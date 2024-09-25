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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/rusyanin-bm-daimi-temsilcisi--ukrayna-ordusu-tum-yardimlara-ragmen-topyekn-bozgunun-esiginde-1088408694.html
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi: Ukrayna ordusu, tüm yardımlara rağmen topyekûn bozgunun eşiğinde
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi: Ukrayna ordusu, tüm yardımlara rağmen topyekûn bozgunun eşiğinde
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna ordusunun “uzun menzilli olanlar dahil bol miktarda silah sağlanmasına” rağmen... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T07:31+0300
2024-09-25T07:41+0300
ukrayna krizi
rusya
birleşmiş milletler (bm)
vasiliy nebenzya
ukrayna
ukrayna ordusu
batı
silah yardımı
vladimir zelenskiy
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BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, “Uzun menzilli silahlar da dahil bol miktarda silah ve istihbarat sağlanmasına, hedeflerle ilgili bilgilerin verilmesine, paralı askerler ve eğitmenler gönderilmesine ve Batı'nın Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak amacıyla çatışmaya doğrudan dahil olmasına rağmen, Ukraynalıların hayatları pahasına, Ukrayna ordusu şu anda topyekun bir yenilginin eşiğinde” ifadesini kullandı.Rus diplomat, Ukrayna ordusunun neredeyse sekiz yılda inşa ettiği savunma hatlarının hızla çöktüğünü gösteren askeri raporların bunu kanıtladığını dile getirdi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, Batı'yı “Ukrayna için ölmeye oğullarını” göndermek üzere çatışmadaki riskleri arttırmaya ikna etmek amacıyla 'elini uzatmış' şekilde BM Genel Kurulu’na geldiğini söyleyen Nebenzya, Kiev’e gerçekçi olmayan ‘zafer planlarına’ kaymak yerine krize uzun vadeli bir çözüm için gerçekçi parametreleri mümkün olan en kısa sürede benimseme çağrısında bulunarak şunu dedi:BM Güvenlik Konseyi toplantısında söz alan Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’daki çatışmanın çözüme kavuşturulması için Rusya’yla doğrudan müzakerelere ihtiyaç olmadığını, Kiev’in geliştirdiği ‘barış formülünün’ uygulanması gerektiğini savunmuştu.Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde ABC News televizyonuna röportajında, ‘zafer planının’ Rusya’yla müzakerelerle ilgili olmadığını, Ukrayna ordusunu güçlendirmeye yönelik olduğunu anlatmıştı. Ukrayna lideri bu planın çatışmayı yıllara yaymak değil, en kısa sürede sona erdirmeye yönelik olduğunu iddia etmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zelenskiy’in bu sözleriyle ilgili yaptığı açıklamada, Rusya’nın Kiev rejiminin özünün farkında olduğunu, özel askeri harekata devam ederek belirlediği tüm hedeflere ulaşacağını kaydetmişti.
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rusya, birleşmiş milletler (bm), vasiliy nebenzya, ukrayna, ukrayna ordusu, batı, silah yardımı, vladimir zelenskiy, bm genel kurulu, bm güvenlik konseyi, dmitriy peskov
rusya, birleşmiş milletler (bm), vasiliy nebenzya, ukrayna, ukrayna ordusu, batı, silah yardımı, vladimir zelenskiy, bm genel kurulu, bm güvenlik konseyi, dmitriy peskov

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi: Ukrayna ordusu, tüm yardımlara rağmen topyekûn bozgunun eşiğinde

07:31 25.09.2024 (güncellendi: 07:41 25.09.2024)
© REUTERS / Shannon StapletonRusya BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya
Rusya BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
© REUTERS / Shannon Stapleton
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna ordusunun “uzun menzilli olanlar dahil bol miktarda silah sağlanmasına” rağmen topyekun bozgunun eşiğine geldiğini belirtti.
BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, “Uzun menzilli silahlar da dahil bol miktarda silah ve istihbarat sağlanmasına, hedeflerle ilgili bilgilerin verilmesine, paralı askerler ve eğitmenler gönderilmesine ve Batı'nın Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak amacıyla çatışmaya doğrudan dahil olmasına rağmen, Ukraynalıların hayatları pahasına, Ukrayna ordusu şu anda topyekun bir yenilginin eşiğinde” ifadesini kullandı.
Rus diplomat, Ukrayna ordusunun neredeyse sekiz yılda inşa ettiği savunma hatlarının hızla çöktüğünü gösteren askeri raporların bunu kanıtladığını dile getirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, Batı'yı “Ukrayna için ölmeye oğullarını” göndermek üzere çatışmadaki riskleri arttırmaya ikna etmek amacıyla 'elini uzatmış' şekilde BM Genel Kurulu’na geldiğini söyleyen Nebenzya, Kiev’e gerçekçi olmayan ‘zafer planlarına’ kaymak yerine krize uzun vadeli bir çözüm için gerçekçi parametreleri mümkün olan en kısa sürede benimseme çağrısında bulunarak şunu dedi:
Kiev rejiminin, ülkesini ve halkını tamamen yok edemeyeceğini, ki buna çok yakın, dünyamızı da nükleer bir felaketin uçurumuna itmeyeceğini umuyoruz.
BM Güvenlik Konseyi toplantısında söz alan Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’daki çatışmanın çözüme kavuşturulması için Rusya’yla doğrudan müzakerelere ihtiyaç olmadığını, Kiev’in geliştirdiği ‘barış formülünün’ uygulanması gerektiğini savunmuştu.
Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde ABC News televizyonuna röportajında, ‘zafer planının’ Rusya’yla müzakerelerle ilgili olmadığını, Ukrayna ordusunu güçlendirmeye yönelik olduğunu anlatmıştı. Ukrayna lideri bu planın çatışmayı yıllara yaymak değil, en kısa sürede sona erdirmeye yönelik olduğunu iddia etmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zelenskiy’in bu sözleriyle ilgili yaptığı açıklamada, Rusya’nın Kiev rejiminin özünün farkında olduğunu, özel askeri harekata devam ederek belirlediği tüm hedeflere ulaşacağını kaydetmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
DÜNYA
Peskov: Putin, BMGK’nin daimi üyelerinin liderleriyle temasa açık
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