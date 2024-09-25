https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/rusyanin-bm-daimi-temsilcisi--ukrayna-ordusu-tum-yardimlara-ragmen-topyekn-bozgunun-esiginde-1088408694.html

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi: Ukrayna ordusu, tüm yardımlara rağmen topyekûn bozgunun eşiğinde

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi: Ukrayna ordusu, tüm yardımlara rağmen topyekûn bozgunun eşiğinde

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna ordusunun “uzun menzilli olanlar dahil bol miktarda silah sağlanmasına” rağmen... 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T07:31+0300

2024-09-25T07:31+0300

2024-09-25T07:41+0300

ukrayna krizi

rusya

birleşmiş milletler (bm)

vasiliy nebenzya

ukrayna

ukrayna ordusu

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silah yardımı

vladimir zelenskiy

bm genel kurulu

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BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, “Uzun menzilli silahlar da dahil bol miktarda silah ve istihbarat sağlanmasına, hedeflerle ilgili bilgilerin verilmesine, paralı askerler ve eğitmenler gönderilmesine ve Batı'nın Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak amacıyla çatışmaya doğrudan dahil olmasına rağmen, Ukraynalıların hayatları pahasına, Ukrayna ordusu şu anda topyekun bir yenilginin eşiğinde” ifadesini kullandı.Rus diplomat, Ukrayna ordusunun neredeyse sekiz yılda inşa ettiği savunma hatlarının hızla çöktüğünü gösteren askeri raporların bunu kanıtladığını dile getirdi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, Batı'yı “Ukrayna için ölmeye oğullarını” göndermek üzere çatışmadaki riskleri arttırmaya ikna etmek amacıyla 'elini uzatmış' şekilde BM Genel Kurulu’na geldiğini söyleyen Nebenzya, Kiev’e gerçekçi olmayan ‘zafer planlarına’ kaymak yerine krize uzun vadeli bir çözüm için gerçekçi parametreleri mümkün olan en kısa sürede benimseme çağrısında bulunarak şunu dedi:BM Güvenlik Konseyi toplantısında söz alan Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’daki çatışmanın çözüme kavuşturulması için Rusya’yla doğrudan müzakerelere ihtiyaç olmadığını, Kiev’in geliştirdiği ‘barış formülünün’ uygulanması gerektiğini savunmuştu.Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde ABC News televizyonuna röportajında, ‘zafer planının’ Rusya’yla müzakerelerle ilgili olmadığını, Ukrayna ordusunu güçlendirmeye yönelik olduğunu anlatmıştı. Ukrayna lideri bu planın çatışmayı yıllara yaymak değil, en kısa sürede sona erdirmeye yönelik olduğunu iddia etmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zelenskiy’in bu sözleriyle ilgili yaptığı açıklamada, Rusya’nın Kiev rejiminin özünün farkında olduğunu, özel askeri harekata devam ederek belirlediği tüm hedeflere ulaşacağını kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/peskov-putin-bmgknin-daimi-uyelerinin-liderleriyle-temasa-acik-1088405165.html

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rusya, birleşmiş milletler (bm), vasiliy nebenzya, ukrayna, ukrayna ordusu, batı, silah yardımı, vladimir zelenskiy, bm genel kurulu, bm güvenlik konseyi, dmitriy peskov