suçlamalar yöneltileceğini açıkladı.

Rapçi Combs suçlamaları reddetti

Amerikalı rapçi Combs'un avukatlarından Erica Wolff, yaptığı açıklamada 'her iddiaya yanıt veremeyeceklerini' belirterek, müvekkilinin suçlamaları reddettiğini kaydetti.
Sean Combs, 'seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme' suçlamalarıyla 16 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Puff Diddy Kimdir?

Sean Combs, sahne adıyla Puff Diddy, 1990’lardan bu yana hip-hop dünyasında büyük bir etkiye sahip olan Amerikalı rapçi, yapımcı ve iş insanıdır. Diddy, Bad Boy Records plak şirketinin kurucusu olarak birçok sanatçının kariyerine yön vermiş ve müzik dünyasında büyük başarılar elde etmiştir. Aynı zamanda moda, alkol ve medya gibi çeşitli sektörlerde de yatırımcı olan Diddy, iş dünyasında da önemli bir figür olmuştu.
Bu iddialar Diddy'nin kariyerine gölge düşürse de, kendisi bu suçlamaları kesin bir dille reddetmiş ve masum olduğunu savunmuştur.
Diddy'nin öne çıkan şarkıları ise çoğunlukla 90 ve 2000'li yıllardan 'I Will Be Missing You', 'Can't Nobody Hold Me Down', 'Been Around The World' olarak biliniyor.
Müzik dünyasında 'Puff Daddy', 'P. Diddy' ve 'Diddy' gibi farklı sahne adlarıyla da öne çıkıyor.
Forbes dergisi,dünyanın en çok kazanan ünlülerini açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
DÜNYA
Cinsel saldırıyla suçlanan ABD'li şarkıcı Diddy, hakkındaki iddiaları reddetti: 'Müvekkilim kusurlu ancak suçlu değil'
19 Eylül, 01:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала