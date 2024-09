https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/erden-timur-abdde-gozaltina-alindi-iddiasi-hakkinda-ilk-aciklama-1088587987.html

'Erden Timur ABD'de gözaltına alındı' iddiası hakkında ilk açıklama

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Erden Timur, ABD'de gözaltına alındığı şeklinde çıkan iddialara gazeteci Haluk Yürekli üzerinden yanıt verdi. İş insanı... 29.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-29T21:49+0300

2024-09-29T21:49+0300

2024-09-29T21:49+0300

türkiye

abd

erden timur

gözaltı

gözaltı kararı

galatasaray

türk evi

new york

mahkeme

amerika birleşik devletleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/09/1059703070_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c4481a18ddc8e617fc94fa99bc8b1bbb.jpg

ABD'nin New York eyaletinde FBI tarafından gözaltına alındığı şeklinde haberler çıkan Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur ilk kez konuştu.Sosyal medyada bir kullanıcının özel haber başlığı altında "Erden Timur, ABD’de New York Havaalanı'nda FBI tarafından gözaltına alındı. Timur'un, en az bir Türk 'yetkili’ ve 5 ‘iş insanından’ rüşvet ve yasadışı bağış almakla suçlanan New York Belediye Başkanı Eric Adams soruşturması kapsamında sorgulandığı öğrenildi" paylaşımına iş insanı Erden Timur'dan yalanlama gecikmedi.Erden Timur iddiaları yalanladıErden Timur ile telefon görüşmesi yaptığını belirten Gazeteci Haluk Yürekli X hesabından paylaşım yaparak "Erden Timur ile az önce görüştüm, kendisiyle alakalı çıkan gözaltı haberlerini yalanladı. 'Gözaltında olmadığını, Amerika'ya gittiğinde bir soruşturma hakkında kendi bilgisine başvurulmuş' Soruya cevap verdikten sonra yoluna devam etmiş" dedi.

türkiye

new york

amerika birleşik devletleri

2024

tr_TR

erden timur tutuklama, erden timur fbi, erden timur rüşvet