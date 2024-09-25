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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/cin-disisleri-bakani-hic-kimse-ukrayna-krizini-yaptirimlar-icin-bahane-olarak-kullanmamali-1088421035.html
Çin Dışişleri Bakanı: Hiç kimse Ukrayna krizini yaptırımlar için bahane olarak kullanmamalı
Çin Dışişleri Bakanı: Hiç kimse Ukrayna krizini yaptırımlar için bahane olarak kullanmamalı
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, hiçbir ülkenin Ukrayna’daki krizi gayri meşru tek taraflı yaptırım ve ticari ilişkilere baskı olarak kullanmaması gerektiğini... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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yaptırım
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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin Ukrayna toplantısında konuşan Wang, “Hiçbir taraf krizi gelişigüzel, gayri meşru ve tek taraflı yaptırımlar uygulamak ve normal ticari ilişkilere baskı kurmak için bir bahane olarak kullanmamalı ve kesinlikle her türlü kapalı özel gruplar oluşturarak dünyayı bölmek için kullanmamalı” ifadesini kullandı.Ukrayna krizinin yayılmaya devam ederek küresel ekonomideki durumu daha da kötüleştirdiğini ve Küresel Güney ülkeleri üzerinde büyük bir olumsuz etki yarattığını kaydeden Wang, “Çin, uluslararası topluma enerji, finans, ticaret, gıda güvenliği, petrol ve doğal gaz boru hatları gibi kilit altyapıların korunması alanlarında işbirliğini güçlendirme çağrısında bulunuyor” dedi.Lavrov ve Wang, New York’ta bir araya gelecekRusya Dışişleri Bakanlığı Mariya Zaharova, bugün New York’ta BM Genel Kurulu kapsamında, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya geleceğini bildirdi.Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, “Gün, Çin Dışişleri Bakanı ile görüşmeyle başlayacak” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/rusyanin-bm-daimi-temsilcisi--ukrayna-ordusu-tum-yardimlara-ragmen-topyekn-bozgunun-esiginde-1088408694.html
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çin, wang yi, yaptırım, ukrayna, rusya, batı, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, bm genel kurulu, mariya zaharova, sergey lavrov
çin, wang yi, yaptırım, ukrayna, rusya, batı, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, bm genel kurulu, mariya zaharova, sergey lavrov

Çin Dışişleri Bakanı: Hiç kimse Ukrayna krizini yaptırımlar için bahane olarak kullanmamalı

12:22 25.09.2024 (güncellendi: 12:24 25.09.2024)
© AFP 2023 / BRYAN R. SMITHÇin Dışişleri Bakanı Wang Yi
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
© AFP 2023 / BRYAN R. SMITH
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, hiçbir ülkenin Ukrayna’daki krizi gayri meşru tek taraflı yaptırım ve ticari ilişkilere baskı olarak kullanmaması gerektiğini belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin Ukrayna toplantısında konuşan Wang, “Hiçbir taraf krizi gelişigüzel, gayri meşru ve tek taraflı yaptırımlar uygulamak ve normal ticari ilişkilere baskı kurmak için bir bahane olarak kullanmamalı ve kesinlikle her türlü kapalı özel gruplar oluşturarak dünyayı bölmek için kullanmamalı” ifadesini kullandı.
Ukrayna krizinin yayılmaya devam ederek küresel ekonomideki durumu daha da kötüleştirdiğini ve Küresel Güney ülkeleri üzerinde büyük bir olumsuz etki yarattığını kaydeden Wang, “Çin, uluslararası topluma enerji, finans, ticaret, gıda güvenliği, petrol ve doğal gaz boru hatları gibi kilit altyapıların korunması alanlarında işbirliğini güçlendirme çağrısında bulunuyor” dedi.
Lavrov ve Wang, New York’ta bir araya gelecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı Mariya Zaharova, bugün New York’ta BM Genel Kurulu kapsamında, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya geleceğini bildirdi.
Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, “Gün, Çin Dışişleri Bakanı ile görüşmeyle başlayacak” dedi.
Rusya BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
Ukrayna krizi
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi: Ukrayna ordusu, tüm yardımlara rağmen topyekûn bozgunun eşiğinde
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