Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Dünyanın bir jandarması var, Amerika Birleşik Devletleri. Amerika izin verdiği için İsrail bunları yapabiliyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Cezasızlık algısı’ 2012’deki kanun değişikliği sonrası güçlendi
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Arolat’ın ölümüyle gündem olan ‘atom serumu’ nedir? Michael Jackson’ın ilaç kokteyli ile benzerlik var mı?
12:06
83 dk
HABER MASASI
Sık yapılan beslenme hataları
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig’in altıncı haftasına genel bakış
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi: Türkiye’nin NATO ile tüm ilişkisi kesilmeli
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Hakan Fidan Şam ile muhalefet arasında uzlaşıdan söz etmeye devam ederse, sürecin neticeye ulaşacağını düşünmüyorum’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Çöp cezası, fotoğraf intikamı mı?
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
SAYIŞTAY açıkladı: Merkez Bankası kanuna uymadı
19:18
4 dk
SESLİ HABER
KAAN uçunca, ABD harekete geçti: F-35 neden alınmamalı
19:30
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Türkiye’nin sanat güneşiydi
19:47
10 dk
ÖZEL HABER
6 yaşındaki çocuğu istismar eden Kadir İstekli ne kadar hapis yatacak?
20:19
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İsrail, şu anda üç hatta dört ayrı cephede birden savaşıyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İsrail ve Hizbullah arasında yeni savaş başladı mı?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
GSM ve internet ücretleri cep yakıyor
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/1088410554.html
'İsrail, şu anda üç hatta dört ayrı cephede birden savaşıyor'
'İsrail, şu anda üç hatta dört ayrı cephede birden savaşıyor'
Sputnik Türkiye
Günlerdir Lübnan'a saldırılarını sürdüren İsrail'in Suriye’nin liman kenti Tartus'a hava saldırısı düzenlendiği iddia edildi. Gazeteci Ali Çağatay, "İsrail, şu... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T07:05+0300
2024-09-25T13:06+0300
seyir hali
radyo
radyo
israil
lübnan
suriye
israil-filistin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/19/1088418919_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_297a437ab91eff01302e605fcf623f00.jpg
'İsrail, şu anda üç hatta dört ayrı cephede birden savaşıyor'
Sputnik Türkiye
Ali Çağatay'la Seyir Hali'nde bugünün konu başlıkları: Tamer Karadağlı hakkındaki iddialar için müfettiş görevlendirildi Yasadışı bahis Sayıştay radarında Cumhurbaşkanı Erdoğan: Unutmayın; dünya 5’ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür Özgür Özel'den İmamoğlu hakkındaki hakaret davasına ilişkin açıklama Günün öne çıkan haber başlıkları
Filistin ve Lübnan’da saldırılarını sürdüren İsrail, dün gece Suriye’de stratejik noktalara saldırı düzenlediği iddia edildi.Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında değerlendirmelerde bulunan gazeteci Ali Çağatay, “İsrail, şu anda üç hatta dört ayrı cephede birden savaşıyor” dedi.'İsrail, teknolojiyle savaşıyor'Çağatay, sözlerini şöyle sürdürdü:
israil
lübnan
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/19/1088418919_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_8de30918145136051354901c5d4734da.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
israil, lübnan, filistin, yemen, suriye, savaş, türkiye, netanyahu, abd
israil, lübnan, filistin, yemen, suriye, savaş, türkiye, netanyahu, abd

'İsrail, şu anda üç hatta dört ayrı cephede birden savaşıyor'

07:05 25.09.2024 (güncellendi: 13:06 25.09.2024)
SEYİR HALİ
'İsrail, şu anda üç hatta dört ayrı cephede birden savaşıyor'
Abone ol
Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
Tüm yazılar
Günlerdir Lübnan'a saldırılarını sürdüren İsrail'in Suriye’nin liman kenti Tartus'a hava saldırısı düzenlendiği iddia edildi. Gazeteci Ali Çağatay, "İsrail, şu anda üç hatta dört ayrı cephede birden savaşıyor" dedi.
Filistin ve Lübnan’da saldırılarını sürdüren İsrail, dün gece Suriye’de stratejik noktalara saldırı düzenlediği iddia edildi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında değerlendirmelerde bulunan gazeteci Ali Çağatay, “İsrail, şu anda üç hatta dört ayrı cephede birden savaşıyor” dedi.

'İsrail, teknolojiyle savaşıyor'

Çağatay, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bugün sabah saatlerinde İsrail füzeleri Suriye’nin Tartus limanına düşmeye başladı. Tartus bildiğiniz gibi Suriye’nin en güney tarafındaki bir liman kenti. İsrail şu anda Lübnan’ın güneyini vuruyor, Suriye’nin de güneyini vuruyor. Eğer bir tehdit varsa Lübnan’ın güneyinden gelen bir tehdittir, burayı vurabilirsiniz. Peki Suriye’nin güneyini niye vuruyorsunuz? Arada koskoca bir Lübnan var, buna rağmen. Demek ki aynı anda birden çok yerde savaşmaya karar verdiniz. Gazze’de savaşıyor, Lübnan’da savaşıyor, Suriye’de savaşıyor, bir de Yemen’de savaşıyor. Yemen’deki savaşın da sessiz ve derinden gittiğini hatırlatalım. Demek ki dört cephede savaşabilme kabiliyetine sahip. İsrail bunu başarıyor. 1967’de Altı Gün Savaşları’nda İsrail’in karşısında beş Arap ülkesi vardı ve bu beş Arap ülkesiyle birlikte hareket eden toplamda 13 Arap ülkesi vardı. Bunların uçan, yürüyen bütün aparatlarını İsrail altı gün içinde yok etti. Burada İsrail’i övmüyoruz. Bu kadar savaşçı bir ulustan bahsediyoruz. İsrail’in savaşabilme kabiliyeti ülkenin büyüklüğüyle, asker sayısıyla orantılı değil. Teknolojiyle savaşıyor.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала