Moskova'da ünlü aşçı Arda Türkmen ile Türk bulgurunun tanıtımı yapıldı

Rusya’da, Türk mutfağının temel malzemelerinden bulgurun tanıtılması için etkinlik düzenlendi. 20.09.2024, Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığının desteği ile yürütülen 'Türk Bulguru Tanıtım Kampanyası' kapsamında, başkent Moskova’da bir restoranda bulgurla yapılan yemekler sunuldu.Programa Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç ve gastronomi alanından Rus ilgililer ve davetliler katıldı.Ünlü aşçı Arda Türkmen’in bulgur kullanarak yaptığı yemek çeşitleri misafirlere ikram edildi.'Ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkması hedefleniyor'Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye ile Rusya arasında ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefi olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:Bulgurun eşsiz lezzetteki Türk yemeklerinin en önemli malzemelerinden olduğuna dikkati çeken Bilgiç, çoğu tarım ürününe göre daha az işlendiği için zengin besin değeri barındırması nedeniyle çok da sağlıklı olduğunu söyledi.Bilgiç, "Bizim her zaman çok severek tükettiğimiz bulgurun Rus pazarında daha iyi tanınması ve bilinmesi için bu etkinliği düzenliyoruz. Böylece hem Rus dostlarımız bulguru tanımış olacaklar hem de ikili ticaretimizi arttırmış olacağız." dedi.Dünya Bulgur Günü ilan edilmesi için çalışmalar yapılıyorSektör kurulu olarak Türk bulgurunu Rusya’da tanıtmak, Rus halkına Türk bulgurunu sevdirmek, Türk bulgurunu Rus mutfaklarına ve restoranlarında menülere taşımak için çalışmalar yaptıklarını aktaran AHBİB Başkanı Veysel Memiş, "Dünya çapında bir çalışma gerçekleştiriyor ve Dünya Bulgur Günü ilan etmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz 2025 yılı hasat döneminde bu ilanımızın BM tarafından kabul görmesidir." dedi.Aşçı Arda Türkmen de Türkiye’nin en önemli, en kadim ve en kutsal ürünlerinden bir tanesinin bulgur olduğunu vurgulayarak, "Her evde mutlaka yer alan, her hanenin vazgeçemediği çok özel ve kutsal bir üründür. Bulgur ile yapılacak yemeğin haddi hesabı, çeşidi, sınırı yok." dedi

