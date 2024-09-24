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YERİ VE ZAMANI
Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/1088367688.html
'Cezasızlık algısı’ 2012’deki kanun değişikliği sonrası güçlendi
'Cezasızlık algısı’ 2012’deki kanun değişikliği sonrası güçlendi
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında Türkiye’de artış gösteren cezasızlığı ve bunun topluma yansımalarını ele aldı. Özgan... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
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'Cezasızlık algısı’ 2012’deki kanun değişikliği sonrası güçlendi
Sputnik Türkiye
'Cezasızlık algısı’ 2012’deki kanun değişikliği sonrası güçlendi
Son günlerde Türkiye’de meydana gelen şiddet olaylarının ardından cezasızlık da gündeme geldi. Gazeteci Güçlü Özgan, Türkiye’de cezasızlığın güçlendiğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:‘Ceza infazındaki kolaylaştırmalar cezasızlık algısının ortaya çıkmasına neden oldu’Hapis cezasının infazındaki kolaylaştırmaların toplumsal yaşamı etkilediğini söyleyen Özgan, sözlerine şöyle devam etti:
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аудио, radyo, radyo, radyo sputnik, güçlü özgan, yeri ve zamanı, cezasızlık, denetimli serbestlik
аудио, radyo, radyo, radyo sputnik, güçlü özgan, yeri ve zamanı, cezasızlık, denetimli serbestlik

'Cezasızlık algısı’ 2012’deki kanun değişikliği sonrası güçlendi

09:05 24.09.2024 (güncellendi: 14:29 24.09.2024)
YERİ VE ZAMANI
'Cezasızlık algısı’ 2012’deki kanun değişikliği sonrası güçlendi
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Güçlü Özgan
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Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında Türkiye’de artış gösteren cezasızlığı ve bunun topluma yansımalarını ele aldı. Özgan, “Yasal değişiklikler toplumsal sorunların artmasına ve cezasızlık algısının ortaya çıkmasına neden oldu. Asıl mesele o suçun engellenmesi ve önüne geçilmesi.” ifadelerini kullandı.
Son günlerde Türkiye’de meydana gelen şiddet olaylarının ardından cezasızlık da gündeme geldi. Gazeteci Güçlü Özgan, Türkiye’de cezasızlığın güçlendiğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:
“Son günlerde konuştuğumuz olayların tamamı Türkiye’de cezasızlık algısının ne kadar güçlendiğinin, adalete olan güvenin ne kadar zedelendiğinin göstergesi. Cezasızlık algısı çok uzun zamandır yasal boyutta. Hiç çekinmeden polisleri dahi hedef alabilen suç makineleri sokakta ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Hükümetin 2000’li yılların başından itibaren cezaevlerinin bir şekilde boşaltılması yönünde bir yaklaşımı var. Uzmanların bu konudaki en büyük eleştirisi denetimli serbestlik olarak adlandırılan ceza infaz yönteminin sisteme dahil edilmesi. Daha doğrusu bu sistemin istendiği şekilde uygulanamıyor olması en çok eleştirilen konulardan bir tanesi."

‘Ceza infazındaki kolaylaştırmalar cezasızlık algısının ortaya çıkmasına neden oldu’

Hapis cezasının infazındaki kolaylaştırmaların toplumsal yaşamı etkilediğini söyleyen Özgan, sözlerine şöyle devam etti:
“Denetimli serbestlik 5 Nisan 2012 tarihinde gündemimize geldi. Ceza infaz kurumlarında yaşanan doluluğu azaltmak amacıyla bu yasa savunulmuştu. İstenilen hedefe ulaşılamadığını da görüyoruz. 2012’den sonra bununla sınırlı kalmadı. Devamında da ceza infaz kanununda değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerin tamamı hapis cezasının infazında kolaylaştırmayı öngörüyordu. Bu kolaylaştırmalar da bir şekilde hayatımızı etkiledi. Bütün bu yasal değişiklikler toplumsal sorunların artmasına ve cezasızlık algısının ortaya çıkmasına neden oldu. Asıl mesele o suçun engellenmesi ve önüne geçilmesi.”
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