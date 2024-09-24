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Çöp cezası, fotoğraf intikamı mı?

Çöp cezası, fotoğraf intikamı mı?

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programına bugün avukat Hakkı Kurtuluş, Bosna Hersek'te bir çete tarafından kaçırılan Deniz Eliş'in dayısı Ali Eliş ve Trabzon... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T17:33+0300

2024-09-24T17:33+0300

2024-09-25T16:56+0300

mustafa hoş ile yol arkadaşi

mustafa hoş

trabzon

ortahisar

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Çöp cezası, fotoğraf intikamı mı? Sputnik Türkiye Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programına bugün avukat Hakkı Kurtuluş, Bosna Hersek'te bir çete tarafından kaçırılan Deniz Eliş'in dayısı Ali Eliş ve Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya olacak. Programda Ortahisar Belediyesi'nin yol kenarına çöp döktüğüne dair iddialar, 26 suçtan kaydı bulunan katilin polisi şehit edişi ve Eliş hakkındaki son gelişmeler konuşulacak.

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları avukat Hakkı Kurtuluş, Bosna Hersek'te çete tarafından kaçırılan Deniz Eliş'in dayısı Ali Eriş ve Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya oldu. Hakkı Kurtuluş, çok sayıda suç kaydı bulunan zanlıların dışarıda serbestçe dolaşabilmesinin nedenleri üzerine konuşurken Ali Eliş ise, Deniz Eliş'i arama çalışmalarındaki son durumu aktardı. AK Parti'li belediye, defalarca kez aynı bölgeye çöp dökmüş CHP'li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise, belediyenin yol kenarına çöp döktüğü gerekçesiyle aldığı ceza hakkında açıklamalarda bulundu. Kaya, aşırı yağış sonrası Büyükşehir Belediyesi'nin çöpleri taşımada kullandığı yol üzerindeki köprüde hasar meydana geldiğini, teknik olarak kullanıma daha elverişli Ortahisar Belediyesi'nin çöp kamyonlarının Büyükşehir Belediyesi'ne çöp taşımada yardım etmeye gittiğini anlattı. Çöpleri boşaltamadan kokudan mağdur olan vatandaşların yolu kestiğini, Bu nedenle Ortahisar Belediyesi'nin çöpleri aktarma tesisine boşaltamadığını belirten Kaya, şu ifadeleri kullandı:

trabzon

ortahisar

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2024

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