https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/pentagon--iranin-israile-fuze-saldirisi-nisan-ayindaki-son-saldiriya-kiyasla-iki-kati-1088683269.html
Pentagon: İran'ın İsrail'e füze saldırısı Nisan ayındaki son saldırıya kıyasla iki katı büyüklüğündeydi
Pentagon: İran'ın İsrail'e füze saldırısı Nisan ayındaki son saldırıya kıyasla iki katı büyüklüğündeydi
Sputnik Türkiye
İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeler sonrasında Pentagon Sözcüsü Ryder, Nisan ayında İran tarafından gerçekleştirilen son misillemeye kıyasla iki katı... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T23:56+0300
2024-10-01T23:56+0300
2024-10-02T00:29+0300
dünya
iran
israil
abd
pentagon
saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088677212_0:175:3018:1873_1920x0_80_0_0_c9cc5ebac980cbeccc5d0e0b3bc787e2.jpg
Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İran'ın İsrail'e bugün yaklaşık 200 balistik füze attığını belirten Sözcü, "Bu önemli bir saldırıydı, muhtemelen kapsam açısından daha önce gördüğümüzün büyüklüğündeydi" ifadelerinde bulundu.Ryder, İsrail'in 1 Nisan'da Şam'daki İran konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısına karşılık İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği misillemeye göndermede bulunarak, "En son gerçekleştirilen füze saldırısına kıyasla bugün fırlatılan balistik füzeler sayı açısından yaklaşık iki katı büyüklüğündeydi" diye konuştu.'ABD yaklaşık bir düzine füze savunma sistemi ateşledi'Sözcü Ryder, ABD'nin bölgede bulunan iki donanma gemisi USS Vocal ve USS Cole'un İran'ın füzelerine karşı yaklaşık bir düzine füze savunma sistemi ateşlediğini belirterek, İran füzelerinin çoğunun İsrail tarafından engellendiğini ve ilk belirlemelere göre İsrail'de çok az hasar meydana geldiğini aktardı.Ryder, İran'ın saldırı öncesi ABD'ye haber verip vermediği şeklindeki soruya da "İran'ın olası saldırısı hakkında herhangi bir ön uyarıda bulunduğundan haberim yok" ifadesini kullandı.İran'ın füze saldırısının sonuçlarını hala değerlendirdiklerini kaydeden Ryder, bölgedeki ABD güçlerine yönelik ise şu ana kadar herhangi bir saldırı olmadığı bilgisini paylaştı.'İran'ın bir kapasitesi olduğu açık'Ryder, "Kesinlikle başka bir saldırı olmamasını umuyoruz. Ancak İran'ın bir kapasitesi olduğu açık ve bunu doğrudan İsrail'e saldırmak için kullanmaya istekli olduklarını gösterdiler. Bu nedenle İsrail ile bir sonraki adımlar ve daha da önemlisi İsrail'in savunması konusunda yakın istişarelere devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/bidendan-iranin-saldirisi-sonrasi-ilk-aciklama-abdnin-israile-destegi-tam-1088682601.html
iran
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088677212_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_562dea1f2508cbc4d202ced6a06e06eb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
iran, israil, abd, pentagon, saldırı
iran, israil, abd, pentagon, saldırı
Pentagon: İran'ın İsrail'e füze saldırısı Nisan ayındaki son saldırıya kıyasla iki katı büyüklüğündeydi
23:56 01.10.2024 (güncellendi: 00:29 02.10.2024)
İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeler sonrasında Pentagon Sözcüsü Ryder, Nisan ayında İran tarafından gerçekleştirilen son misillemeye kıyasla iki katı büyüklüğünde olduğunu söyledi.
Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İran'ın İsrail'e bugün yaklaşık 200 balistik füze attığını belirten Sözcü, "Bu önemli bir saldırıydı, muhtemelen kapsam açısından daha önce gördüğümüzün büyüklüğündeydi" ifadelerinde bulundu.
Ryder, İsrail'in 1 Nisan'da Şam'daki İran konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısına karşılık İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği misillemeye göndermede bulunarak, "En son gerçekleştirilen füze saldırısına kıyasla bugün fırlatılan balistik füzeler sayı açısından yaklaşık iki katı büyüklüğündeydi" diye konuştu.
'ABD yaklaşık bir düzine füze savunma sistemi ateşledi'
Sözcü Ryder, ABD'nin bölgede bulunan iki donanma gemisi USS Vocal ve USS Cole'un İran'ın füzelerine karşı yaklaşık bir düzine füze savunma sistemi ateşlediğini belirterek, İran füzelerinin çoğunun İsrail tarafından engellendiğini ve ilk belirlemelere göre İsrail'de çok az hasar meydana geldiğini aktardı.
Ryder, İran'ın saldırı öncesi ABD'ye haber verip vermediği şeklindeki soruya da "İran'ın olası saldırısı hakkında herhangi bir ön uyarıda bulunduğundan haberim yok" ifadesini kullandı.
İran'ın füze saldırısının sonuçlarını hala değerlendirdiklerini kaydeden Ryder, bölgedeki ABD güçlerine yönelik ise şu ana kadar herhangi bir saldırı olmadığı bilgisini paylaştı.
'İran'ın bir kapasitesi olduğu açık'
Ryder, "Kesinlikle başka bir saldırı olmamasını umuyoruz. Ancak İran'ın bir kapasitesi olduğu açık ve bunu doğrudan İsrail'e saldırmak için kullanmaya istekli olduklarını gösterdiler. Bu nedenle İsrail ile bir sonraki adımlar ve daha da önemlisi İsrail'in savunması konusunda yakın istişarelere devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.