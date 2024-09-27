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Toprak Razgatlıoğlu kaza sonrası ilk kez konuştu: 'Şampiyona benim için bitmişti'
Toprak Razgatlıoğlu kaza sonrası ilk kez konuştu: 'Şampiyona benim için bitmişti'
Sputnik Türkiye
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa ayağında kaza yaparak hastaneye kaldırılmıştı. Kazanın ardından geri döndüğü... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
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Fransa'da geçirdiği kaza sonrası Toprak Razgatlıoğlu, Aragon Pisti'nde katıldığı serbest antrenman turları ile yarışlara döndü.2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa ayağında 6 Eylül'deki serbest antrenman sırasında kaza yapan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu doktorların riskli demesine rağmen yarışlara geri döndüğünü açıkladı. Kaza sonrası Toprak Razgatlıoğlu, Aragon Pisti'nde katıldığı serbest antrenman turlarının ardından "Özellikle bu yarışa gelmem üç hafta sonra ilk defa beni mutlu etti. Üç hafta sonra dün gerçekten gülmeye başladım. Motorun üstünde her zaman mutluyum, her zaman heyecanlıyım. Çünkü motora her bindiğimde gerçekten çok keyif alıyorum ve eğleniyorum" dedi.'Ciğerde hava vardı ama şu an her şey normal'Ciğerlerinde hava olduğunu belirten Milli motosikletçi Razgatlıoğlu "Kazadan sonra çok zor bir süreç geçti. Üç hafta geri gelmek için mücadele ettim. Amacım geçen hafta İtalya'da yarışmaktı ama yetişemedik. Ciğerde hava vardı ama şu an her şey normal. Tek sorunum üç hafta antrenmansız olmam. Motorun üzerinde biraz zorluk çekiyorum ama ilk kez güldüm ve yarın biraz daha rahatlayacağım" şeklinde konuştu.'Bu yarışı da kaçırsaydım şampiyona benim için bitmişti'Doktorlarının yarış için hazır olmadığını belirtmesine rağmen Aragon GP için döndüğünü belirten sporcu şöyle konuştu:Sakatlıktan döndü lider tamamladıToprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki kazasının ardından geri döndüğü Aragon GP'sinin ilk antrenmanında liderliği aldı. Toprak Razgatlıoğlu, seansı 0.465 saniye farkla lider bitirerek kaza sonrası ilk yarışını kazandı.Dünya Superbike sıralaması nasıl?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/toprak-razgatlioglu-antrenmanda-kaza-yapti-milli-motosikletci-hastaneye-kaldirildi-1087749912.html
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toprak razgatlıoğlu, kaza, yarış, motogp, motosiklet, fransa
toprak razgatlıoğlu, kaza, yarış, motogp, motosiklet, fransa

Toprak Razgatlıoğlu kaza sonrası ilk kez konuştu: 'Şampiyona benim için bitmişti'

19:39 27.09.2024
© AA / Stringer2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda 15 galibiyetle zirvede yer alan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, organizasyonun 8. ayağında hafta sonu Fransa'da yapılacak yarış öncesindeki serbest antrenman seansında kaza yaptı.
2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda 15 galibiyetle zirvede yer alan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, organizasyonun 8. ayağında hafta sonu Fransa'da yapılacak yarış öncesindeki serbest antrenman seansında kaza yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
© AA / Stringer
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa ayağında kaza yaparak hastaneye kaldırılmıştı. Kazanın ardından geri döndüğü Aragon GP'sinin ilk antrenmanını lider tamamlayan yarışçı geri dönmemesi durumunda şampiyonanın kendisi için biteceğini belirtti.
Fransa'da geçirdiği kaza sonrası Toprak Razgatlıoğlu, Aragon Pisti'nde katıldığı serbest antrenman turları ile yarışlara döndü.
2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa ayağında 6 Eylül'deki serbest antrenman sırasında kaza yapan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu doktorların riskli demesine rağmen yarışlara geri döndüğünü açıkladı. Kaza sonrası Toprak Razgatlıoğlu, Aragon Pisti'nde katıldığı serbest antrenman turlarının ardından "Özellikle bu yarışa gelmem üç hafta sonra ilk defa beni mutlu etti. Üç hafta sonra dün gerçekten gülmeye başladım. Motorun üstünde her zaman mutluyum, her zaman heyecanlıyım. Çünkü motora her bindiğimde gerçekten çok keyif alıyorum ve eğleniyorum" dedi.

'Ciğerde hava vardı ama şu an her şey normal'

Ciğerlerinde hava olduğunu belirten Milli motosikletçi Razgatlıoğlu "Kazadan sonra çok zor bir süreç geçti. Üç hafta geri gelmek için mücadele ettim. Amacım geçen hafta İtalya'da yarışmaktı ama yetişemedik. Ciğerde hava vardı ama şu an her şey normal. Tek sorunum üç hafta antrenmansız olmam. Motorun üzerinde biraz zorluk çekiyorum ama ilk kez güldüm ve yarın biraz daha rahatlayacağım" şeklinde konuştu.

'Bu yarışı da kaçırsaydım şampiyona benim için bitmişti'

Doktorlarının yarış için hazır olmadığını belirtmesine rağmen Aragon GP için döndüğünü belirten sporcu şöyle konuştu:
Şu an ciğerde hiçbir şekilde hava yok ama herhangi bir doktora sorarsan, herhangi bir sorun yaşarım diye, yarışmamı istemez. Ama öyle bir yerdeyiz ki şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz için 'Evet' demek zorundalar. Ve evet demeleri için de her şeyi yapmaya hazırdık. Gerekirse kavga edecektik bu iş normal bir şekilde bitecekti. Bu yarışı da kaçırsaydım şampiyona benim için bitmişti. O yüzden şu an çok mutluyum geri döndüğüme, buradan elimiz boş dönmek istemiyoruz. Hedefimiz her zaman birincilik olsa da en kötü bir podyum yapmak. Yarış için her türlü tedbiri aldıklarını ve gerisini Allah'a bıraktıklarını, olacağın önüne geçilemeyeceğini söyleyen Razgatlıoğlu, "Hiçbir şekilde böyle bir kazayı tahmin bile etmiyorduk. Böyle bir şey aklımızdan ucundan hiç geçmedi ama yaşamamız gerekiyormuş. Belki bazı şeyleri değiştirmemiz gerekiyordu, aklımızı başımıza almamız gerekiyordu. Belki de çok rahattık. Ama her gün bir şey öğreniyorsunuz. Tekrar geri döndüğüme çok mutluyum. O kazanın ardından çok daha büyük şeyler olabilirdi. Allah gerçekten korudu bizi.

Sakatlıktan döndü lider tamamladı

Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki kazasının ardından geri döndüğü Aragon GP'sinin ilk antrenmanında liderliği aldı. Toprak Razgatlıoğlu, seansı 0.465 saniye farkla lider bitirerek kaza sonrası ilk yarışını kazandı.

Dünya Superbike sıralaması nasıl?

T. Razgatlıoğlu (Türkiye) - 365 puan
N. Bulega (İtalya) - 352 puan
A. Bautista (İspanya) - 283 puan
A. Lowes (Birleşik Krallık) - 255 puan
D. Petrucci (İtalya) - 252 puan
A. Locatelli (İtalya) - 184 puan
Toprak Razgatlıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
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Toprak Razgatlıoğlu antrenmanda kaza yaptı: Milli motosikletçi hastaneye kaldırıldı
6 Eylül, 19:33
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