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'Dünyanın bir jandarması var, Amerika Birleşik Devletleri. Amerika izin verdiği için İsrail bunları yapabiliyor'

'Dünyanın bir jandarması var, Amerika Birleşik Devletleri. Amerika izin verdiği için İsrail bunları yapabiliyor'

Sputnik Türkiye

Gazeteci Ali Çağatay, İsrail'in Lübnan'a yaptığı hava saldırılarını değerlendirdi. İsrail'in büyük bir genişleme haritasına imza attığını belirten Çağatay... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T07:05+0300

2024-09-24T07:05+0300

2024-09-24T13:27+0300

seyir hali

radyo

radyo

lübnan

israil

amerika birleşik devletleri

abd

hava saldırısı

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'Dünyanın bir jandarması var, Amerika Birleşik Devletleri. Amerika izin verdiği için İsrail bunları yapabiliyor' Sputnik Türkiye Ali Çağatay'la Seyir Hali'nde bugünün konu başlıkları: İsrail OHAL ilan etti Fatih Erbakan'dan "üçüncü ittifak" açıklaması 6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar açıklandı Ümraniye'de kadın polisi öldüren şahsın sabıkası kabarık çıktı Avrupa'da barış isteyen Macron'dan 'Rusya' ve 'yeni dünya düzeni' vurgusu Günün öne çıkan haber başlıkları

Lübnan, İsrail'in hava saldırılarının bilançosunu açıkladı. Ülke genelinde en az 492 kişi yaşamını yitirdi. Binlerce sivil, ülkenin güneyinden kaçarak güvenli noktalara akın ediyor.Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali yayınında İsrail’in Lübnan’a saldırısını değerlendiren gazeteci Ali Çağatay, şöyle konuştu:'İsrail, Lübnan'dan alacağı toprakları geri vermeyecek'Muhtemelen bir sınır genişletme operasyonunun olabileceğini belirten Çağatay, şöyle devam etti:'Amerika izin verdiği için İsrail bunları yapabiliyor'“İsrail büyük bir genişleme haritasına bugün itibarıyla imza atmış durumda” diyen Çağatay, “Amerika da bölgeye asker göndermeye hazırlanıyor. Cumartesi günü de Amerikan Dışişleri, vatandaşlarına Lübnan’ı terk etme çağrısı yapmıştı. Dünyanın bir jandarması var, Amerika Birleşik Devletleri. Amerika izin verdiği için İsrail bunları yapabiliyor. Eğer dünyanın jandarması bunlara izin vermiş olmasaydı bunlar olmazdı." ifadelerini kullandı.

lübnan

israil

amerika birleşik devletleri

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2024

Ali Çağatay https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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amerika, abd, israil, lübnan