Toprak Razgatlıoğlu kaza sonrası ilk kez konuştu: 'Şampiyona benim için bitmişti'

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa ayağında kaza yaparak hastaneye kaldırılmıştı. Kazanın ardından geri döndüğü... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

Fransa'da geçirdiği kaza sonrası Toprak Razgatlıoğlu, Aragon Pisti'nde katıldığı serbest antrenman turları ile yarışlara döndü.2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa ayağında 6 Eylül'deki serbest antrenman sırasında kaza yapan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu doktorların riskli demesine rağmen yarışlara geri döndüğünü açıkladı. Kaza sonrası Toprak Razgatlıoğlu, Aragon Pisti'nde katıldığı serbest antrenman turlarının ardından "Özellikle bu yarışa gelmem üç hafta sonra ilk defa beni mutlu etti. Üç hafta sonra dün gerçekten gülmeye başladım. Motorun üstünde her zaman mutluyum, her zaman heyecanlıyım. Çünkü motora her bindiğimde gerçekten çok keyif alıyorum ve eğleniyorum" dedi.'Ciğerde hava vardı ama şu an her şey normal'Ciğerlerinde hava olduğunu belirten Milli motosikletçi Razgatlıoğlu "Kazadan sonra çok zor bir süreç geçti. Üç hafta geri gelmek için mücadele ettim. Amacım geçen hafta İtalya'da yarışmaktı ama yetişemedik. Ciğerde hava vardı ama şu an her şey normal. Tek sorunum üç hafta antrenmansız olmam. Motorun üzerinde biraz zorluk çekiyorum ama ilk kez güldüm ve yarın biraz daha rahatlayacağım" şeklinde konuştu.'Bu yarışı da kaçırsaydım şampiyona benim için bitmişti'Doktorlarının yarış için hazır olmadığını belirtmesine rağmen Aragon GP için döndüğünü belirten sporcu şöyle konuştu:Sakatlıktan döndü lider tamamladıToprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki kazasının ardından geri döndüğü Aragon GP'sinin ilk antrenmanında liderliği aldı. Toprak Razgatlıoğlu, seansı 0.465 saniye farkla lider bitirerek kaza sonrası ilk yarışını kazandı.Dünya Superbike sıralaması nasıl?

