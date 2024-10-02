https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/iran-israile-yonelik-operasyonun-sona-erdigini-duyurdu-1088685090.html
İran, İsrail'e yönelik operasyonun sona erdiğini duyurdu
İran, İsrail'e yönelik operasyonun sona erdiğini duyurdu
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'e yönelik operasyonun sona erdiğini açıkladı. 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T01:22+0300
2024-10-02T01:22+0300
2024-10-02T01:21+0300
dünya
abbas arakçi
iran
israil
operasyon
tel aviv
tahran
x
eylem
provokasyon
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Arakçi, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda İran'ın İsrail'e yönelik operasyonunun sona erdiğini, ancak Tel Aviv’in provokasyonlarının tekrarlanması halinde Tahran’ın tepkisinin daha da güçlü olacağını belirtti.Arakçi, "Eylemlerimiz tamamlanmıştır, tabii eğer İsrail rejimi misilleme yapmaya karar vermezse. Böyle bir durumda yanıtımız çok daha güçlü ve sert olacaktır" ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/iranli-siyasetci-muktedai-israil-natanz-nukleer-tesislerine-saldirabilir-1088684607.html
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abbas arakçi, iran, israil, operasyon, tel aviv, tahran, x, eylem, provokasyon
abbas arakçi, iran, israil, operasyon, tel aviv, tahran, x, eylem, provokasyon
İran, İsrail'e yönelik operasyonun sona erdiğini duyurdu
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'e yönelik operasyonun sona erdiğini açıkladı.
Arakçi, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda İran'ın İsrail'e yönelik operasyonunun sona erdiğini, ancak Tel Aviv’in provokasyonlarının tekrarlanması halinde Tahran’ın tepkisinin daha da güçlü olacağını belirtti.
Arakçi, "Eylemlerimiz tamamlanmıştır, tabii eğer İsrail rejimi misilleme yapmaya karar vermezse. Böyle bir durumda yanıtımız çok daha güçlü ve sert olacaktır" ifadelerine yer verdi.