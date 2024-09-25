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Theo James'nun ardından şimdide Hollywood'un 'gözdesi' geldi: James Franco İstanbul'da
Theo James'nun ardından şimdide Hollywood'un 'gözdesi' geldi: James Franco İstanbul'da
Sputnik Türkiye
Hollywood'un ünlü oyuncusu James Franco, yeni filmi için Türkiye’ye geldi. "127 Saat", "Spider-Man" ve "Bahar Tatili" gibi yapımlarla tanınan ABD'li aktör, son... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T13:17+0300
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İstanbul’a gelen James Franco, Tarabya'da bir otelin terasında görüntülendi. Radyocu Yasemin Şefik ile birlikte uzun süre sohbet eden Franco, keyifli anlar yaşadı. Ünlü aktör, kendisini görüntüleyen gazetecilere gülümseyerek aracına geçti.Yeni Filmi İçin Mekan Arıyor46 yaşındaki James Franco, İstanbul'da çekilecek yeni sinema filmi için şehri keşfe çıktı. Gününü şehirde mekan bakarak geçiren Franco, İstanbul'da birçok farklı noktayı ziyaret etti. Ünlü oyuncunun bu projeyle ilgili detayları önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.James Franco kimdir? Kariyeri ve hayatı hakkında merak edilenlerHollywood’un başarılı oyuncularından biri olan James Franco, sinema dünyasında geniş bir hayran kitlesine sahip. Kariyeri boyunca birçok önemli yapımda yer alan Franco, aynı zamanda yönetmenlik ve senaristlik yaparak da adından söz ettirdi. Peki, James Franco kimdir, kaç yaşında ve nereli?James Franco kaç yaşında ve nereli?James Edward Franco, 19 Nisan 1978’de Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde, Palo Alto’da doğdu. Şu anda 46 yaşında olan ünlü aktör, çocukluk yıllarını burada geçirdi ve genç yaşta oyunculuk dünyasına adım attı. Kaliforniya Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı eğitimi alan Franco, bu dönemde oyunculuk tutkusunu keşfederek sinema kariyerine yöneldi.James Franco’nun kariyeriJames Franco, kariyerine 1999 yılında Freaks and Geeks adlı TV dizisiyle başladı. Ancak asıl çıkışını 2002 yılında Tobey Maguire'ın başrolde olduğu Spider-Man serisinde Harry Osborn karakteriyle yakaladı. Bu rolüyle büyük bir kitle tarafından tanınan Franco, farklı türlerdeki yapımlarda da başarılı performanslar sergiledi.Kariyerinin en dikkat çeken yapımlarından biri, Aron Ralston'un gerçek hikayesini konu alan 127 Saat oldu. Bu filmdeki performansı ile En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar adaylığı kazandı. Ayrıca, Bahar Tatili (Spring Breakers), Üşütük Kafalar (Pineapple Express) ve The Disaster Artist gibi filmlerle oyunculuk yeteneğini farklı alanlarda sergileyen Franco, yönetmenlik ve yapımcılıkta da başarılı projelere imza attı.James Franco'nun diğer çalışmalarıJames Franco sadece oyuncu değil, aynı zamanda yönetmen, senarist ve yazar olarak da kariyerinde aktif. Farklı dallarda başarı elde eden Franco, akademik çalışmalarını da sürdürerek New York Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi’nde yaratıcı yazarlık ve sinema üzerine eğitim aldı.
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james franco, james franco kimdir, james franco istanbulda, james franco nerede, james franco istanbulun neresinde

Theo James'nun ardından şimdide Hollywood'un 'gözdesi' geldi: James Franco İstanbul'da

13:17 25.09.2024 (güncellendi: 13:18 25.09.2024)
© AP PhotoAmber Heard ve James Franco
Amber Heard ve James Franco - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
© AP Photo
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Hollywood'un ünlü oyuncusu James Franco, yeni filmi için Türkiye’ye geldi. "127 Saat", "Spider-Man" ve "Bahar Tatili" gibi yapımlarla tanınan ABD'li aktör, son olarak Largo Winch: Le prix de l'argent adlı filmde kamera karşısına geçmişti. Franco, İstanbul'da çekilecek yeni filmi için mekan arayışına başladı.
İstanbul’a gelen James Franco, Tarabya'da bir otelin terasında görüntülendi. Radyocu Yasemin Şefik ile birlikte uzun süre sohbet eden Franco, keyifli anlar yaşadı. Ünlü aktör, kendisini görüntüleyen gazetecilere gülümseyerek aracına geçti.

Yeni Filmi İçin Mekan Arıyor

46 yaşındaki James Franco, İstanbul'da çekilecek yeni sinema filmi için şehri keşfe çıktı. Gününü şehirde mekan bakarak geçiren Franco, İstanbul'da birçok farklı noktayı ziyaret etti. Ünlü oyuncunun bu projeyle ilgili detayları önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

James Franco kimdir? Kariyeri ve hayatı hakkında merak edilenler

Hollywood’un başarılı oyuncularından biri olan James Franco, sinema dünyasında geniş bir hayran kitlesine sahip. Kariyeri boyunca birçok önemli yapımda yer alan Franco, aynı zamanda yönetmenlik ve senaristlik yaparak da adından söz ettirdi. Peki, James Franco kimdir, kaç yaşında ve nereli?

James Franco kaç yaşında ve nereli?

James Edward Franco, 19 Nisan 1978’de Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde, Palo Alto’da doğdu. Şu anda 46 yaşında olan ünlü aktör, çocukluk yıllarını burada geçirdi ve genç yaşta oyunculuk dünyasına adım attı. Kaliforniya Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı eğitimi alan Franco, bu dönemde oyunculuk tutkusunu keşfederek sinema kariyerine yöneldi.

James Franco’nun kariyeri

James Franco, kariyerine 1999 yılında Freaks and Geeks adlı TV dizisiyle başladı. Ancak asıl çıkışını 2002 yılında Tobey Maguire'ın başrolde olduğu Spider-Man serisinde Harry Osborn karakteriyle yakaladı. Bu rolüyle büyük bir kitle tarafından tanınan Franco, farklı türlerdeki yapımlarda da başarılı performanslar sergiledi.
Kariyerinin en dikkat çeken yapımlarından biri, Aron Ralston'un gerçek hikayesini konu alan 127 Saat oldu. Bu filmdeki performansı ile En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar adaylığı kazandı. Ayrıca, Bahar Tatili (Spring Breakers), Üşütük Kafalar (Pineapple Express) ve The Disaster Artist gibi filmlerle oyunculuk yeteneğini farklı alanlarda sergileyen Franco, yönetmenlik ve yapımcılıkta da başarılı projelere imza attı.

James Franco'nun diğer çalışmaları

James Franco sadece oyuncu değil, aynı zamanda yönetmen, senarist ve yazar olarak da kariyerinde aktif. Farklı dallarda başarı elde eden Franco, akademik çalışmalarını da sürdürerek New York Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi’nde yaratıcı yazarlık ve sinema üzerine eğitim aldı.
İstanbul’da ünlü oyuncu avı: Genç kızlar Theo James’i arıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2024
TÜRKİYE
İstanbul’da 'ünlü oyuncu avı': Theo James köşe bucak aranıyor
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