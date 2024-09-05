https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/istanbulda-unlu-oyuncu-avi-theo-james-kose-bucak-araniyor-1087674802.html
İstanbul’da 'ünlü oyuncu avı': Theo James köşe bucak aranıyor
İstanbul’da 'ünlü oyuncu avı': Theo James köşe bucak aranıyor
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Theo James’in İstanbul’da görüntülenmesi sonrası genç kızlar, sokak sokak James’i arıyor. Sosyal medyaya esprili ve neşeli bir şekilde yansıyan... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T11:46+0300
2024-09-05T11:46+0300
2024-09-05T11:46+0300
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istanbul
film
theo james
sosyal medya
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‘Uyumsuz’ film serisiyle dünya çapında tanınan İngiliz aktör Theo James’in İstanbul’u ziyareti sırasında hayranları tarafından fark edildi. Çekilen fotoğraflar ve videolar, başta TikTok olmak üzere sosyal medyaya yansıyınca genç kızlar, İstanbul’da James’i aramaya başladı. Ünlü oyuncunun nerede olduğu sosyal medyanın en çok aranan konuları arasında yer aldı. Videolu gönderiler milyonlarca kez izlendi, binlerce mesaj atıldı.Theo James İstanbul’un neresinde?Genç kızların sosyal medyaya neşeli bir şekilde yansıyan mesajlarında, ‘Bu fırsat bir daha ayağımıza gelmez’ derken bütün İstanbul’u gezip bulamayınca ağlayan genç kızların, ünlü oyuncuyu bulmak için hazırlanıp yola çıkanların, James’i aramak için ailesinden izin isteyenlerin mesajları sosyal medyayı doldurdu. Videolardan yola çıkarak James’in iki semtte olduğu sonucuna varıldı: Beyoğlu ya da Eminönü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/yurt-basvuru-sonuclari-aciklandi-1087674204.html
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istanbul, film, theo james, sosyal medya, sosyal medya akımı
istanbul, film, theo james, sosyal medya, sosyal medya akımı
İstanbul’da 'ünlü oyuncu avı': Theo James köşe bucak aranıyor
Ünlü oyuncu Theo James’in İstanbul’da görüntülenmesi sonrası genç kızlar, sokak sokak James’i arıyor. Sosyal medyaya esprili ve neşeli bir şekilde yansıyan mesajlarda ‘Theo James nerede?’ diye soruluyor.
‘Uyumsuz’ film serisiyle dünya çapında tanınan İngiliz aktör Theo James’in İstanbul’u ziyareti sırasında hayranları tarafından fark edildi. Çekilen fotoğraflar ve videolar, başta TikTok olmak üzere sosyal medyaya yansıyınca genç kızlar, İstanbul’da James’i aramaya başladı. Ünlü oyuncunun nerede olduğu sosyal medyanın en çok aranan konuları arasında yer aldı. Videolu gönderiler milyonlarca kez izlendi, binlerce mesaj atıldı.
Theo James İstanbul’un neresinde?
Genç kızların sosyal medyaya neşeli bir şekilde yansıyan mesajlarında, ‘Bu fırsat bir daha ayağımıza gelmez’ derken bütün İstanbul’u gezip bulamayınca ağlayan genç kızların, ünlü oyuncuyu bulmak için hazırlanıp yola çıkanların, James’i aramak için ailesinden izin isteyenlerin mesajları sosyal medyayı doldurdu. Videolardan yola çıkarak James’in iki semtte olduğu sonucuna varıldı: Beyoğlu ya da Eminönü.