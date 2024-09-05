https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/istanbulda-unlu-oyuncu-avi-theo-james-kose-bucak-araniyor-1087674802.html

İstanbul’da 'ünlü oyuncu avı': Theo James köşe bucak aranıyor

İstanbul’da 'ünlü oyuncu avı': Theo James köşe bucak aranıyor

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Theo James’in İstanbul’da görüntülenmesi sonrası genç kızlar, sokak sokak James’i arıyor. Sosyal medyaya esprili ve neşeli bir şekilde yansıyan... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T11:46+0300

2024-09-05T11:46+0300

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türkiye

istanbul

film

theo james

sosyal medya

sosyal medya akımı

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‘Uyumsuz’ film serisiyle dünya çapında tanınan İngiliz aktör Theo James’in İstanbul’u ziyareti sırasında hayranları tarafından fark edildi. Çekilen fotoğraflar ve videolar, başta TikTok olmak üzere sosyal medyaya yansıyınca genç kızlar, İstanbul’da James’i aramaya başladı. Ünlü oyuncunun nerede olduğu sosyal medyanın en çok aranan konuları arasında yer aldı. Videolu gönderiler milyonlarca kez izlendi, binlerce mesaj atıldı.Theo James İstanbul’un neresinde?Genç kızların sosyal medyaya neşeli bir şekilde yansıyan mesajlarında, ‘Bu fırsat bir daha ayağımıza gelmez’ derken bütün İstanbul’u gezip bulamayınca ağlayan genç kızların, ünlü oyuncuyu bulmak için hazırlanıp yola çıkanların, James’i aramak için ailesinden izin isteyenlerin mesajları sosyal medyayı doldurdu. Videolardan yola çıkarak James’in iki semtte olduğu sonucuna varıldı: Beyoğlu ya da Eminönü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/yurt-basvuru-sonuclari-aciklandi-1087674204.html

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Sputnik Türkiye

istanbul, film, theo james, sosyal medya, sosyal medya akımı