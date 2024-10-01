https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/bidendan-iranin-saldirisi-sonrasi-ilk-aciklama-abdnin-israile-destegi-tam-1088682601.html
Biden'dan İran'ın saldırısı sonrası ilk açıklama: ABD'nin İsrail'e desteği tam
Biden'dan İran'ın saldırısı sonrası ilk açıklama: ABD'nin İsrail'e desteği tam
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği füze saldırısı sonrası yaptığı açıklamada ABD'nin İsrail’i tamamen desteklediğini belirtti. 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T23:20+0300
2024-10-01T23:20+0300
2024-10-01T23:40+0300
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ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısından bu yana İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile henüz görüşmediğini ancak görüşme niyetinde olduğunu söyledi.
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joe biden, son dakika, abd, israil, abd
joe biden, son dakika, abd, israil, abd
Biden'dan İran'ın saldırısı sonrası ilk açıklama: ABD'nin İsrail'e desteği tam
23:20 01.10.2024 (güncellendi: 23:40 01.10.2024)
Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Joe Biden İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği füze saldırısı sonrası yaptığı açıklamada ABD'nin İsrail’i tamamen desteklediğini belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısından bu yana İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile henüz görüşmediğini ancak görüşme niyetinde olduğunu söyledi.