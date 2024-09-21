https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/kursk-bolgesinde-operasyon-devam-ediyor-ukrayna-birlikleri-bozguna-ugratildi-1088283825.html

Kursk Bölgesi’nde operasyon devam ediyor: Ukrayna birlikleri bozguna uğratıldı

Kursk Bölgesi’nde operasyon devam ediyor: Ukrayna birlikleri bozguna uğratıldı

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun ağustos ayında saldırdığı Kursk Bölgesi’ndeki güncel gelişmeleri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna ordusunun 18... 21.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-21T14:51+0300

2024-09-21T14:51+0300

2024-09-21T14:53+0300

ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi’nde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamasında Sever (Kuzey) Askeri Grububirliklerinin bölgede taarruz eylemlerini sürdürdüğünü ifade etti.Açıklamaya göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk Bölgesi’nin 18 yerleşim bölgesinde konuşlanan birlikleri bozguna uğratıldı ve iki yönde gerçekleştirdiği karşı saldırısı akamete uğratıldı. Ayrıca iki istikamette Rusya sınırını geçmeye yönelik girişimler de engellendi.Son 24 saat içinde meydana gelen çatışmalarda 340’tan fazla Ukrayna askerinin ölü ya da yaralı olarak ele geçirildiğini 14 zırhlı aracın imha edildiği bildirildi.Toplamda, Ukrayna ordusu 6 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla başlattığı saldırı sırasında 15 bin 650’den fazla asker, 124 tank ve 938 zırhlı savaş aracı kaybetti.Kursk Bölgesi’ni Ukraynalı oluşumlardan temizleyemeye yönelik operasyonun devam ettiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-fuze-ve-muhimmat-tasiyan-bir-kuru-yuk-gemisi-vuruldu-1088281656.html

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