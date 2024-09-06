https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/toprak-razgatlioglu-antrenmanda-kaza-yapti-milli-motosikletci-hastaneye-kaldirildi-1087749912.html
Toprak Razgatlıoğlu antrenmanda kaza yaptı: Milli motosikletçi hastaneye kaldırıldı
Toprak Razgatlıoğlu antrenmanda kaza yaptı: Milli motosikletçi hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda 365 puanla lider olan Milli Motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu 6-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Fransa yarışı öncesi... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T19:33+0300
2024-09-06T19:33+0300
2024-09-06T19:33+0300
spor
toprak razgatlıoğlu
kaza
motorsiklet
motogp
fransa
hastane
antrenman
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Toprak Razgatlıoğlu yarıştığı 2024 World Superbike Şampiyonası'nın 8. ayağı Fransa'da antrenmanda kaza yaptı.Milli motosiklet yarışcısı Toprak Razgatlıoğlu hafta sonu düzenlenecek 2024 World Superbike Şampiyonası'nın 8. ayağı Fransa'da antrenmanda motosikletinin kontrolünü kaybederek sürüklenerek pist dışına çıktı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan temsilcimiz tedavi altına alındı.Toprak Razgatlıoğlu puan durumuToprak Razgatlıoğlu, 2024 World Superbike Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında 365 puanla liderliğini koruyor. En yakın rakibi İtalyan Bulega ile arasında 92 puan fark bulunuyor.Toprak Razgatlıoğlu kimdir?Toprak Razgatlıoğlu 16 Ekim 1996 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Babası 'Tek Teker Arif' olarak tanınan Arif Razgatlıoğlu'nun ikinci oğlu olarak yarışlara küçük yaşlarda başladı. Babasının motosiklet kazası sonucu vefat etmesi sonrası Türk motorsiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu tarafından yetiştirildi. 16 yaşında pist rekoru kırarak Türkiye Şampiyonu oldu. 2021 yılında Razgatlıoğlu, ilk Türk Superbike Dünya Şampiyonu oldu.2024 WSBK Fransa saat kaçta, hangi kanalda?2024 World Superbike Şampiyonası'nın 8. ayağı Fransa'da bu hafta sonu (6-8 Eylül) düzenlenecek. Redbull Tv'de canlı olarak yayınlanacak.2024 Superbike Fransa Etabı Hafta sonu programı6 Eylül Cuma7 Eylül Cumartesi8 Eylül Pazar
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toprak razgatlıoğlu kaza, toprak razgatlıoğlu öldü, toprak razgatlıoğlu kimdir, tek teker arif, kenan sofuoğlu, 2024 motogp fransa etabı ne zaman
toprak razgatlıoğlu kaza, toprak razgatlıoğlu öldü, toprak razgatlıoğlu kimdir, tek teker arif, kenan sofuoğlu, 2024 motogp fransa etabı ne zaman
Toprak Razgatlıoğlu antrenmanda kaza yaptı: Milli motosikletçi hastaneye kaldırıldı
2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda 365 puanla lider olan Milli Motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu 6-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Fransa yarışı öncesi serbest antrenmanda aracından düşerek pist dışına çıktı. Kaza sonrası kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Toprak Razgatlıoğlu yarıştığı 2024 World Superbike Şampiyonası'nın 8. ayağı Fransa'da antrenmanda kaza yaptı.
Milli motosiklet yarışcısı Toprak Razgatlıoğlu hafta sonu düzenlenecek 2024 World Superbike Şampiyonası'nın 8. ayağı Fransa'da antrenmanda motosikletinin kontrolünü kaybederek sürüklenerek pist dışına çıktı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan temsilcimiz tedavi altına alındı.
Toprak Razgatlıoğlu puan durumu
Toprak Razgatlıoğlu, 2024 World Superbike Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında 365 puanla liderliğini koruyor. En yakın rakibi İtalyan Bulega ile arasında 92 puan fark bulunuyor.
Toprak Razgatlıoğlu kimdir?
Toprak Razgatlıoğlu 16 Ekim 1996 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Babası 'Tek Teker Arif' olarak tanınan Arif Razgatlıoğlu'nun ikinci oğlu olarak yarışlara küçük yaşlarda başladı. Babasının motosiklet kazası sonucu vefat etmesi sonrası Türk motorsiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu tarafından yetiştirildi. 16 yaşında pist rekoru kırarak Türkiye Şampiyonu oldu. 2021 yılında Razgatlıoğlu, ilk Türk Superbike Dünya Şampiyonu oldu.
2024 WSBK Fransa saat kaçta, hangi kanalda?
2024 World Superbike Şampiyonası'nın 8. ayağı Fransa'da bu hafta sonu (6-8 Eylül) düzenlenecek. Redbull Tv'de canlı olarak yayınlanacak.
2024 Superbike Fransa Etabı Hafta sonu programı
1. Antrenman Seansı: 11:20
2. Antrenman Seansı: 16:00
3. Antrenman Seansı: 10:00