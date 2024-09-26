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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/rusya-savunma-bakanligi-donetskte-ukrainsk-yerlesiminin-kontrolu-ele-gecirildi-1088467548.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk’te Ukrainsk yerleşiminin kontrolü ele geçirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk’te Ukrainsk yerleşiminin kontrolü ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrainsk yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini resmen duyurdu. Açıklamaya göre... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T13:14+0300
2024-09-26T14:00+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov bölgesinin Liptsı ve Volçansk istikametlerinde aktif eylemlerine devam ederek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Çatışmalarda yaklaşık 235 Ukrayna askeri etkisiz hale getirilirken, üç otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat imha edildi.Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı mevzileri ele geçirerk Harkov bölgesi, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) çeşitli ilçelerinde Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Bir karşı saldırı girişimi püskürtülen Ukrayna birlikleri 435 kadar asker, bir Kozak zırhlı aracı, 8 otomobil, ABD yapımı M198 obüsü ve Polonya yapımı Krab topçu sistemleri dahil olmak üzere çok sayıda askeri teçhizat kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait bir AN/TPQ-37 radarı ve 2 mühimmat deposu imha etti.Yug (Güney) Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki koumlarını pekiştirerek, DHC’nin 4 ilçesinde Ukrayna oluşumlarını bozguna uğrattı. Ukrayna birlikleri 750 kadar asker, 10 otomobil, 2 adet ABD yapımı M777 ile Polonya yapımı bir Krab topçu sistemi dahil olmak üzere çok sayıda askeri teçhizat kaybetti, düşmanın sahra tipi 9 mühimmat deposu imha edildi.Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemler sayesinde DHC’de Ukrainsk yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi, DHC’nin 7 ilçesinde Ukrayna askeri oluşumlarını bozguna uğrattı. Düşmanın 10 karşı saldırısı Rus askerleri tarafından püskürtüldü. Çatışmalarda ölü ya da yaralı olarak 670’e yakın Ukrayna askeri, bir tank, 2 zırhlı muharebe aracı,5 otomobil ve askeri teçhizat etkisiz hale getirildi.Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumunu pekiştirdi, DHC’nin 3 ilçesinde konuşlanan düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. İki karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu 130 kadar asker, bir tank, 3 zırhlı muharebe aracı, 7 otomobil ve bir Fransız yapımı Caesar topçu sistemi kaybetti.Dnepr (Dinyeper) Askeri Grubu birlikleri ise daha avantajlı mevzileri ele geçirerek Herson bölgesinin üç ilçesinde yer aldıkları çatışmalarda düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu, çatışmalarda 60’tan fazla Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, 10 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat ile bir mühimmat deposu imha edildi.Rapora göre hava ve topçu birlikleri ile İHA’ların desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin çalışmalarını destekleyen enerji tesislerini, askeri havalimanlarının altyapısını vurdu, ayrıca Ukrayna ordusunun 142 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatı vuruldu.Rus hava savunma sistemleri ise Ukrayna’ya ait bir uzun menzilli Neptun füzesi, ABD yapımı 5 adet HIMARS füzesi, Fransa yapımı 3 adet Hammer güdümlü uçak bombası ve 45 adet uçak tipi İHA düşürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/kursk-bolgesinde-operasyon-devam-ediyor-ukrayna-birlikleri-bozguna-ugratildi-1088283825.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri
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Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk’te Ukrainsk yerleşiminin kontrolü ele geçirildi

13:14 26.09.2024 (güncellendi: 14:00 26.09.2024)
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya askeri operasyon ordu Ukrayna
Rusya askeri operasyon ordu Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrainsk yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini resmen duyurdu. Açıklamaya göre Ukrayna ordusu son bir günde 2 bin 280 kadar asker kaybetti.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov bölgesinin Liptsı ve Volçansk istikametlerinde aktif eylemlerine devam ederek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Çatışmalarda yaklaşık 235 Ukrayna askeri etkisiz hale getirilirken, üç otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat imha edildi.
Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı mevzileri ele geçirerk Harkov bölgesi, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) çeşitli ilçelerinde Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Bir karşı saldırı girişimi püskürtülen Ukrayna birlikleri 435 kadar asker, bir Kozak zırhlı aracı, 8 otomobil, ABD yapımı M198 obüsü ve Polonya yapımı Krab topçu sistemleri dahil olmak üzere çok sayıda askeri teçhizat kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait bir AN/TPQ-37 radarı ve 2 mühimmat deposu imha etti.
Yug (Güney) Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki koumlarını pekiştirerek, DHC’nin 4 ilçesinde Ukrayna oluşumlarını bozguna uğrattı. Ukrayna birlikleri 750 kadar asker, 10 otomobil, 2 adet ABD yapımı M777 ile Polonya yapımı bir Krab topçu sistemi dahil olmak üzere çok sayıda askeri teçhizat kaybetti, düşmanın sahra tipi 9 mühimmat deposu imha edildi.
Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemler sayesinde DHC’de Ukrainsk yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi, DHC’nin 7 ilçesinde Ukrayna askeri oluşumlarını bozguna uğrattı. Düşmanın 10 karşı saldırısı Rus askerleri tarafından püskürtüldü. Çatışmalarda ölü ya da yaralı olarak 670’e yakın Ukrayna askeri, bir tank, 2 zırhlı muharebe aracı,5 otomobil ve askeri teçhizat etkisiz hale getirildi.
Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumunu pekiştirdi, DHC’nin 3 ilçesinde konuşlanan düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. İki karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu 130 kadar asker, bir tank, 3 zırhlı muharebe aracı, 7 otomobil ve bir Fransız yapımı Caesar topçu sistemi kaybetti.
Dnepr (Dinyeper) Askeri Grubu birlikleri ise daha avantajlı mevzileri ele geçirerek Herson bölgesinin üç ilçesinde yer aldıkları çatışmalarda düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu, çatışmalarda 60’tan fazla Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, 10 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat ile bir mühimmat deposu imha edildi.
Rapora göre hava ve topçu birlikleri ile İHA’ların desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin çalışmalarını destekleyen enerji tesislerini, askeri havalimanlarının altyapısını vurdu, ayrıca Ukrayna ordusunun 142 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatı vuruldu.
Rus hava savunma sistemleri ise Ukrayna’ya ait bir uzun menzilli Neptun füzesi, ABD yapımı 5 adet HIMARS füzesi, Fransa yapımı 3 adet Hammer güdümlü uçak bombası ve 45 adet uçak tipi İHA düşürdü.
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