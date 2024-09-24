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Metin Arolat atom serum yüzünden mi öldü?

Metin Arolat atom serum yüzünden mi öldü?

Sputnik Türkiye

Sanatçı Metin Arolat'ın ölümüyle ilgili gündem yaratan 'serum' iddiası, müzik dünyasında geniş yankı uyandırdı. Okan Aslan'a konuk olan ATUDER Başkanı Başar... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T12:06+0300

2024-09-24T12:06+0300

2024-09-24T13:51+0300

okan aslan ile gün ortasi

radyo

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serum

metin arolat

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Metin Arolat atom serum yüzünden mi öldü? Sputnik Türkiye Okan Aslan'la Gün Ortası'nda bugünün konu başlıkları: Metin Arolat kokteyl serum kurbanı mı? Yargıtay'dan boşanma davasında önemli karar Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin adliye kayıtları ortaya çıktı Adli Tıp: Narin Güran’ın abisi Enes Güran’ın kolundaki diş izlerinin kime ait olduğu tespit edilemediGünün öne çıkan haber başlıkları Konuk: Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün Prof. Dr. Başar Cander

Sanatçı Metin Arolat'ın öldüğü gün evde atom serum uygulaması yaptırdığı iddiası bu uygulamaların risklerini yeniden gündeme getirdi.Metin Arolat’ın 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk, "Sahne öncesi evinde serum takviyesi almış. Bu kalp krizini tetiklemiş olabilir. Sağlık hizmeti adı altında ne olduğu beli olmayan bir sürü şey yaşanıyor etrafımızda." dedi.Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu olan Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Başar Cander, konuya dair bilgilendirmede bulundu.Atom serum ölüme sebebiyet verir mi?“Modern tıp olarak yaptığımız tedaviler, kılavuz bilgilere, araştırmalara, çalışmalara dayanır. Hiçbir tıp kılavuzunda böyle bir tedavi yok” diyen Cander, şöyle devam etti:Bu serumların mümkün olduğunca sade olması gerektiğini belirten Cander, “İçine bir şey koyduğunuzda mutlaka bunların birbiriyle etkileşim halinde olma riski, birbirini etkileme riski var. Dolayısıyla tıpta ana kurallardan biri, mümkün olan en az etkileşim oluşturacak ilaçları birlikte kullanmaktır” dedi.Bilerek verilen maddelerin oluşturacağı risklere değinen Cander, şunları söyledi:

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2024

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