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'Dünyanın bir jandarması var, Amerika Birleşik Devletleri. Amerika izin verdiği için İsrail bunları yapabiliyor'
'Dünyanın bir jandarması var, Amerika Birleşik Devletleri. Amerika izin verdiği için İsrail bunları yapabiliyor'
Sputnik Türkiye
Gazeteci Ali Çağatay, İsrail'in Lübnan'a yaptığı hava saldırılarını değerlendirdi. İsrail'in büyük bir genişleme haritasına imza attığını belirten Çağatay... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T07:05+0300
2024-09-24T07:05+0300
2024-09-24T13:27+0300
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hava saldırısı
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'Dünyanın bir jandarması var, Amerika Birleşik Devletleri. Amerika izin verdiği için İsrail bunları yapabiliyor'
Sputnik Türkiye
Ali Çağatay'la Seyir Hali'nde bugünün konu başlıkları:
İsrail OHAL ilan etti
Fatih Erbakan'dan "üçüncü ittifak" açıklaması
6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar açıklandı
Ümraniye'de kadın polisi öldüren şahsın sabıkası kabarık çıktı
Avrupa'da barış isteyen Macron'dan 'Rusya' ve 'yeni dünya düzeni' vurgusu
Günün öne çıkan haber başlıkları
Lübnan, İsrail'in hava saldırılarının bilançosunu açıkladı. Ülke genelinde en az 492 kişi yaşamını yitirdi. Binlerce sivil, ülkenin güneyinden kaçarak güvenli noktalara akın ediyor.Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali yayınında İsrail’in Lübnan’a saldırısını değerlendiren gazeteci Ali Çağatay, şöyle konuştu:'İsrail, Lübnan'dan alacağı toprakları geri vermeyecek'Muhtemelen bir sınır genişletme operasyonunun olabileceğini belirten Çağatay, şöyle devam etti:'Amerika izin verdiği için İsrail bunları yapabiliyor'“İsrail büyük bir genişleme haritasına bugün itibarıyla imza atmış durumda” diyen Çağatay, “Amerika da bölgeye asker göndermeye hazırlanıyor. Cumartesi günü de Amerikan Dışişleri, vatandaşlarına Lübnan’ı terk etme çağrısı yapmıştı. Dünyanın bir jandarması var, Amerika Birleşik Devletleri. Amerika izin verdiği için İsrail bunları yapabiliyor. Eğer dünyanın jandarması bunlara izin vermiş olmasaydı bunlar olmazdı." ifadelerini kullandı.
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Ali Çağatay
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
amerika, abd, israil, lübnan
amerika, abd, israil, lübnan
'Dünyanın bir jandarması var, Amerika Birleşik Devletleri. Amerika izin verdiği için İsrail bunları yapabiliyor'
07:05 24.09.2024 (güncellendi: 13:27 24.09.2024)
Gazeteci Ali Çağatay, İsrail'in Lübnan'a yaptığı hava saldırılarını değerlendirdi. İsrail'in büyük bir genişleme haritasına imza attığını belirten Çağatay, "Dünyanın bir jandarması var, Amerika Birleşik Devletleri. Amerika izin verdiği için İsrail bunları yapabiliyor" dedi.
Lübnan, İsrail'in hava saldırılarının bilançosunu açıkladı. Ülke genelinde en az 492 kişi yaşamını yitirdi. Binlerce sivil, ülkenin güneyinden kaçarak güvenli noktalara akın ediyor.
Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali yayınında İsrail’in Lübnan’a saldırısını değerlendiren gazeteci Ali Çağatay, şöyle konuştu:
İsrail Hükümet Sözcüsü, İsrail’in kuzey sınırlarının Litani Nehri bölgesinden başladığını duyurdu. Lübnan’ın aşağı yukarı 3’te 1’lik bölümünün kendisine ait olduğunu ileri sürüyor.
'İsrail, Lübnan'dan alacağı toprakları geri vermeyecek'
Muhtemelen bir sınır genişletme operasyonunun olabileceğini belirten Çağatay, şöyle devam etti:
De facto bir durum yaratabilir ve bir süre sonra da ‘Ben buradan çekilmiyorum güvenlik sebebiyle’ diyebilir. Daha önce de biliyorsunuz Golan Tepeleri’ni işgal etti. Mısır’dan Sina Yarımadası’nı aldı. Ürdün’ün hükümranlık alanları içindeki toprakları aldı ve şu anda onların üzerinde oturuyor. Sina Yarımadası’ndan çekildi çünkü Mısır ile olan büyük bir anlaşma vardı. Ama Golan Tepeleri’ni ve Ürdün’den aldığı yerleri vermedi. Bu defa da Lübnan’dan alacağı toprakları geri vermeyecek.
'Amerika izin verdiği için İsrail bunları yapabiliyor'
“İsrail büyük bir genişleme haritasına bugün itibarıyla imza atmış durumda” diyen Çağatay, “Amerika da bölgeye asker göndermeye hazırlanıyor. Cumartesi günü de Amerikan Dışişleri, vatandaşlarına Lübnan’ı terk etme çağrısı yapmıştı. Dünyanın bir jandarması var, Amerika Birleşik Devletleri. Amerika izin verdiği için İsrail bunları yapabiliyor. Eğer dünyanın jandarması bunlara izin vermiş olmasaydı bunlar olmazdı." ifadelerini kullandı.