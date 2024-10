https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/teknofest-adana-ne-zaman-kayit-nasil-yapilir-1088642118.html

TEKNOFEST Adana ne zaman, kayıt nasıl yapılır?

TEKNOFEST Adana ne zaman, kayıt nasıl yapılır?

TEKNOFEST Adana için geri sayım başladı. Teknolojiye meraklı birçok ziyaretçinin bir araya geleceği TEKNOFEST bu sefer Adana'da düzenlenecek.

TEKNOFEST, her festivalde olduğu gibi bu kez de Adana'da coşkuyla insanları bir araya getirecek. Gökyüzünde görsel şölenlerin olacağı ve birçok teknolojik devrime şahitlik edecek olan ziyaretçiler, TEKNOFES Adana'nın ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, TEKNOFEST Adana ne zaman, kayıt nasıl yapılır?TEKNOFEST Adana ne zaman?TEKNOFEST Adana 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana Şakirpaşa Havalimanında düzenlenecek. Festival her gün saat 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.TEKNOFEST kaydı nasıl yapılır?TEKNOFEST Akdeniz’e katılım tamamen ücretsiz, ancak etkinlik alanına giriş yapılabilmesi için ziyaretçilerin kayıt yapması gerekiyor.Ziyaretçiler, her kişi için ayrı bilet oluşturarak kayıt yaptırabiliyor. 7 yaş altı ziyaretçiler için kayıt zorunluluğu bulunmuyor.

