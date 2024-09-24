https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/1088382717.html
Süper Lig’in altıncı haftasına genel bakış
Süper Lig’in altıncı haftasına genel bakış
Sputnik Türkiye
Selin yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati'nde bugünün konuları; 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T14:05+0300
2024-09-24T14:05+0300
2024-09-24T15:12+0300
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Süper Lig’in altıncı haftasına genel bakış
Sputnik Türkiye
Süper Lig’in altıncı haftasına genel bakış
Selin yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati'nde bugünün konuları;Fenerbahçe-Galatasaray derbisi,Süper Lig’in altıncı haftasına genel bakış,UEFA Avrupa Ligleri maçları başlıyor
Sputnik Türkiye
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2024
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Sputnik Türkiye
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
аудио, radyo, radyo, radyo sputnik, futbol, derbi, süper lig
аудио, radyo, radyo, radyo sputnik, futbol, derbi, süper lig
Selin yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati'nde bugünün konuları;
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi,
Süper Lig’in altıncı haftasına genel bakış,
UEFA Avrupa Ligleri maçları başlıyor