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'Erden Timur ABD'de gözaltına alındı' iddiası hakkında ilk açıklama
'Erden Timur ABD'de gözaltına alındı' iddiası hakkında ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Erden Timur, ABD'de gözaltına alındığı şeklinde çıkan iddialara gazeteci Haluk Yürekli üzerinden yanıt verdi. İş insanı... 29.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-29T21:49+0300
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türkiye
abd
erden timur
gözaltı
gözaltı kararı
galatasaray
türk evi
new york
mahkeme
amerika birleşik devletleri
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ABD'nin New York eyaletinde FBI tarafından gözaltına alındığı şeklinde haberler çıkan Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur ilk kez konuştu.Sosyal medyada bir kullanıcının özel haber başlığı altında "Erden Timur, ABD’de New York Havaalanı'nda FBI tarafından gözaltına alındı. Timur'un, en az bir Türk 'yetkili’ ve 5 ‘iş insanından’ rüşvet ve yasadışı bağış almakla suçlanan New York Belediye Başkanı Eric Adams soruşturması kapsamında sorgulandığı öğrenildi" paylaşımına iş insanı Erden Timur'dan yalanlama gecikmedi.Erden Timur iddiaları yalanladıErden Timur ile telefon görüşmesi yaptığını belirten Gazeteci Haluk Yürekli X hesabından paylaşım yaparak "Erden Timur ile az önce görüştüm, kendisiyle alakalı çıkan gözaltı haberlerini yalanladı. 'Gözaltında olmadığını, Amerika'ya gittiğinde bir soruşturma hakkında kendi bilgisine başvurulmuş' Soruya cevap verdikten sonra yoluna devam etmiş" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220523/almanyada-polis-siddeti-turk-ailenin-evini-basip-darp-ettiler-1056586367.html
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erden timur tutuklama, erden timur fbi, erden timur rüşvet
erden timur tutuklama, erden timur fbi, erden timur rüşvet

'Erden Timur ABD'de gözaltına alındı' iddiası hakkında ilk açıklama

21:49 29.09.2024
© AAErden Timur
Erden Timur - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2024
© AA
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Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Erden Timur, ABD'de gözaltına alındığı şeklinde çıkan iddialara gazeteci Haluk Yürekli üzerinden yanıt verdi. İş insanı Erden Timur ile telefon görüşmesi yaptığını belirten Haluk Yürekli, gözaltı haberlerinin yalan olduğunu belirtti.
ABD'nin New York eyaletinde FBI tarafından gözaltına alındığı şeklinde haberler çıkan Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur ilk kez konuştu.
Sosyal medyada bir kullanıcının özel haber başlığı altında "Erden Timur, ABD’de New York Havaalanı'nda FBI tarafından gözaltına alındı. Timur'un, en az bir Türk 'yetkili’ ve 5 ‘iş insanından’ rüşvet ve yasadışı bağış almakla suçlanan New York Belediye Başkanı Eric Adams soruşturması kapsamında sorgulandığı öğrenildi" paylaşımına iş insanı Erden Timur'dan yalanlama gecikmedi.

Erden Timur iddiaları yalanladı

Erden Timur ile telefon görüşmesi yaptığını belirten Gazeteci Haluk Yürekli X hesabından paylaşım yaparak "Erden Timur ile az önce görüştüm, kendisiyle alakalı çıkan gözaltı haberlerini yalanladı. 'Gözaltında olmadığını, Amerika'ya gittiğinde bir soruşturma hakkında kendi bilgisine başvurulmuş' Soruya cevap verdikten sonra yoluna devam etmiş" dedi.
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