https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/kursk-bolgesinde-operasyon-devam-ediyor-ukrayna-birlikleri-bozguna-ugratildi-1088283825.html
Kursk Bölgesi’nde operasyon devam ediyor: Ukrayna birlikleri bozguna uğratıldı
Kursk Bölgesi’nde operasyon devam ediyor: Ukrayna birlikleri bozguna uğratıldı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun ağustos ayında saldırdığı Kursk Bölgesi’ndeki güncel gelişmeleri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna ordusunun 18... 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T14:51+0300
2024-09-21T14:51+0300
2024-09-21T14:53+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi’nde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamasında Sever (Kuzey) Askeri Grububirliklerinin bölgede taarruz eylemlerini sürdürdüğünü ifade etti.Açıklamaya göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk Bölgesi’nin 18 yerleşim bölgesinde konuşlanan birlikleri bozguna uğratıldı ve iki yönde gerçekleştirdiği karşı saldırısı akamete uğratıldı. Ayrıca iki istikamette Rusya sınırını geçmeye yönelik girişimler de engellendi.Son 24 saat içinde meydana gelen çatışmalarda 340’tan fazla Ukrayna askerinin ölü ya da yaralı olarak ele geçirildiğini 14 zırhlı aracın imha edildiği bildirildi.Toplamda, Ukrayna ordusu 6 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla başlattığı saldırı sırasında 15 bin 650’den fazla asker, 124 tank ve 938 zırhlı savaş aracı kaybetti.Kursk Bölgesi’ni Ukraynalı oluşumlardan temizleyemeye yönelik operasyonun devam ettiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-fuze-ve-muhimmat-tasiyan-bir-kuru-yuk-gemisi-vuruldu-1088281656.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, kursk, kursk bölgesi, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna ordusu
Kursk Bölgesi’nde operasyon devam ediyor: Ukrayna birlikleri bozguna uğratıldı
14:51 21.09.2024 (güncellendi: 14:53 21.09.2024)
Ukrayna ordusunun ağustos ayında saldırdığı Kursk Bölgesi’ndeki güncel gelişmeleri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna ordusunun 18 yerleşim biriminde bulunan birliklerini bozguna uğrattığını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi’nde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamasında Sever (Kuzey) Askeri Grububirliklerinin bölgede taarruz eylemlerini sürdürdüğünü ifade etti.
Açıklamaya göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk Bölgesi’nin 18 yerleşim bölgesinde konuşlanan birlikleri bozguna uğratıldı ve iki yönde gerçekleştirdiği karşı saldırısı akamete uğratıldı. Ayrıca iki istikamette Rusya sınırını geçmeye yönelik girişimler de engellendi.
Son 24 saat içinde meydana gelen çatışmalarda 340’tan fazla Ukrayna askerinin ölü ya da yaralı olarak ele geçirildiğini 14 zırhlı aracın imha edildiği bildirildi.
Toplamda, Ukrayna ordusu 6 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla başlattığı saldırı sırasında 15 bin 650’den fazla asker, 124 tank ve 938 zırhlı savaş aracı kaybetti.
Kursk Bölgesi’ni Ukraynalı oluşumlardan temizleyemeye yönelik operasyonun devam ettiği kaydedildi.