Amerikalı rapçi Diddy'ye 120 kişi cinsel saldırı davası açacak

Hollywood'da 'Diddy' ve 'Puff Daddy' lakaplı rapçi Sean Combs tarafından cinsel saldırı ve istismara uğradığını belirten 120 kişi dava açmaya hazırlanıyor... 02.10.2024

ABD'de hakkında cinsel saldırı suçlamaları bulunan 'Diddy' lakaplı rapçi Sean Combs'a 120 kişi cinsel saldırı davası açıyor.NBC News'in haberine göre, Avukat Tony Buzbee, 120 kişiyi temsil ettiğini belirterek rapçi Sean Combs hakkında cinsel saldırı davası açacaklarını belirtti. Avukat Buzbee, temsil ettiği 120 kişinin yarısının erkek, yarısının kadın olduğunu açıklarken mağdurlardan 25'inin ise 'cinsel istismara uğradığı dönemde reşit olmadığını' belirtti. Suçlamalara ilişkin avukat Buzbee fotoğraf, video ve mesajların ellerinde olduğunu belirtti. Sean Combs'a 'şiddetli cinsel saldırı, tecavüz, video kayıtlarının dağıtımı, reşit olmayanlara yönelik cinsel istismar' gibi suçlamalar yöneltileceğini açıkladı.Rapçi Combs suçlamaları reddettiAmerikalı rapçi Combs'un avukatlarından Erica Wolff, yaptığı açıklamada 'her iddiaya yanıt veremeyeceklerini' belirterek, müvekkilinin suçlamaları reddettiğini kaydetti.Sean Combs, 'seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme' suçlamalarıyla 16 Eylül'de gözaltına alınmıştı.Puff Diddy Kimdir?Sean Combs, sahne adıyla Puff Diddy, 1990’lardan bu yana hip-hop dünyasında büyük bir etkiye sahip olan Amerikalı rapçi, yapımcı ve iş insanıdır. Diddy, Bad Boy Records plak şirketinin kurucusu olarak birçok sanatçının kariyerine yön vermiş ve müzik dünyasında büyük başarılar elde etmiştir. Aynı zamanda moda, alkol ve medya gibi çeşitli sektörlerde de yatırımcı olan Diddy, iş dünyasında da önemli bir figür olmuştu.Bu iddialar Diddy'nin kariyerine gölge düşürse de, kendisi bu suçlamaları kesin bir dille reddetmiş ve masum olduğunu savunmuştur.Diddy'nin öne çıkan şarkıları ise çoğunlukla 90 ve 2000'li yıllardan 'I Will Be Missing You', 'Can't Nobody Hold Me Down', 'Been Around The World' olarak biliniyor.Müzik dünyasında 'Puff Daddy', 'P. Diddy' ve 'Diddy' gibi farklı sahne adlarıyla da öne çıkıyor.

