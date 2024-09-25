https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/1088410554.html
'İsrail, şu anda üç hatta dört ayrı cephede birden savaşıyor'
'İsrail, şu anda üç hatta dört ayrı cephede birden savaşıyor'
Sputnik Türkiye
Günlerdir Lübnan'a saldırılarını sürdüren İsrail'in Suriye’nin liman kenti Tartus'a hava saldırısı düzenlendiği iddia edildi. Gazeteci Ali Çağatay, "İsrail, şu... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T07:05+0300
2024-09-25T07:05+0300
2024-09-25T13:06+0300
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'İsrail, şu anda üç hatta dört ayrı cephede birden savaşıyor'
Sputnik Türkiye
Ali Çağatay'la Seyir Hali'nde bugünün konu başlıkları:
Tamer Karadağlı hakkındaki iddialar için müfettiş görevlendirildi
Yasadışı bahis Sayıştay radarında
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Unutmayın; dünya 5’ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür
Özgür Özel'den İmamoğlu hakkındaki hakaret davasına ilişkin açıklama
Günün öne çıkan haber başlıkları
Filistin ve Lübnan’da saldırılarını sürdüren İsrail, dün gece Suriye’de stratejik noktalara saldırı düzenlediği iddia edildi.Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında değerlendirmelerde bulunan gazeteci Ali Çağatay, “İsrail, şu anda üç hatta dört ayrı cephede birden savaşıyor” dedi.'İsrail, teknolojiyle savaşıyor'Çağatay, sözlerini şöyle sürdürdü:
israil
lübnan
suriye
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Ali Çağatay
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
israil, lübnan, filistin, yemen, suriye, savaş, türkiye, netanyahu, abd
israil, lübnan, filistin, yemen, suriye, savaş, türkiye, netanyahu, abd
'İsrail, şu anda üç hatta dört ayrı cephede birden savaşıyor'
07:05 25.09.2024 (güncellendi: 13:06 25.09.2024)
Günlerdir Lübnan'a saldırılarını sürdüren İsrail'in Suriye’nin liman kenti Tartus'a hava saldırısı düzenlendiği iddia edildi. Gazeteci Ali Çağatay, "İsrail, şu anda üç hatta dört ayrı cephede birden savaşıyor" dedi.
Filistin ve Lübnan’da saldırılarını sürdüren İsrail, dün gece Suriye’de stratejik noktalara saldırı düzenlediği iddia edildi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında değerlendirmelerde bulunan gazeteci Ali Çağatay, “İsrail, şu anda üç hatta dört ayrı cephede birden savaşıyor” dedi.
'İsrail, teknolojiyle savaşıyor'
Çağatay, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bugün sabah saatlerinde İsrail füzeleri Suriye’nin Tartus limanına düşmeye başladı. Tartus bildiğiniz gibi Suriye’nin en güney tarafındaki bir liman kenti. İsrail şu anda Lübnan’ın güneyini vuruyor, Suriye’nin de güneyini vuruyor. Eğer bir tehdit varsa Lübnan’ın güneyinden gelen bir tehdittir, burayı vurabilirsiniz. Peki Suriye’nin güneyini niye vuruyorsunuz? Arada koskoca bir Lübnan var, buna rağmen. Demek ki aynı anda birden çok yerde savaşmaya karar verdiniz. Gazze’de savaşıyor, Lübnan’da savaşıyor, Suriye’de savaşıyor, bir de Yemen’de savaşıyor. Yemen’deki savaşın da sessiz ve derinden gittiğini hatırlatalım. Demek ki dört cephede savaşabilme kabiliyetine sahip. İsrail bunu başarıyor. 1967’de Altı Gün Savaşları’nda İsrail’in karşısında beş Arap ülkesi vardı ve bu beş Arap ülkesiyle birlikte hareket eden toplamda 13 Arap ülkesi vardı. Bunların uçan, yürüyen bütün aparatlarını İsrail altı gün içinde yok etti. Burada İsrail’i övmüyoruz. Bu kadar savaşçı bir ulustan bahsediyoruz. İsrail’in savaşabilme kabiliyeti ülkenin büyüklüğüyle, asker sayısıyla orantılı değil. Teknolojiyle savaşıyor.