https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/zaharova-biden-yonetimi-ortadoguda-tam-bir-caresizlik-icinde-1088682496.html

Zaharova: Biden yönetimi Ortadoğu'da tam bir çaresizlik içinde

Zaharova: Biden yönetimi Ortadoğu'da tam bir çaresizlik içinde

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Biden yönetiminin Ortadoğu politikasının tamamen çöktüğünü ifade etti. 01.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-01T23:14+0300

2024-10-01T23:14+0300

2024-10-01T23:23+0300

dünya

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

iran

israil

saldırı

joe biden

abd

antony blinken

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090439_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_8d788d2fc39e135273f61f27d62ea971.jpg

İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısını Telegram kanalından yorumlayan Zaharova, Biden yönetiminin Ortadoğu'da tam bir çaresizlik içinde olduğunu belirtti.Zaharova, “Giderek ivme kazanan kanlı bir dram. Beyaz Saray'ın muğlak açıklamaları, krizlerin çözümündeki acizliğini ortaya koyuyor. Blinken'in çabaları on binlerce kişinin ölümüne ve tam bir çıkmaza yol açtı” ifadelerini kullandı.Daha önce İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Telegram kanalından yaptığı açıklamada, İsrail genelinde sirenlerin çaldığını, tüm sivillerin sığınaklarda olduğunu açıklamıştı. Jerusalem Post, İran’ın İsrail'e yaklaşık 400 füze fırlattığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/abd-baskan-adayi-donald-trump-ben-baskan-iken-orta-doguda-savas-yoktu-1088681052.html

iran

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, iran, israil, saldırı, joe biden, abd, antony blinken