https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/iran-israile-yonelik-operasyonun-sona-erdigini-duyurdu-1088685090.html

İran, İsrail'e yönelik operasyonun sona erdiğini duyurdu

İran, İsrail'e yönelik operasyonun sona erdiğini duyurdu

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'e yönelik operasyonun sona erdiğini açıkladı. 02.10.2024, Sputnik Türkiye

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dünya

abbas arakçi

iran

israil

operasyon

tel aviv

tahran

x

eylem

provokasyon

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Arakçi, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda İran'ın İsrail'e yönelik operasyonunun sona erdiğini, ancak Tel Aviv’in provokasyonlarının tekrarlanması halinde Tahran’ın tepkisinin daha da güçlü olacağını belirtti.Arakçi, "Eylemlerimiz tamamlanmıştır, tabii eğer İsrail rejimi misilleme yapmaya karar vermezse. Böyle bir durumda yanıtımız çok daha güçlü ve sert olacaktır" ifadelerine yer verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/iranli-siyasetci-muktedai-israil-natanz-nukleer-tesislerine-saldirabilir-1088684607.html

iran

israil

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abbas arakçi, iran, israil, operasyon, tel aviv, tahran, x, eylem, provokasyon