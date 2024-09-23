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Elon Musk katılmak istediğini açıklamıştı: Adana Teknofest ne zaman?
Elon Musk katılmak istediğini açıklamıştı: Adana Teknofest ne zaman?
Sputnik Türkiye
Teknoloji ve bilimin buluştuğu TEKNOFEST bu yıl Adana Şakirpaşa Havalimanında düzenlenecek. Hava gösterileri, söyleşiler ve konserlerin verileceği etkinlikte... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
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TEKNOFEST Adana 2-6 Ekim tarihleri arasında Şakirpaşa Havalimanında düzenlenecek. Festival her gün 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.Adana'da düzenlenecek TEKNOFEST Akdeniz bu yıl 2-6 Ekim tarihleri arasında saat 09.00 ile 20.00 arasında ziyarete açık olacak. Etkinliğe katılmak isteyen ziyaretçilerin resmi site üzerinden kayıt olması istendi. Elon Musk Adana'ya gelecek mi?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinde TEKNOFEST'e davet ettiği Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın da Adana'ya gelmesi bekleniyor. ABD'li iş insanı 2023 yılındaki sosyal medya paylaşımında festival kapsamındaki yarışmalara katılan tüm takımları tebrik ederek "Gelecek yıl TEKNOFEST'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.TEKNOFEST etkinlik takvimi ne?Etkinlikte hava gösterileri, simülasyon alanları, sergiler, gösteriler, konserler ve bilim atölyeleri ziyaretçilerin kullanımına sunulacak. Antalya ve Mersin'de düzenlenen teknoloji yarışmalarının final değerlendirmeleri de TEKNOFEST kapsamında yer alacak.TEKNOFEST Adana ne zaman?2024 TEKNOFEST Akdeniz, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın da katılımı ile 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenecek.TEKNOFEST kayıtları nasıl yapılır?TEKNOFEST Adana etkinliği ücretsiz olacak ancak ziyaretçilerin giriş öncesinde kayıt yapmaları isteniyor. 7 yaş altı çocukların etkinliğe katılmadan önce kayıt zorunluluğu bulunmuyor.KAYIT İÇİN TIKLAYIN
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230929/elon-musktan-teknofest-paylasimi-dort-gozle-bekliyorum-1075885698.html
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Elon Musk katılmak istediğini açıklamıştı: Adana Teknofest ne zaman?

17:41 23.09.2024 (güncellendi: 17:42 23.09.2024)
© Sputnik / Selin UludağTEKNOFEST
TEKNOFEST - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
© Sputnik / Selin Uludağ
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Teknoloji ve bilimin buluştuğu TEKNOFEST bu yıl Adana Şakirpaşa Havalimanında düzenlenecek. Hava gösterileri, söyleşiler ve konserlerin verileceği etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York ziyaretinde TEKNOFEST'e davet ettiği Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın da Adana'ya gelmesi bekleniyor.
TEKNOFEST Adana 2-6 Ekim tarihleri arasında Şakirpaşa Havalimanında düzenlenecek. Festival her gün 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
Adana'da düzenlenecek TEKNOFEST Akdeniz bu yıl 2-6 Ekim tarihleri arasında saat 09.00 ile 20.00 arasında ziyarete açık olacak. Etkinliğe katılmak isteyen ziyaretçilerin resmi site üzerinden kayıt olması istendi.

Elon Musk Adana'ya gelecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinde TEKNOFEST'e davet ettiği Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın da Adana'ya gelmesi bekleniyor. ABD'li iş insanı 2023 yılındaki sosyal medya paylaşımında festival kapsamındaki yarışmalara katılan tüm takımları tebrik ederek "Gelecek yıl TEKNOFEST'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

TEKNOFEST etkinlik takvimi ne?

Etkinlikte hava gösterileri, simülasyon alanları, sergiler, gösteriler, konserler ve bilim atölyeleri ziyaretçilerin kullanımına sunulacak. Antalya ve Mersin'de düzenlenen teknoloji yarışmalarının final değerlendirmeleri de TEKNOFEST kapsamında yer alacak.

TEKNOFEST Adana ne zaman?

2024 TEKNOFEST Akdeniz, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın da katılımı ile 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenecek.

TEKNOFEST kayıtları nasıl yapılır?

TEKNOFEST Adana etkinliği ücretsiz olacak ancak ziyaretçilerin giriş öncesinde kayıt yapmaları isteniyor. 7 yaş altı çocukların etkinliğe katılmadan önce kayıt zorunluluğu bulunmuyor.
KAYIT İÇİN TIKLAYIN
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2023
DÜNYA
Elon Musk'tan 'TEKNOFEST' paylaşımı: Dört gözle bekliyorum
29 Eylül 2023, 21:31
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