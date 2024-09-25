https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/cin-disisleri-bakani-hic-kimse-ukrayna-krizini-yaptirimlar-icin-bahane-olarak-kullanmamali-1088421035.html
Çin Dışişleri Bakanı: Hiç kimse Ukrayna krizini yaptırımlar için bahane olarak kullanmamalı
Çin Dışişleri Bakanı: Hiç kimse Ukrayna krizini yaptırımlar için bahane olarak kullanmamalı
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, hiçbir ülkenin Ukrayna’daki krizi gayri meşru tek taraflı yaptırım ve ticari ilişkilere baskı olarak kullanmaması gerektiğini... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T12:22+0300
2024-09-25T12:22+0300
2024-09-25T12:24+0300
ukrayna krizi
çin
wang yi
yaptırım
ukrayna
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birleşmiş milletler (bm)
bm güvenlik konseyi
bm genel kurulu
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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin Ukrayna toplantısında konuşan Wang, “Hiçbir taraf krizi gelişigüzel, gayri meşru ve tek taraflı yaptırımlar uygulamak ve normal ticari ilişkilere baskı kurmak için bir bahane olarak kullanmamalı ve kesinlikle her türlü kapalı özel gruplar oluşturarak dünyayı bölmek için kullanmamalı” ifadesini kullandı.Ukrayna krizinin yayılmaya devam ederek küresel ekonomideki durumu daha da kötüleştirdiğini ve Küresel Güney ülkeleri üzerinde büyük bir olumsuz etki yarattığını kaydeden Wang, “Çin, uluslararası topluma enerji, finans, ticaret, gıda güvenliği, petrol ve doğal gaz boru hatları gibi kilit altyapıların korunması alanlarında işbirliğini güçlendirme çağrısında bulunuyor” dedi.Lavrov ve Wang, New York’ta bir araya gelecekRusya Dışişleri Bakanlığı Mariya Zaharova, bugün New York’ta BM Genel Kurulu kapsamında, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya geleceğini bildirdi.Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, “Gün, Çin Dışişleri Bakanı ile görüşmeyle başlayacak” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/rusyanin-bm-daimi-temsilcisi--ukrayna-ordusu-tum-yardimlara-ragmen-topyekn-bozgunun-esiginde-1088408694.html
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çin, wang yi, yaptırım, ukrayna, rusya, batı, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, bm genel kurulu, mariya zaharova, sergey lavrov
çin, wang yi, yaptırım, ukrayna, rusya, batı, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, bm genel kurulu, mariya zaharova, sergey lavrov
Çin Dışişleri Bakanı: Hiç kimse Ukrayna krizini yaptırımlar için bahane olarak kullanmamalı
12:22 25.09.2024 (güncellendi: 12:24 25.09.2024)
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, hiçbir ülkenin Ukrayna’daki krizi gayri meşru tek taraflı yaptırım ve ticari ilişkilere baskı olarak kullanmaması gerektiğini belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin Ukrayna toplantısında konuşan Wang, “Hiçbir taraf krizi gelişigüzel, gayri meşru ve tek taraflı yaptırımlar uygulamak ve normal ticari ilişkilere baskı kurmak için bir bahane olarak kullanmamalı ve kesinlikle her türlü kapalı özel gruplar oluşturarak dünyayı bölmek için kullanmamalı” ifadesini kullandı.
Ukrayna krizinin yayılmaya devam ederek küresel ekonomideki durumu daha da kötüleştirdiğini ve Küresel Güney ülkeleri üzerinde büyük bir olumsuz etki yarattığını kaydeden Wang, “Çin, uluslararası topluma enerji, finans, ticaret, gıda güvenliği, petrol ve doğal gaz boru hatları gibi kilit altyapıların korunması alanlarında işbirliğini güçlendirme çağrısında bulunuyor” dedi.
Lavrov ve Wang, New York’ta bir araya gelecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı Mariya Zaharova, bugün New York’ta BM Genel Kurulu kapsamında, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya geleceğini bildirdi.
Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, “Gün, Çin Dışişleri Bakanı ile görüşmeyle başlayacak” dedi.