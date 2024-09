https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/theo-jamesnun-ardindan-simdide-hollywoodun-gozdesi-geldi-james-franco-istanbulda-1088423947.html

Theo James'nun ardından şimdide Hollywood'un 'gözdesi' geldi: James Franco İstanbul'da

Theo James'nun ardından şimdide Hollywood'un 'gözdesi' geldi: James Franco İstanbul'da

Sputnik Türkiye

Hollywood'un ünlü oyuncusu James Franco, yeni filmi için Türkiye’ye geldi. "127 Saat", "Spider-Man" ve "Bahar Tatili" gibi yapımlarla tanınan ABD'li aktör, son... 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T13:17+0300

2024-09-25T13:17+0300

2024-09-25T13:18+0300

james franco

yaşam

hollywood

hollywood

film

istanbul

çekim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/19/1052105036_0:0:1368:770_1920x0_80_0_0_202a33bca6a5fba255e8ec9d2f6ca48b.jpg

İstanbul’a gelen James Franco, Tarabya'da bir otelin terasında görüntülendi. Radyocu Yasemin Şefik ile birlikte uzun süre sohbet eden Franco, keyifli anlar yaşadı. Ünlü aktör, kendisini görüntüleyen gazetecilere gülümseyerek aracına geçti.Yeni Filmi İçin Mekan Arıyor46 yaşındaki James Franco, İstanbul'da çekilecek yeni sinema filmi için şehri keşfe çıktı. Gününü şehirde mekan bakarak geçiren Franco, İstanbul'da birçok farklı noktayı ziyaret etti. Ünlü oyuncunun bu projeyle ilgili detayları önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.James Franco kimdir? Kariyeri ve hayatı hakkında merak edilenlerHollywood’un başarılı oyuncularından biri olan James Franco, sinema dünyasında geniş bir hayran kitlesine sahip. Kariyeri boyunca birçok önemli yapımda yer alan Franco, aynı zamanda yönetmenlik ve senaristlik yaparak da adından söz ettirdi. Peki, James Franco kimdir, kaç yaşında ve nereli?James Franco kaç yaşında ve nereli?James Edward Franco, 19 Nisan 1978’de Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde, Palo Alto’da doğdu. Şu anda 46 yaşında olan ünlü aktör, çocukluk yıllarını burada geçirdi ve genç yaşta oyunculuk dünyasına adım attı. Kaliforniya Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı eğitimi alan Franco, bu dönemde oyunculuk tutkusunu keşfederek sinema kariyerine yöneldi.James Franco’nun kariyeriJames Franco, kariyerine 1999 yılında Freaks and Geeks adlı TV dizisiyle başladı. Ancak asıl çıkışını 2002 yılında Tobey Maguire'ın başrolde olduğu Spider-Man serisinde Harry Osborn karakteriyle yakaladı. Bu rolüyle büyük bir kitle tarafından tanınan Franco, farklı türlerdeki yapımlarda da başarılı performanslar sergiledi.Kariyerinin en dikkat çeken yapımlarından biri, Aron Ralston'un gerçek hikayesini konu alan 127 Saat oldu. Bu filmdeki performansı ile En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar adaylığı kazandı. Ayrıca, Bahar Tatili (Spring Breakers), Üşütük Kafalar (Pineapple Express) ve The Disaster Artist gibi filmlerle oyunculuk yeteneğini farklı alanlarda sergileyen Franco, yönetmenlik ve yapımcılıkta da başarılı projelere imza attı.James Franco'nun diğer çalışmalarıJames Franco sadece oyuncu değil, aynı zamanda yönetmen, senarist ve yazar olarak da kariyerinde aktif. Farklı dallarda başarı elde eden Franco, akademik çalışmalarını da sürdürerek New York Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi’nde yaratıcı yazarlık ve sinema üzerine eğitim aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/istanbulda-unlu-oyuncu-avi-theo-james-kose-bucak-araniyor-1087674802.html

hollywood

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

james franco, james franco kimdir, james franco istanbulda, james franco nerede, james franco istanbulun neresinde