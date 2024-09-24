https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/1088378502.html
Metin Arolat atom serum yüzünden mi öldü?
Metin Arolat atom serum yüzünden mi öldü?
Sputnik Türkiye
Sanatçı Metin Arolat'ın ölümüyle ilgili gündem yaratan 'serum' iddiası, müzik dünyasında geniş yankı uyandırdı. Okan Aslan'a konuk olan ATUDER Başkanı Başar... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T12:06+0300
2024-09-24T12:06+0300
2024-09-24T13:51+0300
okan aslan ile gün ortasi
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serum
metin arolat
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Metin Arolat atom serum yüzünden mi öldü?
Sputnik Türkiye
Okan Aslan'la Gün Ortası'nda bugünün konu başlıkları:
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Prof. Dr. Başar Cander
Sanatçı Metin Arolat'ın öldüğü gün evde atom serum uygulaması yaptırdığı iddiası bu uygulamaların risklerini yeniden gündeme getirdi.Metin Arolat’ın 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk, "Sahne öncesi evinde serum takviyesi almış. Bu kalp krizini tetiklemiş olabilir. Sağlık hizmeti adı altında ne olduğu beli olmayan bir sürü şey yaşanıyor etrafımızda." dedi.Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu olan Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Başar Cander, konuya dair bilgilendirmede bulundu.Atom serum ölüme sebebiyet verir mi?“Modern tıp olarak yaptığımız tedaviler, kılavuz bilgilere, araştırmalara, çalışmalara dayanır. Hiçbir tıp kılavuzunda böyle bir tedavi yok” diyen Cander, şöyle devam etti:Bu serumların mümkün olduğunca sade olması gerektiğini belirten Cander, “İçine bir şey koyduğunuzda mutlaka bunların birbiriyle etkileşim halinde olma riski, birbirini etkileme riski var. Dolayısıyla tıpta ana kurallardan biri, mümkün olan en az etkileşim oluşturacak ilaçları birlikte kullanmaktır” dedi.Bilerek verilen maddelerin oluşturacağı risklere değinen Cander, şunları söyledi:
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Okan Aslan
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metin arolat, atom serum, serum, evde serum, acil tıp
metin arolat, atom serum, serum, evde serum, acil tıp
Metin Arolat atom serum yüzünden mi öldü?
12:06 24.09.2024 (güncellendi: 13:51 24.09.2024)
Sanatçı Metin Arolat'ın ölümüyle ilgili gündem yaratan 'serum' iddiası, müzik dünyasında geniş yankı uyandırdı. Okan Aslan'a konuk olan ATUDER Başkanı Başar Cander, atom serum uygulamasını değerlendirdi. Caner, "Hiçbir tıp kılavuzunda böyle bir tedavi yok" dedi.
Sanatçı Metin Arolat'ın öldüğü gün evde atom serum uygulaması yaptırdığı iddiası bu uygulamaların risklerini yeniden gündeme getirdi.
Metin Arolat’ın 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk, "Sahne öncesi evinde serum takviyesi almış. Bu kalp krizini tetiklemiş olabilir. Sağlık hizmeti adı altında ne olduğu beli olmayan bir sürü şey yaşanıyor etrafımızda." dedi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu olan Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Başar Cander, konuya dair bilgilendirmede bulundu.
Atom serum ölüme sebebiyet verir mi?
“Modern tıp olarak yaptığımız tedaviler, kılavuz bilgilere, araştırmalara, çalışmalara dayanır. Hiçbir tıp kılavuzunda böyle bir tedavi yok” diyen Cander, şöyle devam etti:
Bunun tıbbi kılavuzlarda yer almadığını belirtelim. Ama onun dışında semptomatik tedavileri daha hızlı yapmak amacıyla hastane ortamında bazen oral sıvı alamayan, gücü yerinde olmayan kişilere destek olmak amacıyla serum tedavisi yapılabilir.
Bu serumların mümkün olduğunca sade olması gerektiğini belirten Cander, “İçine bir şey koyduğunuzda mutlaka bunların birbiriyle etkileşim halinde olma riski, birbirini etkileme riski var. Dolayısıyla tıpta ana kurallardan biri, mümkün olan en az etkileşim oluşturacak ilaçları birlikte kullanmaktır” dedi.
Bilerek verilen maddelerin oluşturacağı risklere değinen Cander, şunları söyledi:
Ben kaç yıllık doktorum, bir serum verirken yine çekinirim. Çünkü direkt damara veriyorsunuz, verdiğiniz sıvı direkt kalbe ulaşıyor. Bunun veriş hızından içindeki maddelere kadar her şeyin vücudu direkt etkileme ihtimali var. Doktor olarak cesaret edemediğimiz şeyleri insanlar nasıl dışarda bu kadar rahat takıyor ben anlamıyorum.