'Cezasızlık algısı’ 2012’deki kanun değişikliği sonrası güçlendi

“Son günlerde konuştuğumuz olayların tamamı Türkiye’de cezasızlık algısının ne kadar güçlendiğinin, adalete olan güvenin ne kadar zedelendiğinin göstergesi. Cezasızlık algısı çok uzun zamandır yasal boyutta. Hiç çekinmeden polisleri dahi hedef alabilen suç makineleri sokakta ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Hükümetin 2000’li yılların başından itibaren cezaevlerinin bir şekilde boşaltılması yönünde bir yaklaşımı var. Uzmanların bu konudaki en büyük eleştirisi denetimli serbestlik olarak adlandırılan ceza infaz yönteminin sisteme dahil edilmesi. Daha doğrusu bu sistemin istendiği şekilde uygulanamıyor olması en çok eleştirilen konulardan bir tanesi."