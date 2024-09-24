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59 dk
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16:00
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Ceyda Karan'la Eksen
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17:30
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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
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FUTBOL SAATİ
Türk futbolu ve dünya liglerindeki gelişmelerinde verilerle anlatıyoruz. Futbol takımlarının istatistikleri, futbolcuların performanları, Serhat Ayan ve Selin Yazıcı ile Futbol Saati’nde tartışılıyor.
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Süper Lig’in altıncı haftasına genel bakış
Süper Lig’in altıncı haftasına genel bakış
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Selin yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati'nde bugünün konuları; 24.09.2024, Sputnik Türkiye
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Süper Lig’in altıncı haftasına genel bakış
Sputnik Türkiye
Süper Lig’in altıncı haftasına genel bakış
Selin yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati'nde bugünün konuları;Fenerbahçe-Galatasaray derbisi,Süper Lig’in altıncı haftasına genel bakış,UEFA Avrupa Ligleri maçları başlıyor
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Süper Lig’in altıncı haftasına genel bakış

14:05 24.09.2024 (güncellendi: 15:12 24.09.2024)
FUTBOL SAATİ
Süper Lig’in altıncı haftasına genel bakış
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Selin yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati'nde bugünün konuları;
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi,
Süper Lig’in altıncı haftasına genel bakış,
UEFA Avrupa Ligleri maçları başlıyor
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