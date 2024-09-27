Toprak Razgatlıoğlu kaza sonrası ilk kez konuştu: 'Şampiyona benim için bitmişti'

Şu an ciğerde hiçbir şekilde hava yok ama herhangi bir doktora sorarsan, herhangi bir sorun yaşarım diye, yarışmamı istemez. Ama öyle bir yerdeyiz ki şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz için 'Evet' demek zorundalar. Ve evet demeleri için de her şeyi yapmaya hazırdık. Gerekirse kavga edecektik bu iş normal bir şekilde bitecekti. Bu yarışı da kaçırsaydım şampiyona benim için bitmişti. O yüzden şu an çok mutluyum geri döndüğüme, buradan elimiz boş dönmek istemiyoruz. Hedefimiz her zaman birincilik olsa da en kötü bir podyum yapmak. Yarış için her türlü tedbiri aldıklarını ve gerisini Allah'a bıraktıklarını, olacağın önüne geçilemeyeceğini söyleyen Razgatlıoğlu, "Hiçbir şekilde böyle bir kazayı tahmin bile etmiyorduk. Böyle bir şey aklımızdan ucundan hiç geçmedi ama yaşamamız gerekiyormuş. Belki bazı şeyleri değiştirmemiz gerekiyordu, aklımızı başımıza almamız gerekiyordu. Belki de çok rahattık. Ama her gün bir şey öğreniyorsunuz. Tekrar geri döndüğüme çok mutluyum. O kazanın ardından çok daha büyük şeyler olabilirdi. Allah gerçekten korudu bizi.