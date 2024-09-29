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'Almanya'da ikamet izni olmayanlar Türkiye'ye gönderilecek' iddiası: İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi
'Almanya'da ikamet izni olmayanlar Türkiye'ye gönderilecek' iddiası: İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, gündemde olan 'Almanya'da yasal ikamet izni olmayanların Türkiye'ye gönderileceği' ve Almanya ile Türkiye arasında bir... 29.09.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Alman basınında, bazı sosyal medya hesaplarında ortaya atılan "Almanya ile sığınmacı/mülteci anlaşması yapıldı, 200 sığınmacı Türkiye'ye gönderildi" iddialarının doğru olmadığını belirten bir açıklama yayınladı.Açıklamada "Almanya ile Türkiye'nin anlaşmaya vardığı, bu anlaşma kapsamında yasal ikamet izni olmayan 13 bin 500 Türk vatandaşının Türkiye'ye gönderilebileceği" şeklinde yanıltıcı haberlerin servis edildiği ifade edildi.İddiaya dayanak gösterilen haberlerde 'yabancı sığınmacıların Türkiye'ye gönderilmesine' ilişkin bir iddia yer almamasına rağmen, bazı çevrelerin 'yabancı sığınmacı/mültecilerin Türkiye'ye gönderileceği' yönünde bir manipülasyon kampanyası başlattığı aktarıldı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Açıklamada Frankfurt-Hahn Havaalanı'nda kaydedildiği tespit edilen görüntülerde, yolcuların bindiği havayolu şirketinin yakın tarihte Almanya'dan Türkiye'ye uçuşu bulunmadığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/disisleri-bakanligi-almanyada-yasal-ikamet-hakki-bulunmayan-vatandaslarin-geri-donuslerine-iliskin-1088539123.html
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ikamet, ikamet kaydı, almanya, türkiye, sığınmacı, sığınmacılar
ikamet, ikamet kaydı, almanya, türkiye, sığınmacı, sığınmacılar

'Almanya'da ikamet izni olmayanlar Türkiye'ye gönderilecek' iddiası: İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi

19:15 29.09.2024
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2024
© AA
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, gündemde olan 'Almanya'da yasal ikamet izni olmayanların Türkiye'ye gönderileceği' ve Almanya ile Türkiye arasında bir sığınmacı anlaşması yapıldığı şeklindeki iddialara yanıt verdi. Dışişleri Bakanlığı da daha önce iddiaları yalanlamıştı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Alman basınında, bazı sosyal medya hesaplarında ortaya atılan "Almanya ile sığınmacı/mülteci anlaşması yapıldı, 200 sığınmacı Türkiye'ye gönderildi" iddialarının doğru olmadığını belirten bir açıklama yayınladı.
Açıklamada "Almanya ile Türkiye'nin anlaşmaya vardığı, bu anlaşma kapsamında yasal ikamet izni olmayan 13 bin 500 Türk vatandaşının Türkiye'ye gönderilebileceği" şeklinde yanıltıcı haberlerin servis edildiği ifade edildi.
İddiaya dayanak gösterilen haberlerde 'yabancı sığınmacıların Türkiye'ye gönderilmesine' ilişkin bir iddia yer almamasına rağmen, bazı çevrelerin 'yabancı sığınmacı/mültecilerin Türkiye'ye gönderileceği' yönünde bir manipülasyon kampanyası başlattığı aktarıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye ile Almanya arasında 'yasal ikamet hakkı olmayan Türk vatandaşlarının' iddia edildiği gibi toplu bir şekilde gönderilmesine ilişkin bir anlaşma yapılması kesinlikle söz konusu değil. Halihazırda var olan anlaşmalar kapsamında yasal oturma izni olmayan Türk vatandaşları, Almanya'da hukuki çerçevede tüm haklarını kullandıktan sonra (itiraz süreçleri ve benzeri) Türk Dışişleri yetkililerinin de onayıyla ferdi olarak kabul edilebilmektedir. Yasal oturma hakkı bulunmayan üçüncü ülke (Suriye, Afganistan ve benzeri) vatandaşlarının, toplu veya ferdi olduğuna bakılmaksızın hiçbir şekilde Türkiye'ye gönderilmesinin kabul edilmesi de kesinlikle söz konusu değildir. Ayrıca, '200 sığınmacı Türkiye'ye gönderildi' iddiasıyla paylaşılan görüntülerin, FETÖ'nün propaganda hesapları tarafından kurgulanıp servis edildiği belirlenmiştir."
Açıklamada Frankfurt-Hahn Havaalanı'nda kaydedildiği tespit edilen görüntülerde, yolcuların bindiği havayolu şirketinin yakın tarihte Almanya'dan Türkiye'ye uçuşu bulunmadığı aktarıldı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
TÜRKİYE
Dışişleri Bakanlığı, Almanya’da yasal ikamet hakkı bulunmayan vatandaşların geri dönüşlerine ilişkin haberleri yalanladı
27 Eylül, 22:33
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