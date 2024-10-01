https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/zaharova-biden-yonetimi-ortadoguda-tam-bir-caresizlik-icinde-1088682496.html
Zaharova: Biden yönetimi Ortadoğu'da tam bir çaresizlik içinde
Zaharova: Biden yönetimi Ortadoğu'da tam bir çaresizlik içinde
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Biden yönetiminin Ortadoğu politikasının tamamen çöktüğünü ifade etti. 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T23:14+0300
2024-10-01T23:14+0300
2024-10-01T23:23+0300
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israil
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abd
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İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısını Telegram kanalından yorumlayan Zaharova, Biden yönetiminin Ortadoğu'da tam bir çaresizlik içinde olduğunu belirtti.Zaharova, “Giderek ivme kazanan kanlı bir dram. Beyaz Saray'ın muğlak açıklamaları, krizlerin çözümündeki acizliğini ortaya koyuyor. Blinken'in çabaları on binlerce kişinin ölümüne ve tam bir çıkmaza yol açtı” ifadelerini kullandı.Daha önce İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Telegram kanalından yaptığı açıklamada, İsrail genelinde sirenlerin çaldığını, tüm sivillerin sığınaklarda olduğunu açıklamıştı. Jerusalem Post, İran’ın İsrail'e yaklaşık 400 füze fırlattığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/abd-baskan-adayi-donald-trump-ben-baskan-iken-orta-doguda-savas-yoktu-1088681052.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, iran, israil, saldırı, joe biden, abd, antony blinken
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, iran, israil, saldırı, joe biden, abd, antony blinken
Zaharova: Biden yönetimi Ortadoğu'da tam bir çaresizlik içinde
23:14 01.10.2024 (güncellendi: 23:23 01.10.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Biden yönetiminin Ortadoğu politikasının tamamen çöktüğünü ifade etti.
İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısını Telegram kanalından yorumlayan Zaharova, Biden yönetiminin Ortadoğu'da tam bir çaresizlik içinde olduğunu belirtti.
Zaharova, “Giderek ivme kazanan kanlı bir dram. Beyaz Saray'ın muğlak açıklamaları, krizlerin çözümündeki acizliğini ortaya koyuyor. Blinken'in çabaları on binlerce kişinin ölümüne ve tam bir çıkmaza yol açtı” ifadelerini kullandı.
Daha önce İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Telegram kanalından yaptığı açıklamada, İsrail genelinde sirenlerin çaldığını, tüm sivillerin sığınaklarda olduğunu açıklamıştı. Jerusalem Post, İran’ın İsrail'e yaklaşık 400 füze fırlattığını duyurmuştu.