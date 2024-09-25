'İsrail, şu anda üç hatta dört ayrı cephede birden savaşıyor'

Bugün sabah saatlerinde İsrail füzeleri Suriye’nin Tartus limanına düşmeye başladı. Tartus bildiğiniz gibi Suriye’nin en güney tarafındaki bir liman kenti. İsrail şu anda Lübnan’ın güneyini vuruyor, Suriye’nin de güneyini vuruyor. Eğer bir tehdit varsa Lübnan’ın güneyinden gelen bir tehdittir, burayı vurabilirsiniz. Peki Suriye’nin güneyini niye vuruyorsunuz? Arada koskoca bir Lübnan var, buna rağmen. Demek ki aynı anda birden çok yerde savaşmaya karar verdiniz. Gazze’de savaşıyor, Lübnan’da savaşıyor, Suriye’de savaşıyor, bir de Yemen’de savaşıyor. Yemen’deki savaşın da sessiz ve derinden gittiğini hatırlatalım. Demek ki dört cephede savaşabilme kabiliyetine sahip. İsrail bunu başarıyor. 1967’de Altı Gün Savaşları’nda İsrail’in karşısında beş Arap ülkesi vardı ve bu beş Arap ülkesiyle birlikte hareket eden toplamda 13 Arap ülkesi vardı. Bunların uçan, yürüyen bütün aparatlarını İsrail altı gün içinde yok etti. Burada İsrail’i övmüyoruz. Bu kadar savaşçı bir ulustan bahsediyoruz. İsrail’in savaşabilme kabiliyeti ülkenin büyüklüğüyle, asker sayısıyla orantılı değil. Teknolojiyle savaşıyor.