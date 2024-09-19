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Cinsel saldırıyla suçlanan ABD'li şarkıcı Diddy, hakkındaki iddiaları reddetti: 'Müvekkilim kusurlu ancak suçlu değil'
Cinsel saldırıyla suçlanan ABD'li şarkıcı Diddy, hakkındaki iddiaları reddetti: 'Müvekkilim kusurlu ancak suçlu değil'
Sputnik Türkiye
ABD'li rapçi Diddy, çıkarıldğı mahkemede iddianamesinde bulunan seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, kundaklama, rüşvet ve adaleti engelleme... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T01:45+0300
2024-09-19T01:45+0300
dünya
p. diddy
suçlama
iddianame
istismar
cinsel istismar
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ABD'li hip hop şarkıcısı Sean Combs, bilinen adıyla Puff Diddy hakkında verilen iddianamede seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, kundaklama, rüşvet ve adaleti engelleme, uyuşturucu temin etme gibi çeşitli suçlamalar bulunarak gözaltına alınmıştı. İddianamede Combs ve ortaklarının, 'kadın kurbanları, genellikle romantik bir ilişki bahanesiyle kandırdıkları, zorla cinsel ilişkiye ve uyuşturucu kullanmaya zorladıkları' iddia edildi. Diddy, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetti. Combs'un avukatı Marc Agnifilo ise müvekkilinin "kusurlu bir insan olduğunu ancak suçlu olmadığını" söyledi. Aynı zamanda şarkıcı Combs, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Yeter artık... Hızlı para kazanmak isteyen kişiler tarafından bana karşı mide bulandırıcı iddialarda bulunuldu. Kesinlikle açık olmak gerekirse iddia edilen korkunç şeylerin hiçbirini yapmadım. Adım, ailem ve gerçek için savaşacağım" şeklinde ifadelerde bulundu.Eski kız arkadaşı da Combs'a geçen yıl dava açmıştıCombs'un eski kız arkadaşı şarkıcı Cassie Ventura, Kasım 2023'te kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Combs'a dava açmıştı.Ventura'nın açtığı davanın ardından Combs'a yönelik cinsel saldırı suçlamaları artarak sürmüştü.ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 25 Mart'ta Combs'un Los Angeles ve Miami'deki evleri için arama emri çıkarmış ve bu adreslere baskın düzenlemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/abdli-sarkici-diddy-gozaltina-alindi-seks-ticareti-yapan-bir-suc-orgutunun-lideri-mi-1088130939.html
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p. diddy, suçlama, iddianame, istismar, cinsel istismar
p. diddy, suçlama, iddianame, istismar, cinsel istismar

Cinsel saldırıyla suçlanan ABD'li şarkıcı Diddy, hakkındaki iddiaları reddetti: 'Müvekkilim kusurlu ancak suçlu değil'

01:45 19.09.2024
© AP Photo / Charles SykesForbes dergisi,dünyanın en çok kazanan ünlülerini açıkladı
Forbes dergisi,dünyanın en çok kazanan ünlülerini açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Charles Sykes
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ABD'li rapçi Diddy, çıkarıldğı mahkemede iddianamesinde bulunan seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, kundaklama, rüşvet ve adaleti engelleme, uyuşturucu temin etme suçlarının tamamını reddetti. Avukatı ise müvekkilinin 'kusurlu olduğunu ama suçlu olmadığını' savundu.
ABD'li hip hop şarkıcısı Sean Combs, bilinen adıyla Puff Diddy hakkında verilen iddianamede seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, kundaklama, rüşvet ve adaleti engelleme, uyuşturucu temin etme gibi çeşitli suçlamalar bulunarak gözaltına alınmıştı.
İddianamede Combs ve ortaklarının, 'kadın kurbanları, genellikle romantik bir ilişki bahanesiyle kandırdıkları, zorla cinsel ilişkiye ve uyuşturucu kullanmaya zorladıkları' iddia edildi. Diddy, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetti.
Combs'un avukatı Marc Agnifilo ise müvekkilinin "kusurlu bir insan olduğunu ancak suçlu olmadığını" söyledi. Aynı zamanda şarkıcı Combs, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Yeter artık... Hızlı para kazanmak isteyen kişiler tarafından bana karşı mide bulandırıcı iddialarda bulunuldu. Kesinlikle açık olmak gerekirse iddia edilen korkunç şeylerin hiçbirini yapmadım. Adım, ailem ve gerçek için savaşacağım" şeklinde ifadelerde bulundu.

Eski kız arkadaşı da Combs'a geçen yıl dava açmıştı

Combs'un eski kız arkadaşı şarkıcı Cassie Ventura, Kasım 2023'te kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Combs'a dava açmıştı.Ventura'nın açtığı davanın ardından Combs'a yönelik cinsel saldırı suçlamaları artarak sürmüştü.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 25 Mart'ta Combs'un Los Angeles ve Miami'deki evleri için arama emri çıkarmış ve bu adreslere baskın düzenlemişti.
Forbes, 2017’nin en çok kazanan müzisyenlerini açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
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ABD'li şarkıcı Diddy gözaltına alındı: Seks ticareti yapan bir suç örgütünün lideri mi?
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